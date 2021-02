Des centaines de personnes descendent dans la rue au Venezuela pour le meurtre de trois femmes en une semaine

Environ 300 personnes ont manifesté vendredi dans l’ouest du Venezuela, appelant à la justice après le meurtre de trois femmes en moins d’une semaine.

Les manifestants prenaient position contre le fémicide et le meurtre sexiste de femmes et de filles.

« Je veux que des patrouilles nocturnes prennent soin de nous tous parce que nous avons le droit de sortir dans la rue sans crainte », a déclaré un manifestant.

Angelique Gutierrez, tante d’Eduarlis Falcón assassiné, a déclaré: « Il faut résoudre, et non laisser impuni, ce meurtre vil et cruel, entre les mains de ces monstres qui ont détruit nos âmes et notre famille. »

L’initiative indépendante de la plate-forme de communication Utopix, Monitor de Femicidios, a estimé qu’il y avait eu 256 fémicides l’année dernière au Venezuela, contre 167 en 2019.