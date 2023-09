Des centaines de personnes demandent des détails sur la récupération après un incendie | Actualités, Sports, Emplois

LAHAINA — Royale Romo et son frère Randal vivent dans l’incertitude dans leur logement temporaire au Hyatt Regency Maui.

« On ne sait pas à quoi s’attendre le lendemain » Royale Romo a déclaré vendredi. « Vous vous réveillez et nous anticipons que quelque chose de grave va se produire. »

Royale Romo travaille au département de police de Maui à Lahaina, où elle a pu constater la dévastation grâce au scanner de la police le 8 août, le jour des incendies.

« J’étais totalement ému » dit-elle.

Les Romos faisaient partie des quelque 600 personnes qui ont rempli le centre civique de Lahaina vendredi soir pour obtenir des mises à jour sur l’intervention après l’incendie, le logement et l’assistance.

La réunion communautaire organisée par le comté a commencé par une vidéo montrant les photos et les noms des victimes de l’incendie identifiées. Les larmes étaient visibles sur les visages de certains spectateurs. Les participants ont mangé du chili et du riz et à la fin de la réunion, ils se sont donnés la main et ont chanté. «Hawaï Aloha.»

Une réunion similaire a eu lieu dimanche après-midi au Maui Arts & Cultural Center.

C’est quelque chose que les résidents comme Randal Romo espéraient voir davantage, car il a déclaré que les résidents déplacés reçoivent des messages contradictoires et ont besoin de plus de communication.

« Les gens doivent commencer à se parler au lieu de parler les uns des autres, de ce qu’ils ne font pas », » a déclaré Randal Romo.

Le maire Richard Bissen a déclaré aux résidents lors de la réunion de vendredi que « une estimation juste » il faudrait un an et demi à deux ans pour que les familles retournent dans leurs propriétés pour reconstruire.

Mais Bissen a évoqué le rythme rapide de la reprise jusqu’à présent. Il a déclaré que la phase de recherche et de récupération était estimée à huit à 12 semaines pour parcourir 5 miles carrés, mais comme une équipe de 90 personnes s’est transformée en 450 personnes et qu’un groupe de neuf chiens cadavres est passé à 43, le temps de recherche a été réduit à trois. semaines.

Le comté a également estimé qu’il faudrait huit à 12 semaines à l’Agence américaine de protection de l’environnement pour éliminer les matières dangereuses à Lahaina. L’EPA, qui a commencé ses travaux à Lahaina le 29 août, comptait au départ trois équipes, mais elle en compte désormais neuf.

« Ils en ont déjà fait la moitié » dit Bissen.

Le Corps des ingénieurs de l’armée américaine est chargé d’éliminer les débris du feu. Le colonel Jess Curry, actuellement commandant du bureau de rétablissement sur le terrain en réponse aux incendies de forêt de Maui, a déclaré que les travaux pourraient prendre de six à 12 mois.

Mais il a ajouté que cela dépendait également de l’obtention par le Corps d’armée d’un droit d’entrée accordé par les propriétaires fonciers privés.

Curry a déclaré que les propriétaires pourront schématiser leurs propriétés et noter toutes les zones sensibles qui pourraient les préoccuper, et que des moniteurs culturels seront sur place pendant leurs travaux. Il a ajouté qu’ils veilleront à prendre le temps « ne pas négliger les étapes importantes. »

Le directeur de l’eau du comté de Maui, John Stufflebean, a déclaré que les tests et le rinçage du système d’eau de Lahaina se poursuivraient. « pendant des semaines et des mois. » Stufflebean a dit que pendant que « Les sources d’eau n’ont pas été touchées par l’incendie », les tuyaux du système de distribution ont été brisés et le système a été dépressurisé pendant l’incendie, ce qui pourrait permettre à des contaminants comme de la fumée et des cendres de pénétrer dans le système.

« La bonne nouvelle est que jusqu’à présent, rien dans le système de distribution n’a dépassé les (normes) sanitaires, c’est donc une bonne nouvelle », il a dit.

Cependant, le département doit encore effectuer davantage de tests et éliminera Lahaina zone par zone de l’avis d’eau insalubre.

Il a déclaré qu’ils se concentraient sur les zones des villages de Leali’i ainsi que sur le sud de la rocade et la zone du Lahaina Cannery Mall.

« Nous voulons rétablir l’eau le plus rapidement possible. Nous voulons nous assurer que l’eau est sécuritaire le plus rapidement possible, mais nous n’allons pas supprimer l’avis concernant l’eau tant que nous ne sommes pas absolument sûrs que l’eau est sécuritaire, ce qui nécessite plusieurs séries de tests. » il a dit.

« Cela va prendre beaucoup de temps. Désolé de dire ça, c’est une nouvelle plutôt difficile. Mais c’est une entreprise énorme. » Stufflebean ajouté.

La qualité de l’air fait également l’objet de tests, a déclaré le directeur du ministère de la Santé de l’État, le Dr Kenneth Fink.

« Les résultats sont rassurants. Nous ne voyons pas de matières toxiques flotter dans l’air. Les toxines sont dans les cendres. il a dit. « L’air est OK jusqu’à ce que les cendres soient perturbées et soient en suspension dans l’air. C’est donc là le problème.

Cependant, lors de la rentrée, les cendres seront perturbées et se retrouveront dans l’air. « et c’est une préoccupation. »

À partir d’aujourd’hui, le comté autorise le premier groupe de résidents à retourner dans leurs propriétés de Kaniau Road, dans la zone 1C.

Fink a déclaré qu’il est important que ceux qui entrent dans la zone touchée prennent des mesures pour se protéger, comme se couvrir la peau, utiliser des lunettes pour se couvrir les yeux et un masque pour se couvrir la bouche. Il a déclaré qu’ils devraient se débarrasser correctement des combinaisons et de l’équipement sur place et devraient se laver et se laver les cheveux à leur retour chez eux.

Alors que le nettoyage se poursuit, de nombreux résidents, comme les Romos, continuent de s’inquiéter de l’avenir de leur logement.

Les Romo ont perdu leur maison familiale de plus de 50 ans à Wahikuli. Randal Romo reçoit une allocation de chômage car le restaurant pour lequel il travaillait à Honokowai a arrêté son service de petit-déjeuner alors que le tourisme était en baisse. Comme sa sœur, il a exprimé son inquiétude quant à leur situation de logement.

« Nous séjournons actuellement dans un hôtel, donc beaucoup de gens disent que ce n’est que jusqu’à fin septembre, et d’autres disent que c’est jusqu’à fin octobre. Et puis le gouverneur dit : « Non, c’est 18 mois », donc nous n’avons aucune idée de la date à laquelle cela va se terminer. il a dit.

Les responsables gouvernementaux ont tenté de rassurer les résidents déplacés sur le fait qu’ils ne seront pas obligés de partir sans logement. Le gouverneur Josh Green a déclaré jeudi que les gens « ne seront pas déplacés des hôtels vers un état de sans-abri » et que jusqu’à 18 mois d’aide à la location sont disponibles. Adam Runkle, de la Croix-Rouge, a déclaré que les survivants qui ont perdu leur maison dans l’incendie « continuera à bénéficier d’un abri et ne sera pas affecté par la fin de la période de sécurité le 29 septembre. »

La période de sécurité correspond à la période pendant laquelle les conditions d’éligibilité à l’aide en cas de catastrophe de l’Agence fédérale de gestion des urgences ne s’appliquent pas.

Bob Fenton, l’administrateur de la région 9 de la FEMA et le coordonnateur en chef de l’intervention du gouvernement fédéral pour Maui, a déclaré lors de la réunion qu’il souhaitait « dissiper les rumeurs » les gens ont peut-être entendu.

Il a déclaré que les personnes déplacées peuvent séjourner dans des hôtels jusqu’à six mois, soit le 10 février.

Mais Fenton a déclaré qu’il aimerait entre-temps permettre aux gens d’accéder à des logements plus permanents. Il a déclaré que la FEMA peut fournir une aide au loyer pendant 18 mois.

Fenton a souligné que les résidents devraient demander l’aide de la FEMA avant le 10 octobre, date limite actuelle, bien qu’elle puisse être prolongée.

Faisant écho au gouverneur et à la Croix-Rouge, Fenton a déclaré : « Personne ne sort de l’hôtel, le 29 septembre. » Il a déclaré que c’est la date à laquelle ceux qui séjournent dans les hôtels peuvent s’inscrire à l’aide de la FEMA, mais que s’ils ne remplissent pas les conditions requises, la Croix-Rouge peut également les aider à rester.

Pour plus d’informations sur la récupération en cours, consultez mauirecovers.org ou appelez le centre d’appels de secours en cas de catastrophe de l’État d’Hawaï Maui au (808) 727-1550.

* La rédactrice Melissa Tanji peut être contactée à [email protected].









