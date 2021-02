Des personnes opposées à la réponse du gouvernement danois à la pandémie de Covid-19 ont défilé samedi dans la capitale lors d’une nouvelle manifestation. Contrairement à certains événements précédents, le rassemblement de cette semaine est resté pacifique et n’a provoqué aucune arrestation.

La manifestation a été organisée par le groupe « Men in Black », mécontent du verrouillage partiel du Danemark et du déploiement imminent d’un système numérique qui suivra les vaccinations et délivrera des certificats confirmant le statut de vaccination des personnes. Les passeports doivent être utilisés pour les voyages internationaux et éventuellement pour donner accès aux lieux publics au Danemark même.

Samedi soir, des centaines de manifestants ont traversé le centre de Copenhague devant le bâtiment du Parlement, portant des torches et des fusées éclairantes, scandant des slogans et jouant de la musique qui comprenait leur hymne non officiel, une version du classique partisan italien « Bella Ciao ». Ils portaient également une effigie du Premier ministre Mette Frederiksen ressemblant au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un – mais contrairement au modèle du Premier ministre vu il y a deux semaines, ils ne l’ont pas brûlé.

Le coup de feu qui s’est produit le 23 janvier a suscité beaucoup de controverse, car à cette occasion l’effigie portait une pancarte indiquant que le Premier ministre méritait d’être tué. Cinq personnes ont été arrêtées lors de cet événement. Les alliés de Men in Black se sont distancés de l’action et ont déploré qu’elle détourne l’attention de leur message principal.

Aussi sur rt.com Le Danemark sera le pionnier des passeports de vaccin numériques pour reprendre une vie normale

Les manifestants accusent Frederiksen d’imposer des restrictions hâtives et inutiles et de forcer les gens à prendre le vaccin. La vaccination n’est pas obligatoire au Danemark, mais les opposants disent qu’elle pourrait aussi être obligatoire si l’alternative était d’être exclue de toute vie sociale.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!