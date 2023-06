Des centaines de personnes craignent toujours d’être portées disparues après le naufrage d’un bateau de migrants en Grèce

Au moins 78 corps ont été retrouvés après qu’un bateau de pêche bourré de migrants cherchant à se rendre de la Libye à l’Italie a chaviré et coulé un jour plus tôt dans les eaux profondes au large des côtes grecques.

Les sauveteurs ont sauvé 104 passagers – dont des Égyptiens, des Syriens, des Pakistanais, des Afghans et des Palestiniens, principalement des hommes et dont huit mineurs – mais les autorités craignent que des centaines d’autres aient été piégés sous le pont. Si confirmé, cela ferait le drame l’un des pires jamais enregistré en Méditerranée centrale.

« Ils veulent entrer en contact avec leurs familles pour leur dire qu’ils vont bien, et ils n’arrêtent pas de poser des questions sur les disparus. Beaucoup ont des amis et des parents portés disparus.

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s’est dite « profondément attristée » par la tragédie et a promis de renforcer la coopération entre l’Union européenne et les pays voisins pour tenter de sévir davantage contre les passeurs de migrants.

Mais les groupes de défense des droits de l’homme affirment que la répression signifie que les migrants et les réfugiés sont contraints d’emprunter des itinéraires plus longs et plus dangereux pour atteindre des pays sûrs.