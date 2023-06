Des centaines de personnes craignent la mort alors que la recherche de migrants disparus se poursuit après le naufrage d’un bateau de pêche au large de la Grèce | Nouvelles du monde

Une opération de recherche massive se poursuit pour « des centaines » de migrants disparus après qu’au moins 78 se soient noyés lorsqu’un bateau de pêche a coulé au large des côtes grecques.

Les responsables ont déclaré que 104 survivants étaient secouru après le chavirement du navire à environ 50 milles de la ville côtière méridionale de Pylos.

Mais l’organisme de bienfaisance Alarm Phone, qui exploite un réseau soutenant les opérations de sauvetage et a reçu des appels frénétiques de certains à bord, a déclaré que jusqu’à 750 personnes auraient pu se trouver à bord du navire.

Des responsables grecs ont déclaré que le bateau avait eu des difficultés lorsque son moteur s’était arrêté et qu’il avait commencé à virer d’un côté à l’autre. Il a ensuite chaviré et coulé vers 2 heures du matin mercredi.

Peu de temps auparavant, Alarm Phone a déclaré avoir parlé à quelqu’un à bord qui a déclaré: « Le capitaine est parti sur un petit bateau. S’il vous plaît, n’importe quelle solution. »

Ils ont également plaidé pour de la nourriture et de l’eau et ont déclaré que le navire avait cessé de bouger, selon l’organisation caritative.

Un survivant pris en charge par le personnel médical après avoir été ramené à terre à Kalamata, en Grèce





La recherche de survivants s’est poursuivie jeudi matin et devrait durer au moins jusqu’à vendredi, ont indiqué les autorités grecques.

Six navires des garde-côtes, une frégate de la marine, un avion de transport militaire, un hélicoptère de l’armée de l’air, plusieurs navires privés et un drone de l’agence de protection des frontières de l’Union européenne, Frontex, participent à l’opération.

Les responsables ont déclaré qu’il était peu probable que le bateau coulé soit récupéré car la zone des eaux internationales est l’une des plus profondes de la Méditerranée.

Alarm Phone a accusé les autorités grecques et européennes de ne pas avoir lancé d’opération de sauvetage avant le naufrage du bateau, bien qu’elles soient « bien conscientes de ce navire surpeuplé et innavigable ».

Les garde-côtes grecs ont nié cette affirmation et ont déclaré que les personnes à bord « avaient refusé notre assistance parce qu’elles voulaient se rendre en Italie ».

Le porte-parole Nikos Alexiou a ajouté qu’ils restaient toujours à proximité « au cas où ils auraient besoin de notre aide, ce qu’ils avaient refusé ».

Des images aériennes publiées par les garde-côtes grecs montraient le bateau de 20 à 30 mètres de long quelques heures avant qu’il ne coule.

Des dizaines de personnes sur les ponts supérieur et inférieur ont été vues regardant vers le haut, certaines avec les bras tendus.

Des témoins ont déclaré que de nombreuses autres femmes et enfants se trouvaient en dessous dans la cale, selon des informations locales.

Les autorités grecques, qui ont initialement déclaré que 79 personnes étaient décédées avant de réviser ultérieurement le chiffre à 78, ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas confirmer le nombre de personnes à bord.

L’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations a déclaré que les premiers rapports suggéraient qu’il y avait jusqu’à 400 personnes à bord du navire.

Le bateau serait parti du port libyen de Tobrouk et se dirigeait vers l’Italie.

Les autorités grecques ont déclaré que la plupart des migrants venaient d’Égypte, de Syrie et du Pakistan.

Cela survient alors que les autorités libyennes lancent une vaste campagne de répression contre les migrants, avec plusieurs milliers de personnes détenues, dont des Égyptiens, des Syriens, des Soudanais et des Pakistanais.

De nombreux Égyptiens ont été expulsés vers leur pays d’origine par un point de passage terrestre.

La région est l’une des principales voies d’accès à l’Europe pour les réfugiés du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique.

L’ONU a déclaré qu’il y avait eu plus de 20 000 morts et disparitions en Méditerranée depuis 2014, ce qui en fait la traversée de migrants la plus dangereuse au monde.