Des centaines de personnes bloquées dans la vallée de la mort après que des précipitations record ont déclenché des crues soudaines | Nouvelles américaines

Des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées, des voitures ont été emportées et des routes ont été fermées après que des précipitations record ont déclenché des crues soudaines dans la Vallée de la Mort aux États-Unis.

Le parc national, qui chevauche l’est Californie et Nevadaa été frappé par 1,46 pouce (3,71 cm) de pluie dans une zone, soit environ 75 % de ce qu’il reçoit généralement en une année entière.

C’était aussi plus que jamais enregistré pour tout le mois d’août.

Depuis 1936, le seul jour avec plus de pluie a été le 15 avril 1988, lorsque 3,73 cm (1,47 po) sont tombés, ont déclaré les responsables du parc.

Bien qu’aucun blessé n’ait été signalé dans l’immédiat, les autorités ont confirmé qu’environ 500 visiteurs et 500 employés du parc étaient coincés à l’intérieur du parc, et qu’environ 60 véhicules ont été enterrés dans la boue et les débris.

“Des arbres et des rochers entiers étaient emportés”, a déclaré le photographe John Sirlin.

“Le bruit de certains des rochers qui descendaient de la montagne était tout simplement incroyable.”

Il avait été témoin de l’inondation en essayant de capturer des photos de la foudre à l’approche de la tempête.

“C’était plus extrême que tout ce que j’ai vu là-bas”, a ajouté M. Sirlin, qui chasse les tempêtes depuis les années 1990.

“Il y avait au moins deux douzaines de voitures qui ont été écrasées et coincées là-dedans”, a-t-il dit, ajoutant qu’il n’avait vu personne blessé “ni aucun sauvetage en haute mer”.

Image:

Des inondations ont provoqué la fermeture d’une autoroute. Photo : Service des parcs nationaux



Lors des pluies de vendredi, de grands conteneurs à ordures ont été poussés dans des voitures en stationnement, ce qui a provoqué la collision de véhicules, a indiqué le parc dans un communiqué.

“De plus, de nombreuses installations sont inondées, y compris des chambres d’hôtel et des bureaux”, a-t-il ajouté.

Image:

Les voitures sont coincées dans la boue et les débris. Photo : Service des parcs nationaux



Les résidents se sont également retrouvés sans eau après qu’une conduite d’alimentation en cours de réparation s’est rompue et a provoqué la panne du système.

La tempête a suivi une autre inondation majeure plus tôt cette semaine dans le parc à 120 miles au nord-est de Las Vegas.

Lundi, certaines routes ont été fermées après avoir été inondées de boue et de débris provenant d’inondations soudaines qui ont également frappé l’ouest du Nevada et le nord de l’Arizona.