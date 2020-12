Des centaines de résidents de la section Little Haiti de Miami ont attendu une nuit dans le froid pour récupérer une carte-cadeau de 250 $ au supermarché Publix vendredi matin alors que l’impact économique dévastateur de la pandémie de coronavirus continue de se faire sentir dans tout le pays.

Pierre Casseos a dormi debout sur une caisse à lait après avoir fait la queue vers 23 heures jeudi soir.

Casseos, un homme âgé qui marche à l’aide d’une canne et semble avoir 60 ou 70 ans, a déclaré qu’il avait dormi dehors pour pouvoir obtenir la carte-cadeau.

Quelque 200 résidents locaux ont fini par recevoir la carte-cadeau.

Jeffrey Watson, un commissaire de la ville de Miami du district 5, qui englobe Little Haiti, une partie à prédominance noire de la ville, a déclaré: « Il y a évidemment une demande. Nous n’avons pas assez d’approvisionnement.

Des centaines de personnes ont attendu pendant la nuit pour recevoir des cartes-cadeaux d’épicerie de 250 $ dans la section Little Haiti de Miami vendredi matin

Quelque 200 personnes ont reçu des cartes-cadeaux de 250 $ dans les supermarchés Publix

Certaines des zones les plus pauvres et les plus durement touchées de Miami ont vu des résidents attendre des heures pour obtenir les cartes-cadeaux en raison du bilan économique de la pandémie de coronavirus

Certaines personnes qui ont attendu des heures se sont fait dire qu’elles ne pouvaient pas recevoir les cartes car elles ne résidaient pas à Miami

C’est la deuxième fois cette semaine que des centaines de Miamiens attendent en ligne pendant la nuit les cartes-cadeaux nécessaires pour faire leurs courses.

Quelque 500 personnes ont commencé à faire la queue lundi soir autour de Regatta Park près de l’hôtel de ville afin de pouvoir obtenir des cartes-cadeaux Publix mardi matin, a rapporté CBSMiami.

Certaines personnes ont attendu avec leurs enfants et leurs animaux de compagnie tout en étant emmitouflées alors que les températures descendaient dans les années 40 pendant la nuit.

«Ma collègue est venue me chercher vers 3 h 15 et nous sommes arrivés vers 3 h 50», a déclaré Mabel Miller, qui a profité de sa seule journée de congé pour faire la queue.

Certaines personnes en ligne ont été refusées parce qu’elles ne vivaient pas dans les limites de la ville de Miami, tandis que d’autres sont arrivées les mains vides parce qu’il n’y avait tout simplement pas assez de cartes Publix à distribuer.

Le mois dernier, des centaines de voitures ont été aperçues en train de faire la queue pour des boîtes de nourriture au Gwen Cherry Park de Miami

Les boîtes étaient distribuées par la Miami Marlins Foundation au milieu de la pandémie COVID-19 en cours

Les bénévoles placent de la nourriture dans les coffres des voitures au centre de distribution de nourriture

«Plus de ligne tout le monde. Je suis vraiment désolé mais il n’y a plus de cartes », a annoncé mardi vers 9 heures du matin.

Le programme de cartes-cadeaux d’épicerie a été lancé par la ville de Miami en collaboration avec les supermarchés Publix. L’initiative permet la distribution de cartes-cadeaux de 250 $ aux résidents de Miami en difficulté et en insécurité alimentaire pendant la pandémie.

La vue de Floridiens faisant la queue pour des cartes-cadeaux ou de la nourriture en dehors des banques alimentaires est trop courante depuis le début de la pandémie de coronavirus, qui ne montre aucun signe de ralentissement de si tôt.

Les cas de coronavirus, les hospitalisations et les décès en Floride ont considérablement augmenté au cours des deux derniers mois et certains épidémiologistes craignent que ces chiffres pourraient bientôt atteindre ou dépasser les niveaux atteints en été lorsque la pandémie était à son apogée.

Après une baisse spectaculaire de trois mois qui a commencé en juillet, les cas confirmés en Floride ont recommencé à augmenter en octobre, deux semaines après que le gouverneur Ron DeSantis a supprimé presque toutes les restrictions de capacité des restaurants, bars et autres entreprises et a interdit aux villes et aux comtés d’imposer des amendes aux contrevenants au masque local. ordonnances.

L’augmentation n’a pas ralenti depuis que la Floride a dépassé 1 million de cas confirmés et 19 000 décès cette semaine.

Les épidémiologistes Cindy Prins de l’Université de Floride et Jason Salemi de l’Université de Floride du Sud ont déclaré vendredi que la levée des restrictions avait conduit certains à cesser de prendre des précautions éprouvées et efficaces comme le port de masques et la distanciation sociale.

Beaucoup de gens voulaient revenir à la normale.

«Vous en avez assez de faire toutes ces choses, vous en avez assez du COVID et je pense donc que vous commencez à vous détendre», a déclaré Salemi.

«Quand les cas tombent, les gens baissent la garde», a déclaré Prins.

DeSantis a déclaré qu’il ne réimposerait pas les restrictions ou n’exigerait pas de masques, bien qu’il encourage les gens à les porter et à s’éloigner socialement.

Il pense que les dommages économiques et sociaux causés par les restrictions l’emportent sur le risque posé par le virus.

«Je suis opposé aux mandats, point final. Je ne pense pas qu’ils fonctionnent », a déclaré DeSantis lors de sa dernière apparition publique le 30 novembre.

«Il y a des récits qui fonctionnent. Et ils ne le font pas.

Le nombre de cas de coronavirus en Floride a augmenté ces dernières semaines

Les dernières données montrent une forte augmentation du nombre de décès liés au COVID-19 ainsi que des hospitalisations

La Floride a signalé ses premiers cas le 1er mars, les chiffres augmentant progressivement avant de monter en flèche en juin, des semaines après le relâchement des premières commandes de séjour à la maison.

L’épidémie a culminé à la mi-juillet, lorsque près de 14 000 nouveaux cas ont été signalés quotidiennement et que le nombre de Floridiens hospitalisés a atteint près de 10 000.

Les décès, qui accusent un retard de quelques semaines, ont culminé début août lorsque 230 Floridiens mouraient du COVID-19 par jour.

Mais ensuite, les chiffres se sont effondrés et à la fin septembre, le nombre de cas signalés quotidiennement était tombé à 2800. Les hospitalisations étaient d’environ 2 200.

Prins et Salemi ont déclaré que de nombreux facteurs ont contribué à la diminution.

Les comtés et les villes imposaient des mandats de masque, il y avait des restrictions sur les entreprises et les rassemblements et, surtout, les Floridiens se protégeaient.

«Les gens ont vraiment eu peur lorsque nous approchions de 10 000 hospitalisations» et à 200 décès par jour, a déclaré Salemi.

«Ce sont des chiffres assez étonnants.

Citant l’amélioration, DeSantis a levé le 25 septembre les restrictions sur le nombre de clients que les restaurants et autres entreprises pouvaient avoir à l’intérieur, à quelques exceptions près pour les comtés durement touchés de Miami-Dade, Broward et Palm Beach.

Et bien que DeSantis n’ait pas abrogé les décrets locaux exigeant des masques, il a interdit aux municipalités d’imposer des amendes, laissant la réglementation sans dents.

Pendant deux semaines, les chiffres ont continué à baisser, avec des cas atteignant 2 200 par jour au début d’octobre, une diminution de 85% par rapport au sommet. Les hospitalisations sont tombées à environ 2 000 et, début novembre, les décès sont tombés à 42 par jour.

Mais deux semaines, c’est aussi la période d’incubation du virus et les chiffres ont de nouveau augmenté depuis, atteignant 8 500 par jour cette semaine.

Les hospitalisations dépassent maintenant 4300 et le nombre moyen de décès par jour signalés au cours de la dernière semaine est de 90.

Prins a déclaré que l’une des principales causes de l’augmentation était la réouverture des bars et des restaurants à pleine capacité dans une grande partie de l’État.

Les gens y vont avec des amis, assis côte à côte à l’intérieur, pensant qu’il n’y a aucun risque.

«Ce sont les endroits où les transmissions peuvent avoir lieu, en particulier les bars – nous avons vu des images de personnes regroupées», a-t-elle déclaré.

John Horne, membre du conseil exécutif de la Florida Restaurant and Lodging Association et propriétaire du Anna Maria Oyster Bar et d’autres restaurants, a déclaré qu’il était injuste de rejeter la responsabilité sur les restaurants pour la propagation simplement parce que certains propriétaires ne prennent pas de précautions.

Il est resté à 50% de sa capacité et a un employé qui désinfecte les tables, les menus, les portes et plus encore.

Une cloche sonne toutes les 30 minutes pour rappeler aux employés de se laver les mains. Et tandis qu’il voit d’autres endroits bondés, les consommateurs prennent la décision d’y entrer.

«Je ne pense pas qu’en l’ouvrant à 100%, c’est ce qui cause le pic. Je pense que les gens voyagent un peu plus et que les gens en ont assez de porter des masques, ils sont fatigués d’être enfermés, donc beaucoup de gens sortent et se rapprochent », a-t-il déclaré.

Salemi a déclaré que DeSantis a mis l’accent sur la protection des populations vulnérables comme les personnes âgées, «mais cela ne fonctionne certainement pas. Le nombre quotidien moyen de Floridiens de 65 ans et plus signalés avec une nouvelle infection a augmenté de 81% au cours du dernier mois.

Avec des cas de virus pris au cours de Thanksgiving susceptibles d’apparaître la semaine prochaine et à l’approche de Noël, de Hanoukka et du Nouvel An, Prins et Salemi craignent que la Floride soit bientôt de retour aux niveaux de juillet et pourrait les dépasser.

«Lorsque nous nous réunirons pendant les vacances avec nos familles, il y aura sans aucun doute des personnes âgées à haut risque – nos parents et nos grands-parents. Ce sont eux qui vont être infectés », a déclaré Salemi.