Des centaines de personnes assistent à une veillée pour un adolescent du Minnesota tué en tubant

STILLWATER, Minn. (AP) – Des centaines de personnes se sont rassemblées sur un terrain de golf du Minnesota au crépuscule pour se souvenir d’un garçon de 17 ans qui a été mortellement poignardé lors d’un voyage récréatif en tube sur une rivière du Wisconsin.

Sa famille et ses amis ont déclaré qu’Isaac Schuman aimait beaucoup de choses, y compris le golf. Beaucoup de ceux qui sont venus pour la veillée aux chandelles de mercredi au parcours de golf d’Oak Glen à Stillwater portaient de l’orange, la couleur préférée de l’adolescent.

Des amis de Stillwater High School, où Schuman devait être en terminale cette année, figuraient parmi les quelque 500 personnes présentes à la veillée. Ils ont décrit l’adolescent comme gentil et compatissant.

Schuman faisait partie d’un groupe de tubes sur la rivière Apple, dans le comté de St. Croix, dans l’ouest du Wisconsin, samedi, lorsqu’une confrontation s’est produite avec un homme qui fait face à des accusations criminelles à la suite de la rencontre. Schuman a été tué et quatre autres de son groupe ont été blessés.

Son frère, Jake Schuman, a pris la parole lors du rassemblement et a remercié son frère pour “les 17 meilleures années de notre vie”.

Il a dit à la foule qu’il espérait qu’ils garderaient l’esprit d’Isaac avec eux et aimeraient les autres comme son frère l’avait fait.

“Répondez à un appel téléphonique, répondez à un SMS, allez voir quelqu’un”, a-t-il déclaré. “Parce que la vie est trop courte.”

La mère d’Isaac, Alina Hernandez, a déclaré que tous ceux qui connaissaient son fils « connaissaient la force de sa présence », a rapporté le St. Paul Pioneer Press.

“Il est tout ce qui était bon, gentil, généreux et indulgent”, a-t-elle déclaré. « Il avait un style qui lui était propre, une éthique de travail incroyable et un sourire qu’il partageait également. Je sais qu’Isaac ne peut pas me revenir physiquement, mais avec son esprit, je le sentirai toujours avec moi. Je prie chaque jour qu’il me guide pour pardonner, pour avoir sa gentillesse, son cœur tendre et l’esprit généreux d’amour et de patience.

Nicolae Miu, 52 ans, de Prior Lake, Minnesota, a été inculpée lundi d’homicide intentionnel au premier degré et de quatre chefs de tentative d’homicide intentionnel au premier degré. Des témoins ont déclaré aux autorités que Miu dérangeait des jeunes femmes et des filles qui faisaient du tubing sur la rivière tout en portant un masque de plongée.

Miu a déclaré aux enquêteurs qu’il essayait de se défendre après avoir été attaqué alors qu’il cherchait un téléphone portable perdu.

The Associated Press