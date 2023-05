Des centaines de personnes assistent à la journée portes ouvertes annuelle du Tri-County Gun Club – Shaw Local

POLO – Environ 750 personnes ont assisté à la 22e journée portes ouvertes annuelle du Tri-County Gun Club samedi et dimanche sur son site de près de 100 acres au 3319 Brookville Road entre Polo et Milledgeville.

Le club, fondé en 1965 et l’un des quatre plus grands de l’État, compte à peu près le même nombre de membres, principalement des comtés de Lee, Ogle, Whiteside et Carroll, mais aussi de plus loin, a déclaré le président du club Dale Hayen de Sterling.

Teresa Blackburn s’essaie au tir au piège le samedi 6 mai 2023 lors de la journée portes ouvertes du Tri-County Gun Club. Le club de la région de Polo a ouvert ses stands pour que les visiteurs se familiarisent avec les armes à feu et la sécurité des armes à feu et s’essayent au tir de nombreux styles et calibres différents. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Environ 25% des membres du club viennent de l’est de DeKalb, a déclaré Hayen, et de Mendota à Chicago.

Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus et peuvent consulter les TCGC la page Facebook et site Internet pour le calendrier des compétitions et autres événements publics, qui sont un bon moment pour venir vérifier les commodités en personne, a déclaré Hayen.

Le club dispose de neuf champs de tir polyvalents, de deux champs de tir et de trois terrains de trappe, tous à l’extérieur et ouverts toute l’année, mais compte tenu de la taille du site, « il n’a jamais vraiment l’air occupé », a déclaré Hayen.

« Il y a beaucoup à faire là-bas », a-t-il déclaré.

Des classes de sécurité des armes à feu et de transport dissimulé sont également disponibles.

Rendez-vous sur tcgc.net ou trouvez le club sur Facebook pour plus d’informations.