MOSCOU (AP) – Des milliers de personnes sont descendues dans la rue dimanche à travers la vaste étendue de la Russie pour exiger la libération du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny, poursuivant une vague de manifestations à l’échelle nationale qui ont secoué le Kremlin. Des centaines ont été arrêtés par la police.

Les autorités ont déployé des efforts massifs pour endiguer la vague de manifestations après que des dizaines de milliers de personnes se soient rassemblées à travers le pays le week-end dernier dans la manifestation de mécontentement la plus importante et la plus répandue que la Russie ait connue depuis des années.

Navalny, 44 ans, un enquêteur anti-corruption qui est le critique le plus connu du président Vladimir Poutine, a été arrêté le 17 janvier à son retour d’Allemagne, où il a passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement par un agent neurotoxique qu’il blâme. sur le Kremlin. Les autorités russes ont rejeté les accusations.

Dimanche, la police a arrêté plus de 400 participants aux manifestations organisées dans de nombreuses villes des 11 fuseaux horaires de la Russie, selon l’OVD-Info, un groupe qui surveille les arrestations.

Rien que dans le port extrême-oriental de Vladivostok, plus de 100 personnes ont été arrêtées après que des manifestants aient dansé sur la glace et se soient rassemblés dans le centre-ville.

La ville de Novossibirsk, dans l’est de la Sibérie, a vu l’un des plus grands rassemblements, des milliers de personnes traversant la ville en scandant «Poutine, voleur! Plus de 50 ont été détenus.

Les chants faisaient référence à un somptueux domaine de la mer Noire qui aurait été construit pour le dirigeant russe sur lequel l’équipe de Navalny a publié une vidéo populaire.

À Moscou, les autorités ont introduit des mesures de sécurité sans précédent dans le centre-ville, fermant les stations de métro près du Kremlin, coupant la circulation des bus et ordonnant aux restaurants et aux magasins de rester fermés.

L’équipe de Navalny a initialement appelé à ce que la manifestation de dimanche se tienne sur la place Loubianka à Moscou, qui abrite le siège principal du Service fédéral de sécurité, qui, selon Navalny, était responsable de son empoisonnement. Après que la police a bouclé la zone autour de la place, les organisateurs de la manifestation ont exhorté les manifestants à se rassembler sur une autre place centrale à un kilomètre de distance. La police s’est également présentée en force à cet endroit, arrêtant certains manifestants et les mettant dans des bus.

Dans le cadre d’un effort multidimensionnel des autorités pour bloquer les manifestations, les tribunaux ont emprisonné les associés et militants de Navalny à travers le pays. Son frère Oleg, son assistant principal Lyubov Sobol et trois autres personnes ont été assignés à résidence vendredi pour des violations présumées des restrictions relatives aux coronavirus lors des manifestations du week-end dernier.

Les procureurs ont également exigé que les plateformes de médias sociaux bloquent les appels pour rejoindre les manifestations sur Internet.

Le ministère de l’Intérieur a averti sévèrement le public de ne pas se joindre aux manifestations, affirmant que les participants pourraient être accusés d’avoir pris part à des émeutes de masse, passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à huit ans. Ceux qui se livrent à des violences contre la police pourraient faire face à jusqu’à 15 ans.

Près de 4 000 personnes auraient été arrêtées lors de manifestations le 23 janvier appelant à la libération de Navalny dans plus de 100 villes russes, et certaines se sont vu infliger des amendes et des peines de prison. Environ 20 ont été accusés d’avoir agressé la police et ont fait face à des accusations criminelles.

Juste après l’arrestation de Navalny, son équipe a publié une vidéo de deux heures sur sa chaîne YouTube sur la résidence de la mer Noire prétendument construite pour Poutine. La vidéo a été visionnée plus de 100 millions de fois, contribuant à alimenter le mécontentement et à inspirer un flot de blagues sarcastiques sur Internet.

Poutine dit que ni lui ni aucun de ses proches ne sont propriétaires de la propriété. Samedi, le magnat de la construction Arkady Rotenberg, un confident de longue date de Poutine et son partenaire occasionnel de judo, a affirmé qu’il était lui-même propriétaire de la propriété.

La Russie a connu une corruption considérable pendant le mandat de Poutine alors même que de nombreux citoyens ordinaires ont des difficultés financières.

Navalny est tombé dans le coma le 20 août lors d’un vol intérieur entre la Sibérie et Moscou. Il a été transféré dans un hôpital de Berlin deux jours plus tard. Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède et des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ont établi qu’il avait été exposé à l’agent neurotoxique Novichok. Les autorités russes ont refusé d’ouvrir une enquête criminelle à part entière, invoquant le manque de preuves qu’il a été empoisonné.

À son retour en Russie en janvier, Navalny a été emprisonné pendant 30 jours après que le service pénitentiaire russe ait allégué qu’il avait violé les conditions de probation de sa condamnation avec sursis à la suite d’une condamnation pour blanchiment d’argent de 2014 qu’il avait rejetée comme vengeance politique.

Jeudi, un tribunal de Moscou a rejeté son appel pour être libéré, et une autre audience la semaine prochaine pourrait transformer sa peine de 3 ans et demi avec sursis en une condamnation à purger en prison.