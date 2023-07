Des centaines de personnes arrêtées dans tout le pays alors que la cinquième nuit de troubles suit les funérailles de Nahel M.

Les autorités françaises ont déployé des renforts dans les villes sensibles et avaient procédé à des centaines d’arrestations dimanche matin. Au total, 486 personnes avaient été arrêtées dans toute la France dimanche à 3h00 du matin, a indiqué le ministère de l’Intérieur, bien que le niveau de violence semble avoir diminué depuis que les émeutes ont éclaté pour la première fois à la suite du meurtre de Nahel M. dans la banlieue parisienne de Nanterre le Mardi. La victime a été inhumée samedi dans sa ville natale de Nanterre. Lisez notre blog en direct pour tous les derniers développements. Toutes les heures sont en heure de Paris (GMT+2).

La victime, âgée de 17 ans, identifiée uniquement sous le nom de Nahel M., a été abattue à bout portant par un policier mardi matin dans la banlieue parisienne de Nanterre. Il conduisait une Mercedes jaune lorsqu’il a été arrêté pour des infractions au code de la route.

La police a d’abord signalé qu’il avait été abattu après avoir conduit sa voiture sur la police, mais cela a été contredit par une vidéo qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et a ensuite été authentifiée par l’AFP. Les images montrent les deux policiers debout près de la voiture à l’arrêt, l’un d’eux pointant une arme sur le conducteur. Une voix se fait entendre disant : « Vous allez recevoir une balle dans la tête. Le policier semble alors tirer alors que la voiture démarre brusquement avant de s’arrêter progressivement.

L’incident a déclenché quatre nuits de troubles violents dans la capitale et les villes de France qui ont vu des manifestants s’affronter avec la police.

Une personne réagit alors qu’un policier tient une matraque lors de manifestations suite à la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier français à Nanterre lors d’un contrôle routier, à Paris, France, le 2 juillet 2023. © Nacho Doche, Reuters

4h30 : Un universitaire américain dresse des parallèles entre la France et les États-Unis

Crystal Fleming, professeur de Sociologie et études africaines basée à l’Université de Stony Brook à New York, s’exprime pour FRANCE 24 sur les tensions sous-jacentes ressenties par les personnes victimes de préjugés en France.

Établissant des parallèles avec les États-Unis, Fleming met en évidence la montée des fusillades policières ciblant de manière disproportionnée des Français noirs d’origine arabe ou africaine.

« L’une des différences avec la France est qu’il y a un déni vraiment profondément enraciné de la cause du meurtre spécifique de Nahel lui-même, mais aussi de ces problèmes plus larges de discrimination », a déclaré Fleming.

4h15 : Jusqu’à présent, 486 interpellations ont été effectuées à travers la France

Au total, 486 personnes ont été arrêtées en France dimanche à 03h30 (01h00 GMT), a indiqué le ministère de l’Intérieur, bien que le niveau de violence semble avoir diminué depuis le début des émeutes.

« Une nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de sécurité », a tweeté tôt dimanche le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de l’ordre qui ont notamment réalisé 427 interpellations depuis le début de soirée. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 2 juillet 2023



Darmanin avait déclaré aux journalistes plus tôt que 45 000 membres des forces de sécurité seraient déployés du jour au lendemain – le même nombre que la veille.

Mais des forces et du matériel supplémentaires ont été envoyés à Lyon, Grenoble et Marseille, qui avaient auparavant connu d’intenses émeutes.

A Paris et ses régions voisines, où environ 7 000 agents étaient en force, 194 personnes avaient été interpellées dimanche à 3 heures du matin.

A Marseille, la police a dispersé samedi soir des groupes de jeunes à la Canebière, la principale avenue qui traverse le centre-ville, ont constaté des journalistes de l’AFP.

A minuit, les autorités de Lyon et de Marseille signalaient moins d’incidents que la nuit précédente, avec 77 personnes interpellées vers 1h30 du matin dans les deux villes.

La police arrête des jeunes lors de la cinquième nuit de manifestations suite à la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier français à Nanterre lors d’un contrôle routier, dans le quartier des Champs Elysées, à Paris, France, le 2 juillet 2023. © Juan Médine, Reuters

3h30 : violents affrontements et pillages à Marseille

La ville portuaire méridionale de Marseille a été le théâtre d’affrontements et de pillages depuis le centre et plus au nord dans les quartiers populaires longtemps négligés que Macron a visités en début de semaine.

Les autorités sont allées plus loin en arrêtant tous les transports urbains à partir de 18h00, y compris les métros, et en interdisant toutes les manifestations jusqu’à dimanche.

Des renforts de police ont été envoyés dans la ville, dont des véhicules blindés et deux hélicoptères.

Macron a exhorté les parents à assumer la responsabilité des émeutiers mineurs, dont un tiers étaient « jeunes ou très jeunes ».

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a déclaré samedi que 30% des personnes arrêtées étaient des mineurs, tandis que Darmanin a déclaré que l’âge moyen des personnes arrêtées n’était que de 17 ans.





2h47 : 322 interpellations dans toute la France, selon le ministère de l’Intérieur

Un total de 322 personnes ont été arrêtées pour des troubles à travers la France à 1h30 du matin dimanche, a indiqué le ministère de l’Intérieur, bien que la violence déclenchée par la fusillade mortelle par la police d’un adolescent semble être en baisse.

Parmi les personnes interpellées figuraient 126 personnes en région parisienne, 56 à Marseille et 21 à Lyon, selon un décompte provisoire.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait déclaré aux journalistes plus tôt que 45 000 membres des forces de sécurité seraient déployés dans la nuit de samedi à dimanche. – le même nombre que la veille.

Mais des forces et du matériel supplémentaires ont été envoyés à Lyon, Grenoble et Marseille, qui avaient auparavant connu d’intenses émeutes.

A Paris et ses régions voisines, où environ 7 000 agents étaient en force, 126 personnes avaient été interpellées dimanche à 1h30 du matin.

A Marseille, la police a dispersé des groupes de jeunes samedi soir à la Canebière, la principale avenue qui traverse le centre-ville, ont constaté des journalistes de l’AFP.

À minuit, les autorités de Lyon et de Marseille signalaient moins d’incidents que la nuit précédente, avec respectivement 56 et 21 personnes interpellées dans les deux villes.

Un certain nombre de villes ont imposé des couvre-feux pendant la nuit.

Principaux développements à partir du samedi 1er juillet :

Les émeutes à travers la France semblaient moins intenses samedi, des dizaines de milliers de policiers ayant été déployés dans les villes du pays.

Le président Emmanuel Macron a reporté une visite d’État en Allemagne qui devait commencer dimanche pour gérer la pire crise pour son leadership depuis que les manifestations des « gilets jaunes » ont paralysé une grande partie de la France fin 2018.

Quelque 45 000 policiers étaient dans les rues avec des unités d’élite spécialisées, des véhicules blindés et des hélicoptères amenés pour renforcer ses trois plus grandes villes, Paris, Lyon et Marseille.

Le plus grand point d’éclair était à Marseille où la police a tiré des gaz lacrymogènes et a mené des batailles de rue avec des jeunes dans le centre-ville jusque tard dans la nuit.

À Paris, la police a renforcé la sécurité sur l’emblématique avenue des Champs-Élysées après un appel sur les réseaux sociaux pour s’y rassembler. La rue, généralement bondée de touristes, était bordée de forces de sécurité effectuant des contrôles ponctuels. Les façades des magasins ont été barricadées pour éviter d’éventuels dommages et pillages.

Lisez le blog en direct d’hier pour voir comment se sont déroulés tous les événements de la journée.

Un pompier pulvérise de l’eau sur un bus incendié à Nanterre, en banlieue parisienne, le 1er juillet 2023. © Yves Herman, Reuters

