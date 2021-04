«Alors que de nouvelles manifestations et grèves générales ont été appelées à avoir lieu dans les prochains jours, nous soulignons que le Tchad reste lié par ses obligations en vertu du droit international des droits de l’homme de protéger et de respecter les droits de l’homme, y compris le droit à la vie, et de faciliter l’exercice. du droit à la liberté de réunion pacifique », a-t-elle déclaré à Genève.