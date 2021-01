Les forces de sécurité à Tunis ont utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau contre des manifestants

La police tunisienne a déclaré avoir arrêté plus de 600 personnes alors qu’une quatrième nuit de violentes manifestations a vu les manifestants revenir dans la rue.

Lundi, des foules principalement de jeunes manifestants se sont à nouveau rassemblées dans le centre de la capitale, Tunis, lançant des pierres et des bombes à essence sur la police.

Les forces de sécurité ont répondu avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

La Tunisie est confrontée à de graves problèmes économiques et un tiers de ses jeunes sont au chômage.

La crise économique s’est aggravée sous la pandémie.

Les derniers troubles surviennent presque exactement 10 ans depuis que la révolution tunisienne a inauguré la démocratie et déclenché les révoltes du printemps arabe dans toute la région. Cependant, les espoirs que cela créerait plus d’emplois et d’opportunités ont été déçus.

En dehors de Tunis, des affrontements ont été signalés lundi dans les villes de Kasserine, Gafsa, Sousse et Monastir.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que la majorité des personnes arrêtées depuis le début de la vague actuelle de manifestations vendredi étaient des mineurs qui avaient été arrêtés pour des actes de vandalisme et de pillage.

Khaled Hayouni a déclaré que deux policiers avaient été blessés.

« Cela n’a rien à voir avec les mouvements de protestation qui sont garantis par la loi et la constitution », a déclaré M. Hayouni. « Les manifestations ont lieu en plein jour … sans aucun acte criminel impliqué. »

Les manifestants ont défié un couvre-feu pour affronter la police à Tunis

Les affrontements ont eu lieu principalement dans des zones densément peuplées et sous-privilégiées où les relations entre les jeunes et la police sont historiquement tendues, rapporte Rana Jawad de la BBC à Tunis.

Les tensions sociales se sont aggravées en raison de mesures de verrouillage sporadiques et d’un couvre-feu nocturne en place depuis octobre pour lutter contre la propagation du coronavirus, indique notre correspondant.

Plus tôt lundi, des manifestants se sont rassemblés devant les bureaux du gouvernement dans l’avenue Bourguiba à Tunis pour demander la libération des personnes arrêtées ces derniers jours. Ils scandaient « pas de peur, pas de peur, la rue appartient au peuple ».

L’histoire continue

La banlieue ouvrière Ettadhamen de Tunis a connu certains des pires affrontements

Une manifestante, Sonia, une diplômée au chômage qui n’a pas donné son nom de famille, a déclaré: « Ils traitent tous ceux qui protestent contre le système de voleurs. Nous sommes venus avec des visages exposés le jour et non la nuit pour dire que nous voulons un emploi … nous voulons la dignité. «

Amnesty International a exhorté les autorités à faire preuve de retenue et à faire respecter les droits des personnes détenues.

Une décennie après la révolution qui a renversé la dictature de Zine al-Abedine Ben Ali, de nombreux Tunisiens sont de plus en plus en colère contre un chômage obstinément élevé et des services publics médiocres.

L’économie s’est contractée de 9% en 2020 et les prix à la consommation ont fortement augmenté.

L’industrie touristique clé de la Tunisie a été particulièrement touchée par la pandémie.

Vous pourriez également être intéressé par: