Des centaines de personnes arrêtées alors que la France secouée par la troisième nuit de manifestations enflammées contre la mort par balle d’un adolescent par la police

Le président français Emmanuel Macron devait présider une nouvelle réunion de crise des ministres vendredi après une troisième nuit consécutive de manifestations à l’échelle nationale contre la fusillade mortelle par la police sur un adolescent ont vu des voitures incendiées, des magasins saccagés et des centaines arrêtés.

Les troubles nocturnes ont suivi une marche jeudi à la mémoire du jeune de 17 ans qui n’est identifié que par son prénom, Nahel. Sa mort a ravivé des griefs de longue date concernant la police et le profilage racial dans les banlieues françaises à faible revenu et multiethniques.

L’Elysée a annoncé que Macron écourterait un voyage à Bruxelles, où il assistait à un sommet de l’Union européenne, pour présider une réunion de crise sur la violence – la deuxième de ces pourparlers d’urgence en autant de jours.

Environ 40 000 policiers et gendarmes – ainsi que des unités d’élite Raid et GIGN – ont été déployés dans plusieurs villes du jour au lendemain, avec des couvre-feux imposés dans les municipalités autour de Paris et des interdictions de rassemblements publics instaurées à Lille et Tourcoing dans le nord du pays.

Malgré le déploiement massif de la sécurité, des violences et des dégâts ont été signalés dans plusieurs zones.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que 667 personnes avaient été arrêtées dans ce qu’il a décrit comme une nuit de « violence rare ».

Le ministère a également indiqué que 249 policiers et gendarmes ont été blessés, aucun grièvement.

Des sources policières ont déclaré que plutôt que des batailles rangées entre les manifestants et la police, la nuit a été marquée par le pillage de magasins, dont des succursales phares de Nike et Zara à Paris.

La police se tient au milieu des pétards le 30 juin 2023 lors de la troisième nuit de manifestations déclenchées par la mort par balle d’un conducteur de 17 ans dans la banlieue parisienne de Nanterre, en France. Aurélien Morissard / AP

Des bâtiments publics ont également été visés, avec un commissariat de la ville pyrénéenne de Pau touché par un cocktail Molotov, selon les autorités régionales, et une école primaire et un bureau de district incendiés à Lille.

La France a été secouée par nuits successives de protestations puisque Nahel a été abattu à bout portant mardi lors d’un contrôle routier capté en vidéo.

Dans sa première interview médiatique depuis la fusillade, la mère de Nahel, Mounia, a déclaré à la chaîne France 5 : « Je ne blâme pas la police, je blâme une personne : celle qui a pris la vie de mon fils. »

Elle a déclaré que l’officier de 38 ans responsable, qui a été arrêté et accusé d’homicide volontaire jeudi, « a vu un visage arabe, un petit enfant, et a voulu se suicider ».

Le nom de l’officier n’a pas été divulgué, une pratique française dans les affaires pénales.

La marche commémorative pour Nahel, dirigée par Mounia, s’est terminée par des tirs de la police anti-émeute alors que plusieurs voitures ont été incendiées dans la banlieue ouest de Paris, à Nanterre, où l’adolescent vivait et a été tué.

Dans le cadre des mesures visant à rétablir le calme, les services de bus et de tramway parisiens ont été interrompus jeudi après 21h00, heure locale, a indiqué le président de la région.

Mais les mesures et le renforcement de la sécurité semblaient n’avoir guère dissuadé les troubles jeudi soir.

Un manifestant court le 30 juin 2023 lors de la troisième nuit de manifestations déclenchées par la fusillade mortelle par la police d’un conducteur de 17 ans dans la banlieue parisienne de Nanterre, en France. Aurélien Morissard / AP

Dans le centre-ville de Marseille, une bibliothèque a été vandalisée, selon des responsables locaux, et des échauffourées ont éclaté à proximité lorsque la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser un groupe de 100 à 150 personnes qui auraient tenté d’ériger des barricades.

Plusieurs bâtiments publics ont également été visés en Seine-Saint-Denis, dans la région métropolitaine de Paris, selon une source policière.

Dans la banlieue de Drancy, des émeutiers ont utilisé un camion pour forcer l’entrée d’un centre commercial qui a ensuite été en partie pillé et incendié, a indiqué une source policière.

Les pompiers de la commune de Roubaix, dans le nord du pays, se sont précipités d’incendie en incendie tout au long de la nuit, un hôtel près de la gare prenant également feu, faisant fuir sa dizaine d’habitants dans les rues.

A Nanterre, épicentre des troubles, les tensions sont montées vers minuit, avec des feux d’artifice et des explosifs déclenchés dans le quartier Pablo Picasso, où Nahel avait vécu, selon un journaliste de l’AFP.

Le gouvernement cherche désespérément à éviter une répétition des émeutes urbaines de 2005, déclenchées par la mort de deux garçons d’origine africaine lors d’une poursuite policière, au cours de laquelle 6 000 personnes ont été arrêtées.

Macron a appelé au calme et a déclaré que la violence des manifestations était « injustifiable ».

Les émeutes sont un nouveau défi pour le président, qui cherchait à dépasser certaines des plus grandes manifestations d’une génération déclenchées par un augmentation controversée de l’âge de la retraite dans le pays..

Nahel a été tué alors qu’il s’éloignait des policiers qui tentaient de l’arrêter pour une infraction au code de la route.

Une vidéo, authentifiée par l’AFP, montrait deux policiers debout à côté de la voiture à l’arrêt, l’un pointant une arme sur le conducteur.

Une voix se fait entendre disant : « Vous allez recevoir une balle dans la tête.

Le policier semble alors tirer alors que la voiture démarre brusquement.

Des affrontements ont éclaté pour la première fois lorsque la vidéo est apparue, contredisant les récits de la police selon lesquels l’adolescent conduisait vers l’officier.

L’avocat de l’officier, Laurent-Franck Lienard, a déclaré jeudi soir à BFMTV que son client s’était excusé lors de sa mise en garde à vue.

« Les premiers mots qu’il a prononcés étaient de s’excuser, et les derniers mots qu’il a prononcés étaient de s’excuser auprès de la famille », a déclaré Lienard.

L’avocat a déclaré que son client était désolé et « dévasté », mais a fait ce qu’il pensait être nécessaire sur le moment, selon l’Associated Press. « Il ne se lève pas le matin pour tuer des gens. … Il ne voulait vraiment pas tuer.

Plus tôt jeudi, le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, avait déclaré : « Le parquet considère que les conditions légales d’usage de l’arme » par le policier qui a tiré le coup de feu « ne sont pas remplies ».