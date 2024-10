Des centaines de personnes affluent à Elwood pour une collecte de fonds communautaire annuelle

21 octobre — ELWOOD — Alors que l’odeur du piment mijoté se répandait dans l’air frais du matin, des centaines de personnes se sont rassemblées samedi le long de la rue B pour participer à la 13e course annuelle pour écraser la faim.

L’événement comprenait des courses/marches de 5 km et 10 km et une marche plus tranquille d’un mile.

Turner Daugherty a voyagé depuis Indianapolis après avoir découvert la course en ligne.

« Je parcourais (une liste de) courses et cela me semblait être un événement sympa », a-t-il déclaré. « Je voulais voir de quoi il s’agissait. »

Les courses sont un moyen par lequel Daugherty explore l’Indiana. Il a déclaré qu’il participait à au moins une course par week-end pendant l’été et un week-end sur deux les autres saisons.

Il n’était jamais allé à Elwood avant samedi.

Il s’est dit également enthousiaste à l’idée de soutenir la cause de la lutte contre la faim.

« J’aime que la communauté soit présente pour un tel événement », a-t-il déclaré. « C’est un événement génial par rapport aux autres courses. C’est assez grand. »

Une compétition de chili a suivi la course, les bénéfices des deux événements étant destinés à lutter contre l’insécurité alimentaire à Elwood et ailleurs dans l’Indiana.

Plus de 15 concurrents ont présenté des piments de différents niveaux de piquant et saveurs. Le Harrison, un restaurant situé au Alex Golf Club à Alexandrie, a présenté un chili fumé de style chipotle garni de crème sure et de fromage, tandis que les membres des pompiers d’Elwood ont adopté une approche plus axée sur la viande.

Il s’agissait de la 36e année de la préparation, selon Colt Reichart, dont la famille possède Red Gold, sponsor de l’événement aux côtés de la Chambre de commerce d’Elwood.

Reichart a déclaré qu’il avait six ans lorsque l’événement a commencé. Il se souvient avoir vendu des chemises avec son frère Beau et son cousin AJ. Il a dit qu’il appréciait la façon dont cela rassemble la communauté.

L’événement est également une célébration de l’industrie locale, Elwood abritant Red Gold, un producteur international de produits à base de tomates.

« Les tomates occupent une place importante dans l’Indiana depuis au moins un siècle », a déclaré Reichart. « C’est spécial ici parce que nous sommes le dernier homme debout, la dernière entreprise de l’Indiana qui produit des tomates. »

Il n’en a pas toujours été ainsi, même localement. Red Gold avait plus de 10 concurrents locaux dans les années 1940, selon Nancy Sumner, présidente du Elwood Heritage Centre and Museum.

« En 1944, nous avions un camp de prisonniers de guerre ici et les prisonniers de guerre, pour la plupart allemands, venaient ici et cueillaient nos champs de tomates », a-t-elle déclaré.

Les tomates ne sont pas la seule industrie notable d’Elwood. La ville abritait autrefois une aciérie connue sous le nom de Tin Plate, homonyme d’un restaurant populaire situé sur J Street.

Le moulin était un incontournable pendant le boom du gaz à la fin des années 1800 et a attiré un certain nombre d’immigrants gallois. Elwood compte encore de nombreuses familles d’origine galloise, a déclaré Sumner.

Suivez Caleb Amick sur Twitter @AmickCaleb.