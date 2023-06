Des centaines de personnes affirment qu’elles pourraient gagner 70 millions de dollars au Lotto Max

Des centaines de personnes se sont manifestées pour affirmer qu’elles pourraient être le gagnant du prix Lotto Max de 70 millions de dollars qui expire.

La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) a déclaré à CTV News Toronto qu’elle était en train de vérifier plus de 760 appels du public avant la date d’expiration du 28 juin.

Ce serait le plus gros lot de loterie de l’histoire du Canada à ne pas être réclamé si le gagnant du tirage du 28 juin 2022 n’était pas trouvé avant la date limite.

«Lorsque des gens appellent pour dire qu’ils ont perdu leur billet, un employé d’OLG posera quelques questions pour déterminer si la personne est sur la bonne voie», a déclaré vendredi le porte-parole d’OLG, Tony Bitonti. « Sinon, ils ne font pas partie du processus. Mais s’ils peuvent répondre à certaines questions qui nous portent à croire qu’ils pourraient être le propriétaire du billet, ils entrent dans la file d’attente pour un examen plus approfondi. »

Le billet a été acheté chez un détaillant de Scarborough, bien que l’OLG ne nomme pas le magasin afin de protéger son processus de validation.

Bitonti a déclaré que même si les gens se sont manifestés auprès de l’OLG, il n’y a toujours eu aucune activité sur le billet depuis son achat en juin dernier.

« Nous n’avons demandé à personne de vérifier ce ticket sur son application ou lors de l’auto-contrôle », a déclaré Bitonti.

Bitonti a déclaré qu’il existe un certain nombre de possibilités quant à ce qui aurait pu arriver à ce billet, mais qu’il est impossible de le savoir tant qu’un gagnant ne se manifeste pas.

« Il se peut qu’ils aient perdu le billet et qu’ils ne le sachent pas. Ils auraient pu vérifier le billet manuellement et le savent, mais ne se sont pas encore manifestés », a déclaré Bitonti. « Dans le pire des cas, ils sont décédés et leur exécuteur ne sait pas que ce ticket existe. »

Les numéros gagnants pour le tirage du Lotto Max sont 8, 19, 22, 41, 42, 46, 47 Bonus 1.

QUE SE PASSE-T-IL SI PERSONNE NE S’AVANCE ?

Le gagnant a un an à compter de la date du tirage pour réclamer son prix, qui est maintenant dans environ trois semaines.

Si le détenteur du billet de 70 millions de dollars ne se présente pas avant la date limite, l’argent non réclamé sera restitué aux joueurs via de futurs jeux bonus ou promotions.

Bien qu’il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles un billet gagnant n’est pas échangé, l’OLG a déclaré que c’est généralement parce qu’il a été égaré ou oublié.

Selon Bitonti, environ un pour cent des gains ne sont pas réclamés chaque année.