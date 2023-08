Des centaines de personnes accusées de fraude totalisant plus de 830 millions de dollars

Le procureur général des États-Unis Merrick Garland et la procureure générale adjointe des États-Unis Lisa Monaco convoquent le groupe de travail sur la lutte contre la fraude concernant la maladie à coronavirus (COVID-19) au ministère de la Justice à Washington, aux États-Unis, le 10 mars 2022.

Les forces de l’ordre fédérales ont inculpé des centaines de personnes lors d’une opération nationale visant plus de 830 millions de dollars de fraude liée au Covid-19, a annoncé mercredi le ministère de la Justice.

Le DOJ a déposé des accusations criminelles contre 371 personnes et récupéré 231 millions de dollars d’argent volé, a indiqué le département dans un communiqué. Plus de 60 des accusés avaient des liens avec des crimes violents et des réseaux criminels transnationaux.

Dans un cas, 30 membres d’un gang de rue du Wisconsin auraient utilisé l’argent d’un stratagème de fraude au chômage pour solliciter un meurtre contre rémunération et acheter des armes à feu et de la drogue, a déclaré la procureure générale adjointe Lisa Monaco lors d’une table ronde des responsables de l’application des lois mercredi.

Dans une autre affaire, quatre personnes ont été inculpées dans le cadre d’un projet international de fraude et de blanchiment d’argent en cas de pandémie impliquant le Nigeria, a indiqué Monaco.

De nombreuses personnes ciblées par cette opération sont accusées d’avoir demandé frauduleusement de l’aide dans le cadre du programme de protection des chèques de paie et des prêts en cas de catastrophe économique utilisés pour soutenir les petites entreprises pendant la pandémie, selon un communiqué de presse du ministère de la Justice.

Un organisme de surveillance du gouvernement a estimé en juin que les fraudeurs pourraient avoir volé plus de 200 milliards de dollars de prêts destinés à des entreprises en difficulté, soit 17 % des 1 200 milliards de dollars décaissés au total.

Cette campagne nationale a impliqué trois équipes d’intervention en Californie, dans le Maryland et dans le sud de la Floride, qui ont coopéré avec 50 avocats américains et plus d’une douzaine de partenaires chargés de l’application des lois pendant trois mois, de mai à juillet.

Le DOJ met en place deux équipes d’intervention supplémentaires dans le Colorado et le New Jersey dans le cadre des efforts continus du gouvernement fédéral pour récupérer l’argent volé pour les secours en cas de pandémie, a déclaré Monaco.

« Nous demanderons des ordonnances judiciaires obligeant les accusés condamnés à rembourser chaque dollar volé et nous avons 20 ans pour réaliser ces recouvrements », a déclaré Monaco.

Le procureur général américain Merrick Garland a mis en place un groupe de travail en mai 2021 pour poursuivre les fraudeurs qui ont volé l’argent des secours de Covid. Le travail du groupe a conduit à des accusations criminelles contre plus de 3 000 personnes et à la saisie de plus de 1,4 milliard de dollars d’argent de secours volé jusqu’à présent, selon le DOJ.