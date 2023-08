Des centaines de personnes sont montées à bord de wagons de métro TTC tard lundi pour le tour annuel du métro Freedom Train, marquant le début des célébrations de la Journée de l’émancipation à Toronto.

Les participants se sont rendus de Union à la gare de Downsview dans le cadre du voyage annuel symbolique célébrant la loi de 1833 sur l’abolition de l’esclavage, qui a lancé le processus visant à mettre fin à la servitude humaine légale dans l’ancien Empire britannique.

Le trajet se veut en partie un clin d’œil à l’héritage de l’abolitionniste et militante américaine Harriet Tubman et du célèbre chemin de fer clandestin, un réseau de routes secrètes utilisées par les Afro-Américains réduits en esclavage pour s’échapper vers la liberté dans certains États du nord et au Canada après l’abolition de l’esclavage ici. .

« Nous sommes à une époque imaginaire dans un monde imaginaire, et nous avons le métro. Et le métro, la dernière fois que j’ai vérifié, passe sous terre. Nous pourrions donc utiliser le pouvoir de ce mot pour parler d’un moment historique », a déclaré Ita Sadu, qui a co-fondé l’événement il y a 10 ans.

Alors que les gens montaient dans le train, une chorale chantait des chants traditionnels de la liberté, tandis que d’autres dansaient au son des tambours.

C’était la première année qu’Oral Deen Brown participait au manège. Elle a également amené sa fille.

« Cela fait quelques années que je veux venir », a-t-elle déclaré à CBC Toronto.

« Je pense qu’il est important de faire partie de notre héritage ancestral. Nos ancêtres étaient ici pour construire une fondation afin que je puisse être ici aujourd’hui. Je pense donc qu’il est important pour moi de venir laisser ma marque pour ma génération. »

Le trajet a également un lien avec le prochain Carnaval des Caraïbes de Toronto (anciennement connu sous le nom de Caribana), a déclaré Sadu, lui-même une célébration de l’émancipation. Éclairer cette connexion était un élément clé de la façon dont le tour de la liberté a été conçu il y a dix ans.

« Le carnaval est l’expression la plus publique de l’émancipation », a déclaré Sadu, notant que l’événement est surtout connu pour ses costumes vibrants, ses chants, ses danses, un immense défilé et une célébration plus large de la culture noire.

« Nous pensions, comment apporter cette prise de conscience que l’émancipation est liée au Carnaval annuel? Comment transmettre l’idée aux Canadiens d’une étape importante de notre histoire? Une étape qui a marqué la fin de la période d’esclavage [in the former British Empire]. »

Le Carnaval des Caraïbes de Toronto en est à sa 56e année. L’événement annuel est une célébration de plusieurs jours de l’émancipation des Noirs. (Sabah Rahman/CBC)

Le carnaval se déroule du 3 au 7 août cette année.

Le premier ministre Justin Trudeau a également assisté à la balade de la liberté. Il a prononcé un bref discours sur le système de sonorisation des rames de métro, affirmant que c’était un « profond honneur » de participer au 10e anniversaire de l’événement.

« C’est un moment pour réfléchir et célébrer », a-t-il déclaré. « Un moment pour réfléchir sur tous ceux qui sont venus avant, tous ceux qui se sont battus pour la liberté et tous ceux qui continuent de nous inspirer chaque jour à faire plus pour nous lever, pour être de meilleurs alliés », a-t-il déclaré.

Plus tard mardi, le drapeau de la libération noire sera hissé lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville de Toronto. Le mois d’août a été proclamé mois de la libération des Noirs dans la ville en août 2019, tandis que le jour de l’émancipation est officiellement célébré depuis des décennies.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.