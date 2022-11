Des centaines de personnes à Harvard, New York et Chicago protestent contre les actions de la Chine

CAMBRIDGE, Mass. (AP) – Des centaines de personnes se sont rassemblées mardi à l’Université Harvard et près des consulats chinois à New York et Chicago pour soutenir les manifestants qui ont appelé le dirigeant de ce pays à démissionner au milieu de sévères restrictions antivirus lors des plus grandes manifestations contre le gouvernement à Pékin depuis des décennies.

Environ 50 manifestants, pour la plupart des étudiants de l’école d’élite Ivy League, ont chanté des chansons en chinois et en anglais et scandé des slogans dans les deux langues, notamment : « Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des citoyens ! « Nous ne voulons pas de dictatures, nous voulons des élections ! et «Démissionnez, Xi Jinping», une référence au président chinois.

Beaucoup de ceux qui s’étaient rassemblés devant la statue de l’homonyme de l’université, John Harvard, portaient des masques – non pas à cause du COVID-19, mais craignaient que s’ils étaient reconnus par les autorités chinoises, leurs familles restées au pays subiraient des répercussions.

Les proches pourraient être harcelés ou même perdre leur emploi, a déclaré Wayne, un étudiant diplômé de Harvard en Chine participant à la manifestation qui ne voulait pas que son nom complet soit utilisé par souci pour les parents à la maison.

À New York, environ 400 personnes se sont rassemblées en face du consulat, brandissant des pancartes indiquant « Citizen Dignity Freedom » et « Free China ».

A Chicago, environ 200 manifestants se sont rassemblés devant le consulat chinois. Certains ont scandé : « Nous ne voulons pas de tests PCR, nous voulons de la nourriture ! » et « Nous ne voulons pas de dictateur, nous voulons des votes !

Les manifestants ont apporté des fleurs, allumé des bougies et masqué leur visage avec des pancartes, des masques et des feuilles de papier vierges, que les manifestants chinois ont utilisés comme symbole de défi à la censure gouvernementale.

“Je suis venu parce que je veux faire tout ce que je peux pour aider mon peuple”, a déclaré un jeune homme de 21 ans vêtu d’une combinaison de matières dangereuses, une référence aux combinaisons portées par les personnes qui administrent les tests COVID-19 obligatoires en Chine.

Elle a demandé à être identifiée uniquement en tant qu’artiste de performance parce que ses parents sont membres du Parti communiste chinois et qu’elle craint qu’ils ne soient arrêtés si elle était identifiée.

“Ils seraient très inquiets” s’ils savaient qu’elle protestait, a-t-elle dit.

La stratégie restrictive « zéro-COVID » des autorités chinoises a conduit à des manifestations dans au moins huit villes du continent et à Hong Kong. Ils ont été qualifiés de manifestations les plus répandues depuis le mouvement pro-démocratique de la place Tiananmen dirigé par des étudiants en 1989.

Certaines universités chinoises ont renvoyé des étudiants chez eux et la police s’est déployée à Pékin et à Shanghai pour empêcher de nouvelles manifestations mardi. Les forces de sécurité ont arrêté un nombre indéterminé de personnes et intensifié la surveillance.

Une manifestation a également eu lieu à l’Université de Columbia lundi, et des manifestations de soutien au peuple chinois ont eu lieu ou sont prévues dans d’autres universités américaines dans les prochains jours.

Les manifestants de Harvard ont également déposé des fleurs au pied de la statue – un endroit célèbre de Harvard Yard généralement entouré de touristes – pour honorer les 10 personnes tuées dans un incendie dans le nord-ouest de la Chine la semaine dernière, des décès que certains ont imputés aux contrôles anti-virus stricts .

Brabeeba Wang, un ancien étudiant de Harvard qui étudie maintenant les neurosciences au Massachusetts Institute of Technology voisin, s’est démasqué et a joué du violon pour accompagner le chant.

“C’est formidable de voir des gens se battre pour leur liberté et se battre pour leur liberté d’expression”, a déclaré Wang, originaire de Taïwan.

Il a qualifié les manifestants en Chine de “courageux” pour avoir tenu tête au gouvernement.

Le photographe d’Associated Press, John Minchillo, a contribué depuis New York. Claire Savage, qui a contribué depuis Chicago, est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Mark Pratt, l’Associated Press