Des centaines de passagers de navires de croisière Viking bloqués lors du “voyage de l’enfer” du Nouvel An après la découverte d’une épidémie de champignons sur la coque

Des CENTAINES de vacanciers se sont retrouvés bloqués à bord d’un bateau de croisière au cours du Nouvel An après la découverte d’un champignon sur la coque.

Le Viking Orion aurait été refoulé de plusieurs ports d’Australie-Méridionale, voyant des passagers bloqués en mer pendant cinq jours.

Des passagers souffrant du mal de mer sont bloqués à bord du Viking Orion depuis cinq jours Crédit : Getty

Le touriste John Davidson a raconté l’enfer de ses vacances après la découverte d’un champignon sur le navire Crédit : 10 nouvelles d’abord

Des voyageurs enfermés souffrant d’un grave cas de fièvre de cabine ont décrit l’épreuve comme le “voyage de l’enfer”.

Le bateau de croisière n’a pas jeté l’ancre dans un port depuis qu’il a commencé son voyage depuis Wellington en Nouvelle-Zélande le lendemain de Noël.

Le département australien des pêches a refusé au navire l’autorisation d’accoster après avoir découvert une “excroissance marine” sur sa coque.

Les responsables ont déclaré que le champignon, qu’il qualifiait de biosalissure, était “potentiellement nocif” et devait être nettoyé avant que le navire ne puisse accéder.

Le Viking Orion a été rejeté de quatre ports, dont Christchurch, Dunedin et Hobart, avant de partir pour tenter d’accoster à Adélaïde.

Les autorités ont déclaré avoir trouvé de petites quantités de biosalissures – micro-organismes marins, plantes, algues ou petits animaux – sur le navire.

Ils ont ensuite ordonné au paquebot de croisière de nettoyer son acte avant d’entrer dans les eaux australiennes.

Mais malgré plus de 800 passagers fatigués qui espéraient que cela mettrait fin à leur calvaire, ils affirment avoir été informés par le personnel qu’ils ne pourront pas accoster à Adélaïde.

Les touristes qui ont le mal de mer disent qu’ils ont plutôt été avertis que le paquebot de croisière à 14 ponts jettera l’ancre à 17 milles de la côte.

Des plongeurs seront déployés dans l’eau pour nettoyer la coque avant son arrivée à Melbourne vendredi.

Une personne a déclaré que les passagers étaient “livides” que leur croisière hivernale de rêve se soit transformée en un “horrible voyage”.

Le type frustré a écrit: “Notre voyage @VikingCruises en Nouvelle-Zélande et en Australie a manqué 4 des 8 ports à cause de la coque du navire sale / à risque biologique.

“800 personnes, principalement des Américains, sont bouleversées et en colère contre la négligence. Viking Orion. Décevant après 2 ans d’attente, d’anticipation et de $$$$. Aidez-moi s’il vous plaît.”

Une autre a qualifié son long séjour en mer de “voyage de l’enfer” dans un tweet cinglant – et a déclaré qu’elle voulait maintenant rentrer chez elle.

La femme a déclaré: “Cela a été l’expérience la plus surréaliste et la plus exaspérante. J’ai deviné ce matin avant qu’ils ne l’annoncent qu’il nous manquerait encore un autre port.

“Maintenant, je veux juste quitter ce navire et rentrer chez moi. Ils ont ruiné la Nouvelle-Zélande et l’Australie pour moi.”

D’autres affirment s’être vu promettre une compensation après le début infernal de leurs vacances.

Le passager John Davidson a déclaré à 10 News First: “On nous a dit que nous serons indemnisés.

“Actuellement, c’est 50% mais nous pensons que cette offre va être améliorée à l’avenir.”

Dans une lettre vendredi, le capitaine du navire a exprimé sa tristesse que “la croisière actuelle ne réponde pas à vos attentes”.

Marko Snajdar a déclaré qu’un membre de l’équipe des relations avec la clientèle de Viking ferait une “offre de compensation ajustée” aux clients dans les prochains jours.

L’opérateur Viking a déclaré que le navire naviguerait pour Melbourne le jour de l’An avant de reprendre son itinéraire demain.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “Une quantité limitée de croissance marine standard est nettoyée de la coque du navire – une procédure de nettoyage standard pour les navires nautiques.

“Bien que le navire ait dû manquer plusieurs escales sur cet itinéraire pour que le nettoyage requis soit effectué, il devrait naviguer pour Melbourne comme prévu le 1er janvier, et nous nous attendons à ce que l’itinéraire prévu reprenne complètement d’ici le 2 janvier.

“Viking travaille directement avec les clients sur la compensation de l’impact sur leur voyage.”

Le département australien des pêches a déclaré que la gestion des salissures biologiques est une pratique courante pour tous les navires internationaux arrivant.

Ils ont ajouté: “Le navire doit subir un nettoyage de la coque pour éliminer la biosalissure et empêcher le transport d’organismes marins potentiellement dangereux par le navire.

“Des plongeurs professionnels ont été engagés directement par la ligne/l’agent du navire pour nettoyer la coque lorsqu’ils étaient au mouillage en dehors des eaux australiennes.”