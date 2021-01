Des centaines de partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole – mais peu ont été arrêtés jusqu’à présent

Les partisans de Trump sont confrontés à des agents de la police du Capitole à l’extérieur de la salle du Sénat. | Manuel Balce Ceneta / AP

45 personnes ont été arrêtées.

La police a arrêté 30 personnes pour avoir enfreint le couvre-feu à Washington, DC, après que les partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain mercredi à la suite du «Save America Rally» du président Donald Trump.

Le maire de DC, Muriel Bowser, avait imposé un couvre-feu à 18 heures plus tôt mercredi, et le chef du département de la police métropolitaine, Robert Contee, a averti lors d’une conférence de presse que les contrevenants qui restaient dans la rue seraient arrêtés.

Quinze autres personnes avaient été arrêtées plus tôt mardi et mercredi pour des activités liées aux manifestations, bien que des centaines d’autres aient été autorisées à quitter les locaux du Capitole sans rien d’autre qu’un avertissement.

Aucune des personnes arrêtées avant le couvre-feu n’était des résidents de Washington, DC, a déclaré Contee, qui mène la charge pour nettoyer le Capitole et établir un périmètre d’application de la loi. Il a déclaré que les agents avaient également confisqué cinq armes à feu, y compris des armes d’épaule et des armes de poing, qui, en vertu de la loi de DC, les membres du public ne peuvent ni ouvrir ni dissimuler, même avec un permis d’un autre État.

« En raison du comportement violent envers les policiers là-bas et de leur intention d’accéder au Capitole, une émeute a été déclarée », a déclaré Contee. «Il était clair que la foule avait l’intention de nuire à nos agents en déployant des irritants chimiques sur la police pour forcer l’entrée dans le bâtiment du Capitole des États-Unis.

Selon un rapport du bureau du maire Bowser à 18 heures, les personnes arrêtées avant le couvre-feu ont été inculpées d’infractions telles que voies de fait, destruction de biens, franchissement d’une ligne de police, port d’un pistolet sans permis, possession d’une munition de grande capacité. -un dispositif d’alimentation et des munitions non enregistrées.

US Capitol Police, qui a comparu très en sous-effectif Mercredi, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire quant à savoir s’ils avaient procédé à des arrestations de leur propre chef. Équipes SWAT du FBI, Département de la sécurité intérieure Agents du Service fédéral de protection, et les troupes de la Garde nationale ont également été finalement déployées au Capitole.

À un moment donné, la police a semblé supprimer les barrières sur le terrain du Capitole permettant aux manifestants de se rapprocher du bâtiment. Mais ils ont changé de tactique après 16 heures, lorsque la police a commencé à utiliser des flash-bangs et d’autres outils de lutte antiémeute pour déplacer la foule. Des centaines de personnes sont finalement parties de leur propre chef après avoir été informées qu’elles seraient arrêtées si elles restaient sur les lieux, a rapporté CNN.

Mais Bowser a assuré au public lors de la conférence de presse que «quiconque s’est engagé dans ces activités ou continue de s’engager dans ces activités sera tenu responsable».

«Le comportement dont nous sommes témoins est honteux, antipatriotique et surtout illégal», a-t-elle déclaré. «Il y aura loi et ordre et ce comportement ne sera pas toléré.»

Il n’est pas clair si d’autres arrestations de personnes qui ont pris d’assaut le Capitole suivront. Il est possible que certains d’entre eux soient plus tard identifiables par des photos d’eux dans les bureaux des législateurs, y compris celui de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le parquet du Congrès.

Mais jusqu’à présent, les émeutiers ont subi peu de conséquences pour la violente insurrection du jour, marquant un contraste frappant avec le moment où la police de DC et la Garde nationale ont déclenché des gaz lacrymogènes sur les manifestants pacifiques de Black Lives Matter l’année dernière.