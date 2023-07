Des centaines de motards Hells Angels descendront sur Langley, Maple Ridge à partir de vendredi

Des centaines de motards hors-la-loi de partout au Canada devraient arriver à Maple Ridge le vendredi 21 juillet avant un grand rassemblement dans un club-house de Langley samedi et dimanche, selon la police anti-gang.

Des membres des Hells Angels, ainsi que leurs alliés et clubs de marionnettes, ont traversé la Colombie-Britannique cette semaine, avant une fête célébrant les 40 ans de présence du gang en Colombie-Britannique.

« Il y aura une énorme présence, à la fois de la police et des Hells Angels et de leurs partisans », a déclaré le S/Sgt. Lindsey Houghton, porte-parole de la BC Combined Forces Special Enforcement Unit (CFSEU).

Après avoir traversé Vernon plus tôt cette semaine, le convoi de motos devrait se rassembler à Hope vendredi matin, et de là se diriger vers l’autoroute 7 jusqu’à Maple Ridge, où le groupe se réunira à l’emplacement de Haney Hogs, propriété des Hells Angels.

De là, ils se disperseront dans le Lower Mainland, avant de se rassembler à nouveau pour la célébration principale à Langley, au club-house du White Rock Chapter, situé sur un grand terrain rural au 21764 61st Ave.

De plus, les motards peuvent apparaître dans les restaurants et les bars locaux, ainsi que se rendre à Vancouver, Coquitlam et Mission pour visiter d’autres pavillons – où la police est également susceptible d’être présente.

La foule risque d’être nombreuse.

« Nous prévoyons potentiellement des centaines », a déclaré Houghton.

Les cyclistes viennent de partout en Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec et d’autres provinces.

« Il est bien documenté que de nombreux Hells Angels, membres de leurs gangs de motards hors-la-loi, amis et associés, sont impliqués dans des niveaux importants d’activités criminelles, y compris le trafic de fentanyl potentiellement mortel et des infractions violentes comme des agressions et des homicides », a déclaré Houghton. «Les agents de l’UMECO-BC travailleront avec nos partenaires policiers de la GRC de Langley, dans le Lower Mainland et dans tout le pays tout au long de la fin de semaine pour dissuader toute activité illégale et assurer la sécurité publique grâce à une présence policière manifeste.»

La fête elle-même aura lieu derrière les portes, les hautes clôtures et les haies qui bloquent la plupart des vues de la propriété depuis la route.

Partout au Canada, la police considère les Hells Angels comme une organisation criminelle, impliquée dans la drogue, les armes et la violence, et les tribunaux de la Colombie-Britannique ont récemment accepté dans une affaire qui a vu trois pavillons saisis par la province.

Les trois pavillons ont été saisis en vertu des lois civiles sur la confiscation, qui permettent à la province de saisir des biens qui sont soit le produit de la criminalité, soit qui ont été utilisés pour des activités criminelles.

Après une longue série de procédures judiciaires, les juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont convenu que les pavillons de Vancouver, Kelowna et Nanaimo étaient utilisés pour des « activités illégales » et servaient de « refuges » où les membres de gangs pouvaient conspirer pour commettre des crimes.

Un certain nombre de Hells Angels sont morts violemment dans le Lower Mainland ces dernières années, dont Robert Keith Green, qui a reçu une balle dans la tête sur une propriété du bloc 23700 de la 72e Avenue à Langley le 16 octobre 2016. Jason Francis Wallace s’est ensuite rendu à la police et a plaidé coupable d’homicide involontaire. Un associé de Wallace, Shaun Clary, a été retrouvé démembré dans un fossé de Langley un peu plus d’une semaine plus tard, et les membres de l’équipe intégrée d’enquête sur les homicides ont déclaré qu’ils considéraient que le meurtre de Clary était lié à la mort de Green.

Les Hells Angels ont organisé de grands rassemblements régionaux et nationaux au pavillon du chapitre de White Rock à Langley dans le passé, y compris en 2013 lorsqu’il a organisé un événement « Canada Run ». Il y a eu une forte présence policière sur place tout le week-end.

Les Hells Angels ont également utilisé des centres de loisirs locaux pour des fêtes dans le passé, bien qu’ils aient été interdits après qu’il soit apparu que leurs fêtes violaient les règles des centres de plusieurs manières, notamment en faisant venir plusieurs danseuses exotiques.

