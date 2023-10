Des centaines de morts ou de blessés dans deux tremblements de terre en Afghanistan

Deux séismes de magnitude 6,3 ont frappé l’ouest de la province d’Herat, faisant jusqu’à 320 morts et de nombreux blessés ou déplacés.

L’ouest de l’Afghanistan a été secoué par deux tremblements de terre de magnitude 6,3 qui se sont produits à environ 30 minutes d’intervalle, faisant des centaines de morts ou de blessés et détruisant ou endommageant 600 maisons.

Les deux séismes se sont produits samedi matin à l’ouest de la ville d’Herat et ont tué environ 320 personnes, selon une estimation non confirmée citée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU en Afghanistan. Selon une première évaluation des autorités locales, le bilan s’élevait à 100 morts et au moins 500 personnes ont été blessées.

« Les partenaires et les autorités locales s’attendent à ce que le nombre de victimes augmente à mesure que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent, alors que des informations indiquent que certaines personnes pourraient être coincées sous des bâtiments effondrés. » » a déclaré l’OCHA. Les décès sont survenus dans huit villages des provinces d’Herat et de Zenda Jan.

Des centaines de familles ont été déplacées par les tremblements de terre. Selon l’OCHA, environ 300 familles ont été emmenées dans la ville d’Herat, où elles se sont réfugiées dans des bâtiments abandonnés. Des centaines de villageois blessés recevaient des soins de traumatologie d’urgence à l’hôpital provincial de la ville d’Herat.

Il y a eu un certain nombre de répliques importantes dans la région, dont une d’une magnitude de 5,9 et une autre d’une magnitude de 5,5 sur l’échelle de Richter. «Tout le monde est hors de chez lui» » a déclaré Abdul Shakor Samadi, un résident de la ville d’Herat, à l’Associated Press. « Les maisons, les bureaux et les magasins sont tous vides et on craint d’autres tremblements de terre. » Il a expliqué que sa famille a couru dehors lorsque le premier séisme a commencé et qu’elle avait peur de rentrer à l’intérieur.

Les tremblements de terre en Afghanistan ont frappé le même jour que des séismes de magnitude 6,9 ​​et 6,7 ont frappé la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qu’un tremblement de terre de magnitude 5,9 a secoué le sud du Mexique. Aucune victime majeure n’a été signalée en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou au Mexique.

Les tremblements de terre de samedi dans l’ouest de l’Afghanistan étaient d’une ampleur similaire à celui qui a frappé l’année dernière près de la frontière sud-est du pays avec le Pakistan. Le tremblement de terre de 2022 a tué plus de 1 000 personnes et en a blessé environ 1 500, ce qui en fait la catastrophe de ce type la plus meurtrière en Afghanistan depuis des décennies.

Les tremblements de terre sont souvent meurtriers en Afghanistan, car les maisons en pierre et en briques crues du pays peuvent facilement être rasées par les secousses.

