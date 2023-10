Des centaines de morts dans une frappe aérienne israélienne contre un hôpital, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas

Le Hamas, qui a déclenché la dernière guerre avec une attaque la semaine dernière qui a tué plus de 1 400 Israéliens, a qualifié la frappe de mardi dans les hôpitaux d’« horrible massacre ». Il a indiqué dans un communiqué que la plupart des victimes étaient des familles déplacées, des patients, des enfants et des femmes.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré qu’il n’y avait toujours aucun détail sur les décès à l’hôpital : « Nous obtiendrons les détails et tiendrons le public au courant. Je ne sais pas s’il s’agissait d’une frappe aérienne israélienne.

Au sud, les frappes aériennes israéliennes tué des dizaines de civils et au moins un haut responsable du Hamas mardi alors que les responsables américains s’efforçaient de convaincre Israël d’autoriser la livraison de fournitures aux civils désespérés, aux groupes humanitaires et aux hôpitaux après des jours d’espoir déçu d’une ouverture du siège.

Alors qu’Israël interdit l’entrée de l’eau, du carburant et de la nourriture à Gaza depuis L’attaque brutale du Hamas la semaine dernière, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a conclu un accord avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour discuter de la création d’un mécanisme destiné à fournir une aide aux 2,3 millions d’habitants du territoire. Les responsables américains ont déclaré que ce gain pouvait paraître modeste, mais ont souligné qu’il s’agissait d’un pas en avant significatif.

Pourtant, mardi soir, aucun accord n’était conclu. Un haut responsable israélien a déclaré mardi que son pays exigeait des garanties que les militants du Hamas ne saisiraient aucune livraison d’aide. Tzachi Hanegbi, chef du Conseil de sécurité nationale israélien, a suggéré que l’entrée de l’aide dépendait également du retour des otages détenus par le Hamas.

« Le retour des otages, qui est sacré à nos yeux, est un élément clé de tout effort humanitaire », a-t-il déclaré aux journalistes, sans préciser si Israël exigeait la libération de l’ensemble des quelque 200 personnes enlevées par le Hamas avant d’autoriser l’entrée des fournitures.

Le président américain Joe Biden se préparait à se rendre dans la région alors que lui et d’autres dirigeants mondiaux tentaient d’empêcher la guerre de déclencher un conflit régional plus large. Des violences ont éclaté mardi le long de la frontière entre Israël et le Libanoù opèrent les militants du Hezbollah soutenus par l’Iran.

Avec des dizaines de milliers de soldats massés le long de la frontière, Israël était censé lancer une invasion terrestre à Gaza – mais les plans restaient incertains.

« Nous nous préparons pour les prochaines étapes de la guerre », a déclaré le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Richard Hecht. « Nous n’avons pas dit ce qu’ils seront. Tout le monde parle d’une offensive terrestre. Cela pourrait être quelque chose de différent.

À Gaza, des dizaines de blessés ont été transportés d’urgence vers les hôpitaux après de violentes attaques à l’extérieur des villes de Rafah et Khan Younis, dans le sud, ont rapporté des habitants. Bassem Naim, haut responsable du Hamas et ancien ministre de la Santé, a rapporté que 27 personnes avaient été tuées à Rafah et 30 à Khan Younis.

Un journaliste d’Associated Press a vu une cinquantaine de corps amenés à l’hôpital Nasser de Khan Younis. Des membres de la famille sont venus réclamer les corps, enveloppés dans des draps blancs, certains trempés de sang.

Une frappe aérienne à Deir al Balah a réduit une maison en ruines, tuant un homme et 11 femmes et enfants à l’intérieur et dans une maison voisine, dont certains avaient été évacués de la ville de Gaza. Des témoins ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun avertissement avant la frappe.

Des bombardements de chars israéliens ont touché une école de l’ONU dans le centre de Gaza, où 4 000 Palestiniens s’étaient réfugiés, tuant six personnes et en blessant des dizaines, a indiqué l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Au moins 24 installations de l’ONU ont été touchées la semaine dernière, tuant au moins 14 membres du personnel de l’agence.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle visait les cachettes, les infrastructures et les centres de commandement du Hamas.

Un barrage de frappes s’est abattu sur le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de Gaza, détruisant tout un pâté de maisons et causant des dizaines de victimes parmi les familles qui s’y trouvaient, ont indiqué les habitants. Parmi les personnes tuées figurait l’un des principaux commandants militaires du Hamas, Ayman Nofal, a indiqué la branche militaire du groupe, le militant le plus en vue connu pour avoir été tué jusqu’à présent pendant la guerre.

Nofal, ancien chef des renseignements de la branche armée du Hamas, était responsable des activités militantes du Hamas dans le centre de la bande de Gaza, notamment de la coordination des activités avec d’autres groupes militants.

Netanyahu a cherché à rejeter la responsabilité des attaques de représailles d’Israël et de l’augmentation des pertes civiles à Gaza sur le Hamas. « Non seulement il cible et assassine des civils avec une sauvagerie sans précédent, mais il se cache derrière les civils », a-t-il déclaré.

Dans la ville de Gaza, des frappes aériennes israéliennes ont également touché la maison du plus haut responsable politique du Hamas, Ismail Haniyeh, tuant au moins 14 personnes. Haniyeh est basé à Doha, au Qatar, mais sa famille vit dans la ville de Gaza. Le bureau des médias du Hamas n’a pas immédiatement identifié les personnes tuées.

Israël a bouclé Gaza après l’attaque du Hamas du 7 octobre contre le sud d’Israël, qui a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et entraîné la capture de quelque 200 personnes à Gaza. Depuis, les militants du Hamas à Gaza lancent des roquettes chaque jour, visant des villes à travers Israël.

Les frappes israéliennes sur Gaza ont tué au moins 2 778 personnes et en ont blessé 9 700, selon le ministère de la Santé de Gaza. Près des deux tiers des personnes tuées étaient des enfants, a indiqué un responsable du ministère.

1 200 autres personnes à Gaza sont on pense qu’il est enseveli sous les décombresvivants ou morts, ont indiqué les autorités sanitaires.

Plus d’un million de Palestiniens ont fui leurs foyers — environ la moitié de la population de Gaza — et 60 % se trouvent désormais dans la zone d’environ 14 kilomètres de long au sud de la zone d’évacuation, a indiqué l’ONU.

Les travailleurs humanitaires ont averti que le territoire était sur le point de s’effondrer complètement. Les hôpitaux étaient sur le point de perdre l’électricité, menaçant la vie de milliers de patients, et des centaines de milliers de personnes cherchaient du pain. et de l’eau.

L’agence des Nations Unies pour les Palestiniens a déclaré que plus de 400 000 personnes déplacées sont entassés dans les écoles et autres installations du sud. L’agence a déclaré qu’elle ne disposait que d’un litre d’eau par jour pour chacun des membres de son personnel bloqués sur le territoire.

Israël a ouvert pendant trois heures une conduite d’eau vers le sud, ce qui n’a profité qu’à 14 pour cent de la population de Gaza, a indiqué l’ONU.

Au passage de Rafah, La seule connexion de Gaza avec l’Egypte, des camions chargés d’aide attendaient d’entrer. Le Programme alimentaire mondial a déclaré qu’il disposait de plus de 300 tonnes de nourriture en attente d’entrée à Gaza.

Des civils de nationalité étrangère – dont beaucoup de Palestiniens possédant une double nationalité – attendaient également à Rafah, désespérés de pouvoir sortir.

« Nous arrivons au poste frontière en espérant qu’il s’ouvrira, mais pour l’instant il n’y a aucune information », a déclaré Jameel Abdullah, un citoyen suédois.

Les informations répétées selon lesquelles une ouverture était imminente se sont révélées fausses alors que les négociations se poursuivaient, notamment entre les États-Unis, Israël et l’Égypte.

Un haut responsable égyptien a qualifié ce processus de « va-et-vient très difficile et compliqué » et a déclaré que les discussions portaient sur les livraisons via Rafah et le passage israélien de Karam Shalom vers Gaza. Il a déclaré qu’Israël insistait pour rechercher toute aide et voulait « s’assurer qu’une telle aide ne bénéficierait pas au Hamas ». Il a déclaré que l’Egypte avait proposé que l’ONU supervise l’ensemble du processus, y compris à l’intérieur de Gaza. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à informer la presse des pourparlers.

Les responsables du Hamas et d’Israël ont mis en doute une ouverture immédiate, affirmant qu’ils n’étaient pas au courant de l’existence d’un accord.

Blinken est arrivé en Israël jeudi dernier avec un message clair de soutien sans équivoque des États-Unis à Israël dans sa campagne visant à détruire le Hamas. Mais lors des réunions avec sept dirigeants arabes au cours des trois jours suivants, le ton de Blinken a subtilement changé, parlant plus clairement de la nécessité d’une aide humanitaire.

Les responsables américains ont déclaré qu’il était alors devenu clair que la tolérance arabe, déjà limitée, à l’égard des opérations militaires israéliennes s’évaporerait complètement si les conditions à Gaza se détérioraient. Ils ont déclaré qu’une condamnation pure et simple d’Israël par les dirigeants arabes serait une aubaine pour le Hamas et pourrait encourager l’Iran, selon quatre responsables qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de la pensée de l’administration interne. Cela a incité Blinken à faire pression sur Netanyahu pour qu’il conclue un accord d’aide.

La visite de Biden en Israël mercredi marquera le soutien de la Maison Blanche à un allié clé. Il se rendra également en Jordanie pour rencontrer les dirigeants arabes, craignant que les combats ne s’étendent à la région.

Israël a évacué les villes proches de sa frontière nord avec le Liban, où l’armée a échangé des tirs à plusieurs reprises avec Militants du Hezbollah.

Israël a déclaré avoir tué mardi matin quatre militants portant des gilets explosifs qui tentaient d’entrer dans le pays depuis le Liban. Aucun groupe n’a immédiatement revendiqué la responsabilité.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a averti que la poursuite de l’offensive israélienne à Gaza pourrait provoquer une réaction violente dans toute la région.

« Les bombardements doivent cesser immédiatement. Les nations musulmanes sont en colère », a déclaré Khamenei, selon les médias officiels.