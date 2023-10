Des centaines de morts alors que la guerre éclate après qu’une attaque surprise du Hamas ait pris Israël au dépourvu

Le dernier:

Plus de 200 personnes seraient mortes en Israël, et un nombre similaire de Palestiniens auraient été tués à Gaza.

Les attaques lancées par le Hamas samedi ont impliqué un puissant barrage de roquettes et des militants pénétrant sur le territoire israélien.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays était « en guerre ».

L’armée israélienne affirme que des militants ont capturé certains civils israéliens et que les soldats les retiennent en otages.

Les frappes aériennes israéliennes se sont intensifiées après la tombée de la nuit, alors que le Hamas tirait davantage de roquettes sur Israël.

Soutenus par un barrage de roquettes, des dizaines de militants du Hamas ont quitté la bande de Gaza sous blocus et se sont dirigés vers les villes israéliennes voisines, tuant des dizaines de personnes et en enlevant d’autres lors d’une attaque surprise sans précédent samedi matin, lors d’une grande fête juive.

Israël, stupéfait, a lancé des frappes aériennes sur Gaza, le Premier ministre affirmant que le pays était désormais en guerre contre le Hamas et promettant de lui infliger un « prix sans précédent ».

Dans un assaut d’une ampleur surprenante, les hommes armés du Hamas se sont dirigés vers 22 endroits en dehors de la bande de Gaza, y compris des villes et d’autres communautés situées jusqu’à 24 kilomètres de la frontière de Gaza. Dans certains endroits, ils ont erré pendant des heures, abattant des civils et des soldats tandis que l’armée israélienne se précipitait pour réagir. Les combats se sont poursuivis bien après la tombée de la nuit et les militants ont pris des otages dans deux villes et ont occupé un commissariat de police dans une troisième.

Le service national de secours israélien a déclaré qu’au moins 200 personnes avaient été tuées et 1 100 blessées, ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière en Israël depuis des décennies. Au moins 232 personnes ont été tuées et au moins 1.700 blessées dans les frappes israéliennes dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Les combattants du Hamas ont capturé un nombre indéterminé de civils et de soldats à Gaza – une question profondément sensible pour Israël – dans des scènes déchirantes publiées sur des vidéos sur les réseaux sociaux.

Une salve de roquettes est tirée par des militants depuis la ville de Gaza vers Israël samedi soir. (Eyad Baba/AFP/Getty Images)

Le conflit menaçait de dégénérer jusqu’à un stade encore plus meurtrier avec les promesses d’Israël de plus grandes représailles.

Dans un discours télévisé samedi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui avait déclaré plus tôt qu’Israël était en guerre, a déclaré que l’armée utiliserait toutes ses forces pour détruire les capacités du Hamas, mais que la guerre « prendrait du temps ».

« Nous allons les vaincre (…) et nous venger de cette journée noire », a-t-il déclaré.

REGARDER | Voir une attaque sans précédent se dérouler : L’attaque du Hamas atteint « un tout nouveau niveau », selon un Canadien israélien Vidéo en vedetteCarey Fruitman a passé samedi matin à entrer et sortir de l’abri anti-aérien de sa maison à Rishon LeZion, en Israël, à la suite de l’attaque surprise du Hamas. Fruitman, qui vit en Israël depuis 30 ans, affirme que les tirs de roquettes ne sont pas nouveaux, mais que les attaques de samedi sont sans précédent.

Après la tombée de la nuit, les frappes aériennes israéliennes à Gaza se sont intensifiées, détruisant plusieurs immeubles résidentiels dans des explosions géantes – notamment une tour de 14 étages abritant des dizaines d’appartements, ainsi que des bureaux du Hamas dans le centre de la ville de Gaza. Les forces israéliennes ont tiré une sommation juste avant, et aucune victime n’a été signalée.

Peu de temps après, le Hamas a tiré un barrage de roquettes sur le centre d’Israël, touchant quatre villes, dont Tel Aviv et une banlieue voisine, où deux personnes ont été grièvement blessées. Tout au long de la journée, le Hamas a tiré plus de 3 500 roquettes, a indiqué l’armée israélienne.

Dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, une frappe aérienne israélienne a rasé samedi soir une maison, tuant 12 membres de la famille Abu Quuto, ont indiqué des voisins. Dix membres d’une famille de Jebalya, ville du nord du pays, ont été tués lors d’une autre frappe aérienne, ont indiqué des proches. On ne sait pas pourquoi ces maisons ont été ciblées.

Une ampleur d’attaque choquante

La force, la sophistication et le timing de l’attaque de samedi matin ont choqué les Israéliens. Les combattants du Hamas ont utilisé des explosifs pour franchir la barrière frontalière entourant Gaza, puis ont traversé la côte à bord de motos, de camionnettes, de parapentes et de bateaux rapides sans résistance de la part des militaires.

Dans certaines villes israéliennes, des traces de cadavres de civils gisaient là où ils avaient rencontré les hommes armés qui avançaient. Sur la route à l’extérieur de la ville de Sderot, une femme ensanglantée s’est effondrée sur le siège de sa voiture.

Au moins neuf personnes abattues dans un abribus de la ville étaient allongées sur des civières dans la rue, leurs sacs toujours sur le trottoir à proximité. Une femme, en criant, a embrassé le corps d’un membre de la famille affalé sous un drap à côté d’une moto renversée. Alors qu’on l’emmenait, elle a ramassé le casque du mort sur le sol à proximité.

Dans une vidéo amateur, des centaines de jeunes terrifiés qui dansaient lors d’une rave ont fui pour sauver leur vie après que des militants du Hamas sont entrés dans la zone et ont commencé à leur tirer dessus. Les médias israéliens ont déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées.

Des photos d’Associated Press montraient une femme israélienne âgée enlevée et amenée à Gaza sur une voiturette de golf par des hommes armés du Hamas et une autre femme coincée entre deux combattants à moto. Des images montraient également des combattants faisant défiler des véhicules militaires israéliens capturés dans les rues de Gaza.

Le chef de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, a déclaré que l’attaque était une réponse au blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans et aux raids israéliens dans les villes de Cisjordanie occupées au cours de l’année écoulée, ainsi qu’à l’augmentation des attaques des colons contre les Palestiniens et à la croissance des colonies. .

« Assez, c’est assez », a déclaré Deif, qui n’apparaît pas en public, dans le message enregistré. Il a déclaré que l’attaque du matin n’était que le début de ce qu’il a appelé « l’Opération Tempête Al-Aqsa », et il a appelé les Palestiniens de Jérusalem-Est jusqu’au nord d’Israël à se joindre au combat. « Aujourd’hui, le peuple retrouve sa révolution. »

Inquiétude pour les captifs israéliens

Interrogé par les journalistes sur la manière dont le Hamas avait réussi à prendre l’armée au dépourvu, le lieutenant-colonel. Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne, a répondu : « C’est une bonne question ».

L’enlèvement de civils et de soldats israéliens soulève également une question particulièrement épineuse pour Israël. Le pays a l’habitude de procéder à des échanges très déséquilibrés afin de ramener chez eux les Israéliens captifs.

Des voitures brûlent après une attaque à la roquette à Ashkelon, dans le sud d’Israël, samedi. (Tsafrir Abayov/Associated Press)

La branche militaire du Hamas a affirmé qu’elle détenait des dizaines de soldats israéliens captifs dans des « lieux sûrs » et dans des tunnels de la bande de Gaza. L’armée israélienne a confirmé qu’un certain nombre d’Israéliens avaient été enlevés, mais n’a pas voulu donner de chiffre. Si cela est vrai, cette affirmation pourrait ouvrir la voie à des négociations compliquées sur un échange avec Israël, qui détient des milliers de Palestiniens dans ses prisons.

Un nombre indéterminé de civils ont également été capturés. Les journalistes de l’AP en ont vu quatre emmenés dans le kibboutz de Kfar Azza, dont deux femmes. À Gaza, une jeep noire s’est arrêtée et, lorsque la porte arrière s’est ouverte, une jeune Israélienne en est sortie en trébuchant, saignant de la tête et les mains liées derrière le dos. Un homme brandissant une arme en l’air l’a attrapée par les cheveux et l’a poussée sur la banquette arrière du véhicule. La télévision israélienne a rapporté que des travailleurs thaïlandais et philippins figuraient également parmi les captifs.

Un assaut terrestre à venir sur Gaza ?

Plus tôt dans la journée, Netanyahu avait promis que le Hamas « paierait un prix sans précédent ».

Une question majeure est désormais de savoir si Israël lancera une attaque terrestre sur Gaza – une décision qui, dans le passé, a entraîné un nombre accru de victimes.

L’armée israélienne a amené quatre divisions de troupes ainsi que des chars à la frontière de Gaza, rejoignant ainsi les 31 bataillons déjà présents dans la zone, a déclaré un porte-parole de l’armée.

Des Palestiniens se tiennent près d’un char israélien après avoir traversé samedi la barrière frontalière avec Israël depuis Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza. (Dit Khatib/AFP/Getty Images)

À Gaza, une grande partie de la population a été plongée dans l’obscurité à la tombée de la nuit, l’approvisionnement en électricité en provenance d’Israël ayant été coupé.

Le Hamas a déclaré qu’il prévoyait un combat potentiellement long.

« Nous sommes prêts à toutes les options, y compris une guerre totale », a déclaré le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri, à la télévision Al-Jazeera. « Nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour la dignité et la liberté de notre peuple. »

Le président américain Joe Biden a condamné « cette effroyable attaque contre Israël ». Il s’est entretenu avec Netanyahu et a déclaré qu’Israël « a le droit de se défendre et de défendre son peuple », selon un communiqué de la Maison Blanche.

L’Arabie saoudite, qui est en pourparlers avec les États-Unis sur la normalisation de ses relations avec Israël, a publié une déclaration appelant les deux parties à faire preuve de retenue. Le royaume a déclaré avoir mis en garde à plusieurs reprises contre « les dangers d’une explosion de la situation en raison de l’occupation continue ». [and] le peuple palestinien étant privé de ses droits légitimes. »