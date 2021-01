Des centaines de millions de livres d’argent promis par le gouvernement pour des services dévastés à la jeunesse ont «disparu», ce qui a provoqué des avertissements selon lesquels beaucoup d’autres vont disparaître.

La colère grandit face à l’échec de l’ouverture du fonds phare d’investissement pour la jeunesse de 500 millions de livres sterling – au milieu des craintes que l’argent ne soit redirigé vers d’autres services de crise dans le cadre d’un «examen» des priorités.

Pendant ce temps, les organisations qui aident les jeunes vulnérables sont confrontées à une fermeture à une échelle sans précédent, alors même que la pandémie de Covid-19 alimente une augmentation du nombre de personnes ayant un besoin critique d’aide.

Et l’obligation imposée aux conseils locaux de révéler les dépenses consacrées aux services à la jeunesse a été suspendue – ce qui fait craindre une nouvelle série de coupes, s’ajoutant à la fermeture d’au moins 763 centres de jeunesse depuis 2012.

«Juste au moment où les jeunes en ont le plus besoin, les services pour les jeunes sont en train d’être vidés», a averti l’Agence nationale de la jeunesse (NYA), ajoutant qu’ils «ne pouvaient pas se permettre d’attendre» le sauvetage promis.

Une autre organisation a déclaré qu’un petit pot avait été annoncé pour de nouveaux bâtiments, mais a déclaré: « Ce ne sont pas de bons espaces de construction qui seront vides s’il n’y a pas de services à y installer. »

Le fonds a été promis pour la première fois en septembre 2019 et le manifeste électoral conservateur, trois mois plus tard, promettait: «Nous investirons 500 millions de livres sterling dans de nouveaux clubs et services pour les jeunes.»

Les liquidités devraient commencer à couler l’année dernière, mais il n’y aura pas d’argent pour les services avant au moins avril 2022 – avec seulement 30 millions de livres sterling de dépenses en capital au cours de l’exercice 2021-22.

Cependant, malgré les appels, aucun argent n’est débloqué pour la gestion de projets de jeunesse – et le Trésor n’a pas été en mesure de dire quand cela le serait.

Leigh Middleton, directeur général de la NYA, a déclaré L’indépendant: «Le financement promis pour les services à la jeunesse a disparu.

«La pandémie a frappé les jeunes le plus durement, maintenant et pour leur avenir. Cependant, au moment où ils en ont le plus besoin, les services pour les jeunes sont en train de se creuser.

Attention, un démarrage en avril 2022 serait deux ans et demi après l’annonce du fonds – « une grande partie de la vie d’un jeune » – Mme Middleton a ajouté: « Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’attendre aussi longtemps. »

Sarah Staples, présidente du British Youth Council, a déclaré: «Étant donné que la demande d’organisations caritatives pour les jeunes est susceptible d’augmenter à mesure que nous sortons de cette période, il est essentiel que nous ayons des garanties sur le moment où nous recevrons enfin le très attendu Youth Investment Fund.

En septembre 2019, le chancelier d’alors Sajid Javid a déclaré: «Cet investissement aidera à construire 60 nouveaux centres pour les jeunes à travers le pays, à rénover environ 360 établissements pour jeunes existants et à fournir plus de 100 installations mobiles pour les zones difficiles d’accès.

«Le fonds soutiendra également la fourniture et la coordination de services de haute qualité pour les jeunes et un investissement dans la main-d’œuvre des jeunes.»

En toile de fond, près d’un milliard de livres sterling de réduction du financement des services pour les jeunes en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2011, obligeant plus de 1 000 centres pour enfants et 760 centres pour jeunes à fermer.

Les critiques ont déclaré que la conséquence était la montée en flèche des dépenses en aide d’urgence – comme un plus grand nombre de jeunes envoyés en soins.

Une nouvelle étude de la NYA a révélé qu’un jeune organisme de bienfaisance sur quatre est «au bord de l’effondrement», incapable de couvrir ses frais au-delà de ce mois de mars.

Un fonds de 16 millions de livres pour le secteur de la jeunesse a été annoncé dans le cadre de la réponse Covid-19, mais il doit encore être distribué et des critères stricts signifient que de nombreux groupes ne pourront pas postuler, a déclaré l’organisation.