Des centaines de milliers de soldats américains pourraient être renvoyés

Plus de 260 000 militaires américains pourraient être renvoyés en raison du non-respect des mandats de vaccination

Les mandats stricts de vaccination Covid-19 de l’administration Biden placent plus de 13% des forces combattantes américaines à risque de renvoi, selon les données du ministère de la Défense mises à jour mercredi.

Le site Internet du Pentagone indique 268 858 «partiellement vacciné” des individus de l’armée, des marines, de la marine et de l’armée de l’air, ainsi que 50 710 autres employés civils. Cependant, les chiffres n’incluent pas les militaires qui n’ont reçu aucun vaccin, ce qui signifie que le nombre réel mis en péril par les mandats de vaccination de l’administration pourrait être considérablement plus élevé.

Alors que les soldats non vaccinés dont les demandes d’exemptions médicales et religieuses sont en attente sont censés être exemptés de l’exigence, le réserviste de la marine Mike Berry a déclaré à Breitbart que des exemptions religieuses n’ont été accordées qu’aux personnes déjà en train de quitter l’armée.

Lire la suite Des officiers révèlent des problèmes de recrutement dans l’armée américaine

Quelque 6 400 militaires ont déjà été expulsés pour avoir refusé de se faire tirer dessus, la majorité étant des Marines, selon les statistiques citées par Breitbart. Et ce malgré le fait qu’une injonction du tribunal a interdit à la Marine de renvoyer tout marin demandant une exemption religieuse. Alors que la répression politique a empêché le Pentagone d’étiqueter les disparus avec une décharge déshonorante, même un “général« La décharge peut signifier une perte d’avantages et une marque noire sur le dossier disciplinaire d’un soldat.

L’armée a commencé à intensifier les procédures administratives contre les personnes partiellement et non vaccinées la semaine dernière, expliquant que les non-conformes ne recevraient plus de salaire à partir de juillet ou ne seraient plus autorisés à participer à “exercices et formation financés par le gouvernement fédéral.” Une déclaration de la branche militaire met en garde ceux qui refusent l’ordonnance de vaccination obligatoire “peut faire l’objet de mesures administratives défavorables supplémentaires, y compris la séparation.”

La date limite pour que les réservistes de l’armée et les gardes nationaux à temps partiel reçoivent le vaccin est passée la semaine dernière, laissant 12% des réservistes – environ 22 740 personnes – non complètement vaccinés. Quelque 13,1% de la Garde nationale de l’armée (44 000 soldats) ne sont pas non plus complètement vaccinés, a déclaré un porte-parole à Army Times.

Lorsqu’il a été confronté à l’effet sur l’état de préparation militaire des États-Unis du renvoi potentiel de dizaines de milliers de soldats non vaccinés, le président des chefs d’état-major interarmées, Mark Milley, a minimisé le problème, insistant sur le fait que “le nombre est très faible, soit dit en passant, de ceux qui refusent de se faire vacciner“, appelant le problème”maniable» et arguant que les soldats devraient simplement se taire et tirer.

LIRE LA SUITE: Le Pentagone aux prises avec le recrutement – ​​médias

Cependant, une étude récente publiée dans le Journal de l’American Medical Association a confirmé que les militaires souffrent d’effets secondaires graves, quoique rares, des vaccins, y compris la myocardite.

L’armée américaine a eu du mal à attirer de nouveaux soldats, affichant cette année son plus faible nombre de recrutements depuis des décennies. Le mois dernier, le Pentagone a admis qu’il avait 23% de retard sur les objectifs de recrutement pour l’année, un problème qui a été imputé à la mauvaise publicité – en particulier la tendance récente vers «réveillé» des publicités largement moquées sur les réseaux sociaux – et un système de recrutement bâclé et désuet qui place trop de responsabilités entre les mains de sous-traitants extérieurs.