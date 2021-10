Des centaines de milliers de porcs sont abattus alors que la pénurie de bouchers frappe

Des CENTAINES de milliers de porcs super gras devront être « abattus à la ferme » en raison d’une pénurie de bouchers.

Mais le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a attaqué les entreprises en utilisant le manque de travailleurs pour obtenir plus de visas pour une main-d’œuvre moins chère plutôt que de payer des salaires appropriés.

Des centaines de milliers de porcs risquent d’être abattus Crédit : Reuters

Kwasi Kwarteng a accusé les entreprises d’essayer de « résister » à payer des salaires plus élevés aux Britanniques Crédit : Reuters

Cela survient alors que les ministres ont surnommé les déficits de la nation la «crise de l’EFFing» – pour l’énergie, le carburant et la nourriture, alors que les agriculteurs préviennent que les porcs engraissent trop.

Le leader travailliste, Sir Keir Starmer, a demandé que le Parlement soit rappelé pour faire face à la crise et obtenir plus de chauffeurs routiers sur les routes.

Il a déclaré: « Je ne veux pas que les gens de ce pays aient un autre Noël gâché par le manque de planification de ce Premier ministre. »

La National Pig Association affirme que 110 000 porcs seront abattus puis jetés dans des bennes à moins que 1 000 bouchers étrangers ne soient trouvés dans les semaines.

Mais Downing Street a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’assouplir les règles de visa pour les travailleurs de la viande car ils figurent déjà sur une liste de pénurie de compétences – à condition qu’ils parlent anglais.

Mais M. Kwarteng a déclaré que certaines entreprises tentaient de forcer le gouvernement à suivre les « anciennes méthodes » avant le Brexit.

Il a déclaré: « Après avoir rejeté le modèle à bas salaires et à forte immigration, nous allions toujours essayer de passer à autre chose.

« Ce que nous voyons maintenant fait partie de cette transition. »

Il a ajouté que les entreprises « résistent » au changement ajoutant : « En particulier les employeurs qui bénéficiaient d’un afflux de main-d’œuvre qui pourrait maintenir les salaires bas. »

M. Kwarteng a déclaré qu’il pensait que la transition pourrait être « assez courte », ajoutant: « Je pense que dans un an, nous pourrions être dans un endroit totalement différent de celui où nous sommes aujourd’hui ».

Rob Mutimer, de la National Pig Association, a déclaré qu’un « abattage de masse » de porcs n’était que dans quelques semaines.

C’est une parodie absolue Rob Mutimer de la National Pig Association

Il a déclaré que les fermes porcines de toutes tailles manquaient d’espace pour garder leurs animaux, « ce qui est une véritable inquiétude à l’approche de l’hiver ».

Il a déclaré que tuer les animaux impliquerait « de tirer sur des porcs à la ferme ou de les emmener dans un abattoir, de tuer les animaux et de les jeter dans la benne à l’autre bout de la chaîne ».

Ajoutant: « C’est donc une parodie absolue. »

M. Mutimer a ajouté que ses porcs pèsent généralement environ 115 kg lorsqu’ils vont à l’abattoir, mais qu’ils atteignent maintenant environ 140 kg.

Il a ajouté: « Les enclos et les hangars et tout n’étaient tout simplement pas conçus pour des animaux de cette taille et nous nous dirigeons très rapidement vers une catastrophe de bien-être aiguë. »