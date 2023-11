Des centaines de milliers de personnes toujours privées d’électricité quelques jours après la tempête qui a frappé la plus grande ville du Brésil

SAO PAULO, 6 novembre (Reuters) – Un demi-million d’habitants de Sao Paulo sont restés privés d’électricité lundi, trois jours après qu’une tempête a détruit les câbles électriques, laissant une grande partie de la plus grande ville du Brésil dans le noir.

La tempête a cassé des branches et renversé des centaines d’arbres qui sont tombés sur les lignes électriques aériennes dans de nombreuses rues de la ville, coupant dans un premier temps 2,1 millions de clients dans la région métropolitaine de Sao Paulo, a indiqué la société de distribution d’énergie ENEL.

“La tempête a été terrible. Vendredi, je n’avais ni électricité, ni téléphone portable, ni carburant”, a déclaré le menuisier Denilson Laurindo, qui a reproché à la ville de ne pas avoir élagué les arbres dans les rues. Il a déclaré qu’ENEL avait promis de rétablir l’alimentation électrique d’ici mardi.

Thiago Gonzalez, ingénieur électricien, a dû louer une chambre dans un quartier voisin pour que lui et sa femme puissent prendre une douche chaude et dormir avec la climatisation.

“J’ai vu l’arbre tomber et heurter le poteau du transformateur. Il y a eu une explosion, puis les lumières se sont éteintes”, a-t-il déclaré. Il s’est plaint que le couple avait perdu de la nourriture et ne pouvait pas réfrigérer les médicaments pendant la panne de courant.

Les cours scolaires ont été annulés lundi dans les quartiers les plus touchés de la ville, comme Morumbi où réside Gonzalez.

ENEL a déclaré avoir rétabli son service pour 76 % de ses clients, mais 500 000 d’entre eux étaient toujours privés d’électricité lundi.

La société, qui est le deuxième plus grand distributeur d’énergie au Brésil et appartient au groupe énergétique italien ENEL (ENEI.MI), a déclaré que les vents violents qui ont frappé Sao Paulo vendredi étaient les plus forts de ces dernières années et ont causé de graves dommages au réseau électrique. grille en raison de la chute d’arbres et de branches.

Le ministre brésilien de la Justice, Flavio Dino, a déclaré que le gouvernement demanderait à l’entreprise une explication sur cette panne.

Le parquet de Sao Paulo a déclaré qu’il enquêterait sur les raisons pour lesquelles tant de clients de la ville sont restés si longtemps sans électricité et si ENEL dispose de suffisamment de personnel pour faire face aux urgences dans les 24 districts qu’elle dessert.

Alexandre Vieira Monteiro, administrateur de copropriété, a déclaré que six des sept immeubles qu’il gère ont été rétablis, mais qu’un d’entre eux était toujours privé d’électricité à Morumbi.

“D’accord, c’était une tempête inhabituellement forte. Mais ce qui est choquant, c’est qu’année après année, il n’y a pas suffisamment d’investissements pour enterrer les câbles électriques. Tout est obsolète”, a-t-il déclaré.

Reportage de Camila Moreira, Alberto Alerigi et Leticia Fucuchima à Sao Paulo ; Anthony Boadle à Brasilia ; édité par Jonathan Oatis

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.