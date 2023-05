Des centaines de milliers de personnes seront évacuées alors que le Bangladesh et le Myanmar se préparent à un violent cyclone

DHAKA, Bangladesh (AP) – Les autorités du Bangladesh et du Myanmar se sont préparées à évacuer des centaines de milliers de personnes vendredi, les avertissant de rester à l’écart des zones côtières alors qu’un violent cyclone se déchaînait dans la baie du Bengale.

Le cyclone Mocha devrait toucher terre dimanche avec des vents allant jusqu’à 160 kilomètres à l’heure et des rafales pouvant atteindre 175 km/h entre Cox’s Bazar au Bangladesh et Kyaukpyu au Myanmar, a annoncé le département météorologique indien.

Le Bangladesh, une nation du delta avec plus de 160 millions d’habitants, est sujet aux catastrophes naturelles telles que les inondations et les cyclones. L’évacuation de près de 500 000 personnes devrait commencer samedi avec 576 abris contre les cyclones prêts à fournir un refuge à ceux qui sont déplacés de leurs maisons le long de la côte, a déclaré l’administrateur du gouvernement du Bangladesh, Muhammad Shaheen Imran.

« Il s’agit du premier système cyclonique dans le nord de l’océan Indien cette année », a déclaré Rajendra Kumar Jenamani, scientifique principal au Département météorologique indien. « Le cyclone est grave et affectera probablement des millions de pêcheurs et de communautés côtières au Bangladesh et au Myanmar. »

En mai 2008, le cyclone Nargis a frappé le Myanmar avec une onde de tempête qui a dévasté les zones peuplées autour du delta du fleuve Irrawaddy. Au moins 138 000 personnes sont mortes et des dizaines de milliers de maisons et autres bâtiments ont été emportés.

Les autorités du Myanmar ont mis en garde contre d’éventuelles inondations soudaines et glissements de terrain dans les zones côtières alors que les habitants s’approvisionnaient en fournitures essentielles, a déclaré Hla Tun, directrice du Département de météorologie et d’hydrologie.

Roxy Mathew Koll, climatologue à l’Institut indien de météorologie tropicale de la ville de Pune, a déclaré que les cyclones dans le golfe du Bengale s’intensifiaient plus rapidement, en partie à cause du changement climatique.

Le journal officiel Global New Light of Myanmar a rapporté que des exercices d’intervention d’urgence étaient menés dans diverses régions. Il a indiqué que des milliers de personnes vivant le long de la côte ouest de l’État de Rakhine, où la tempête devrait passer, sont évacuées.

Au Bangladesh, les salles de contrôle dans les zones sujettes aux cyclones étaient prêtes pour une aide d’urgence. Trois ports ont été mis en alerte, a déclaré Imran.

Il a déclaré que le gouvernement avait alloué de la nourriture sèche, du riz et de l’argent et organisé des milliers de volontaires pour le travail de secours dans le cadre de la Société du Croissant-Rouge du Bangladesh.

Le cyclone Mocha devrait frapper dimanche des districts côtiers tels que Chattogram, Cox’s Bazar, Noakhali et Bhola au Bangladesh.

Le département météorologique indien a déclaré que la tempête était centrée à plus de 1 000 kilomètres (600 miles) au sud-ouest de Cox’s Bazar et à 930 kilomètres (580 miles) au sud-ouest de Sittwe au Myanmar vendredi et se déplaçait vers le nord à 9 km/h (5 mph).

Il a été conseillé aux pêcheurs et aux navires de ne pas s’aventurer dans le sud-est du golfe du Bengale et le nord de la mer d’Andaman, a-t-il ajouté.

Le département a déclaré qu’il s’attendait à des pluies abondantes à très abondantes sur les îles Andaman et Nicobar et dans certaines parties du nord-est éloigné de l’Inde.

Les climatologues affirment que les cyclones peuvent désormais conserver leur énergie pendant plusieurs jours, comme le cyclone Amphan dans l’est de l’Inde en 2020, qui a continué à se déplacer sur terre comme un cyclone puissant et a causé d’importants dégâts. « Tant que les océans sont chauds et que les vents sont favorables, les cyclones conserveront leur intensité plus longtemps », a déclaré Koll.

Les cyclones comptent parmi les catastrophes naturelles les plus dévastatrices au monde, surtout s’ils affectent les régions côtières densément peuplées d’Asie du Sud.

Sibi Arasu, écrivain sur le climat chez Associated Press à Bengaluru, en Inde, a contribué à ce rapport.

Julhas Alam, Associated Press