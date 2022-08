Des centaines de milliers de personnes se rassemblent pour une prière de masse à Bagdad

Le puissant religieux, Muqtada al-Sadr, avait appelé ses partisans de tout l’Irak à venir prier à l’intérieur de la zone verte de Bagdad – une zone fortement fortifiée au cœur de la ville qui abrite des bâtiments gouvernementaux et des ambassades étrangères. Ils sont arrivés et se sont tenus dehors dans la chaleur torride de l’été, avec des températures atteignant 48 degrés Celsius (118 degrés Fahrenheit).

Al-Sadr a utilisé sa large base de partisans comme tactique de pression contre ses rivaux, après que son parti n’a pas été en mesure de former un gouvernement bien qu’il ait remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections fédérales d’octobre dernier. Il a quitté le processus politique pour former le prochain gouvernement en juin.