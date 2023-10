LONDRES, 28 octobre (Reuters) – Des centaines de milliers de manifestants se sont rassemblés samedi dans des villes d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie pour manifester leur soutien aux Palestiniens alors que l’armée israélienne élargit son offensive aérienne et terrestre sur la bande de Gaza.

Lors de l’une des plus grandes manifestations, à Londres, des images aériennes ont montré de grandes foules défilant dans le centre de la capitale pour exiger du gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak un cessez-le-feu.

“Les superpuissances en jeu n’en font pas assez pour le moment. C’est pourquoi nous sommes ici : nous appelons à un cessez-le-feu, nous réclamons les droits des Palestiniens, le droit d’exister, de vivre, les droits de l’homme, tous nos droits”, a déclaré la manifestante Camille Revuelta.

“Il ne s’agit pas du Hamas. Il s’agit de protéger la vie des Palestiniens”, a-t-elle ajouté.

Faisant écho à la position de Washington, le gouvernement de Sunak n’est pas allé jusqu’à appeler à un cessez-le-feu et a plutôt préconisé des pauses humanitaires pour permettre à l’aide d’atteindre la population de Gaza.

La Grande-Bretagne a soutenu le droit d’Israël à se défendre après l’attaque du 7 octobre perpétrée par le groupe militant Hamas qui, selon Israël, a tué 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Le bilan à Gaza s’est alourdi à 7 650 morts, également pour la plupart des civils, depuis le début des bombardements israéliens il y a trois semaines, selon un bilan quotidien publié samedi par le ministère palestinien de la Santé.

Les gouvernements occidentaux et de nombreux citoyens ont manifesté un fort soutien et une grande sympathie pour Israël suite aux attaques du Hamas, mais la réponse israélienne a également suscité la colère, en particulier dans les pays arabes et musulmans.

En Malaisie, une foule nombreuse de manifestants ont scandé des slogans devant l’ambassade américaine à Kuala Lumpur.

S’adressant à des centaines de milliers de partisans lors d’un grand rassemblement à Istanbul, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré qu’Israël était un occupant et a réitéré sa position selon laquelle le Hamas n’était pas une organisation terroriste.

[1/6]Des manifestants protestent en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, à Londres, en Grande-Bretagne, le 28 octobre 2023. REUTERS/Susannah Irlande Acquérir des droits de licence

Erdogan a reçu cette semaine une vive réprimande de la part d’Israël pour avoir qualifié le groupe militant de « combattants de la liberté ».

Des Irakiens ont participé à un rassemblement à Bagdad et en Cisjordanie occupée par Israël, des manifestants palestiniens à Hébron ont appelé samedi à un boycott mondial des produits israéliens.

“Ne contribuez pas au massacre des enfants de Palestine”, scandaient-ils.

Ailleurs en Europe, les gens sont descendus dans les rues de Copenhague, Rome et Stockholm.

Certaines villes de France ont interdit les rassemblements depuis le début de la guerre, craignant qu’ils n’alimentent les tensions sociales, mais malgré l’interdiction à Paris, un petit rassemblement a eu lieu samedi. Plusieurs centaines de personnes ont également défilé à Marseille, dans le sud du pays.

Dans la capitale néo-zélandaise, Wellington, des milliers de personnes brandissant des drapeaux palestiniens et des pancartes indiquant « Palestine libre » ont défilé jusqu’au Parlement.

À Londres, des restrictions spéciales étaient en place pour restreindre les manifestations autour de l’ambassade israélienne.

La marche de samedi s’est déroulée pour l’essentiel dans le calme, mais la police a déclaré avoir procédé à neuf arrestations : deux pour agressions contre des policiers et sept pour atteinte à l’ordre public – dont certaines ont été traitées comme des crimes de haine.

La police a estimé la participation entre 50 000 et 70 000 personnes.

La police de Londres a été critiquée ces derniers jours pour ne pas avoir été plus dure face aux slogans criés par certains manifestants lors d’une autre marche pro-palestinienne dans la capitale la semaine dernière, qui a attiré environ 100 000 personnes.

Reportages de Yann Tessier, Ben Makori et Will Russell à Londres, Ece Toksabay et Dilara Senkaya à Istanbul; Reportages supplémentaires des bureaux de Reuters dans le monde entier ; Écrit par William James et Helen Popper ; Montage par Alison Williams et Daniel Wallis

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.