Des centaines de milliers de personnes sans électricité en Ontario et au Québec au milieu d’une importante tempête hivernale

Des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité au Québec et en Ontario avant la veille de Noël alors qu’une importante tempête hivernale s’est abattue sur la région avec de fortes chutes de neige, de la pluie et des vents violents qui ont entraîné des annulations de vols et la fermeture d’autoroutes.

La tempête de vendredi a été marquée par un système dépressionnaire dans le sud et l’est de l’Ontario et dans certaines parties du Québec, suivi d’une chute spectaculaire des températures, a déclaré Peter Kimbell, météorologue à Environnement Canada, en entrevue.

“Le problème est toujours lorsque vous avez des températures supérieures à zéro et qu’il pleut ou qu’il neige, puis que les températures plongent rapidement en dessous de zéro, que les routes gèlent, que des conditions glaciales se développent et que de mauvaises choses se produisent sur les routes”, a déclaré Kimbell.

La majeure partie de l’est de l’Ontario a reçu 10 centimètres de neige, tandis que certaines parties de la région, comme Pembroke, en Ontario, ont reçu jusqu’à 20 cm, a-t-il dit. Ottawa a reçu environ 10 cm, tandis que les Laurentides et les collines de Gatineau au Québec ont reçu entre 20 cm et 30 cm.

Dans des endroits comme Windsor, en Ontario, où un avertissement de blizzard était en vigueur vendredi soir, Kimbell a déclaré que le pire était probablement passé – même si la poudrerie devrait continuer. Mais dans certaines régions du Québec, a-t-il dit, le pire est peut-être encore à venir.

« Dans l’extrême sud-ouest de l’Ontario, le pire est parti, mais ça va continuer à être désagréable pendant un certain temps, pendant encore 12 heures environ. Dans des endroits comme les Cantons-de-l’Est au Québec, non, le pire n’a même pas encore commencé. C’est sur le point de commencer n’importe quand maintenant », a-t-il déclaré vendredi en fin d’après-midi.

Le nombre de pannes de courant au Québec a augmenté de façon constante pendant une grande partie de la journée, avec des vents atteignant 100 kilomètres à l’heure dans certaines parties de la province, cassant des lignes électriques et abattant des arbres. À 17 h, le nombre de clients d’Hydro-Québec sans électricité avait légèrement diminué pour se situer autour de 340 000, dont plus de 80 000 clients dans la région de Québec.

Éric Filion, vice-président exécutif du service public, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les travailleurs rétablissent le courant pour la plupart des clients d’ici dimanche soir. Le porte-parole d’Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre, a déclaré qu’environ 1 000 travailleurs réparaient les lignes électriques. Les vents violents et l’accumulation de neige rendaient le travail difficile et causaient de nouvelles pannes, a-t-il dit.

« C’est comme un marathon, a dit Huard-Lefebvre. « Parfois, il arrive que nous ayons quelques heures de rafales ou quelques heures de mauvais temps.

“En l’occurrence, le temps est difficile depuis jeudi soir et le sera encore pendant plusieurs heures, il y aura donc encore des rafales de vent ce soir, cette nuit et même demain.”

La région de Québec a été la partie la plus touchée de la province, a-t-il dit, « principalement en raison des rafales de vent très violentes qui soufflaient depuis ce matin – des rafales de vent à plus de 100 kilomètres à l’heure ».

Hydro One, le plus grand service public d’électricité de l’Ontario, a déclaré qu’environ 56 000 clients dans les régions du sud et de l’est de la province étaient privés d’électricité vendredi. À Ottawa, le nombre de pannes diminuait et vers 16 h, environ 4 200 clients d’Hydro Ottawa n’avaient toujours pas d’électricité.

La Police provinciale de l’Ontario a fermé un tronçon d’environ 120 kilomètres de l’autoroute 401 très fréquentée, de London à Tilbury, après avoir signalé que jusqu’à 100 véhicules avaient été impliqués dans de multiples collisions. La police a également fermé l’autoroute 402 de London à Sarnia, citant plusieurs accidents.

“Le vent et la neige soufflent et aujourd’hui va être une journée difficile pour beaucoup de conducteurs”, a déclaré le Sgt. Kerry Schmidt. “S’il vous plaît, si vous n’avez pas besoin d’être sur les routes, restez à la maison, attendez que le système passe, laissez les charrues et les saleuses faire leur travail.”

Le président de l’Association des ambulanciers paramédicaux de l’Ontario a déclaré que les services d’ambulance de toute la province fonctionnaient à «plein niveau» vendredi. Darryl Wilton a déclaré que les conditions routières glissantes combinées à des routes fermées et bloquées rendaient difficile pour les ambulanciers paramédicaux de se rendre aux appels, entraînant des retards.

“Les ambulanciers paramédicaux procèdent souvent à un appel et rencontrent d’autres incidents comme des collisions de véhicules à moteur sur leur chemin, où ils appellent (alors) par radio pour des ressources supplémentaires”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la tempête a bouleversé les projets de voyages de vacances de milliers de personnes voyageant à destination ou en provenance de l’Ontario et du Québec.

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a déclaré que près de 39 % de tous les vols au départ de l’aéroport Pearson vendredi et plus de 40 % des vols à l’arrivée ont été annulés en raison de la tempête.

À l’aéroport de Vancouver, Vanessa Romano, une résidente de Toronto, était dans une file d’attente d’Air Canada essayant de trouver un moyen de rentrer chez elle pour Noël après avoir pris l’avion depuis Singapour, où elle est étudiante en échange. Elle a dit avoir reçu une notification lors d’une escale à Hong Kong que l’étape Vancouver-Toronto de son voyage, prévue pour 8 heures du matin vendredi, avait été annulée.

Elle a dit qu’elle attendait avec impatience la première réunion de famille depuis la pandémie de COVID-19, mais elle a dit qu’elle n’avait pas obtenu de siège. “J’espère que quelque chose s’arrangera et que je pourrai rentrer chez moi dans les prochains jours.”

Daniel Araya, qui voyageait avec sa famille du Chili à Vancouver, était coincé à l’aéroport de Toronto après que son combat ait été retardé en raison de la météo. “Nous espérons vraiment un miracle de Noël”, a-t-il déclaré. « Nous avons mis beaucoup de temps à arriver ici et ce sera vraiment triste si nous ne pouvons pas nous rendre à Vancouver pour voir ma sœur.

À Montréal, Pauline Thieffry, une étudiante d’échange belge qui étudie à Trois-Rivières, au Québec, a déclaré qu’elle craignait que son vol vers Bruxelles – prévu vendredi soir – ne soit annulé. Elle a dit qu’elle espérait rentrer à la maison à temps pour un dîner en famille.

« Je ne veux pas pleurer à l’aéroport », dit-elle.

—Sharif Hassan, Jordan Omstead et Jacob Serebrin, La Presse canadienne

