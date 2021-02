LAC OSWEGO, Oregon (AP) – Une tempête hivernale a recouvert le nord-ouest du Pacifique de glace et de neige samedi, laissant des centaines de milliers de personnes sans électricité et perturbant les déplacements dans la région.

La pluie verglaçante a laissé des routes, des lignes électriques et des arbres recouverts de glace dans la région de Portland, dans l’Oregon, et samedi matin, plus de 270 000 personnes étaient sans électricité. Les conditions extrêmes, la perte de puissance et les problèmes de transport ont incité la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, à déclarer l’état d’urgence samedi après-midi.

«Les équipes sont maintenant en pleine force et se coordonnent avec les équipes locales d’intervention d’urgence sur les communications pour les services d’urgence, tels que les centres de réchauffement», a déclaré Brown dans un communiqué. «Je m’engage à rendre disponibles les ressources de l’État pour que les équipages disposent des ressources dont ils ont besoin sur le terrain.»

Les tempêtes hivernales et le froid extrême ont touché une grande partie de l’ouest des États-Unis, mettant particulièrement en danger les communautés de sans-abri. Les bénévoles et les membres du personnel des refuges essayaient de s’assurer que les résidents sans-abri de Casper, dans le Wyoming, étaient à l’intérieur alors que le Service météorologique national avait averti que le refroidissement éolien atteignait jusqu’à 35 degrés sous zéro ce week-end. Les autorités de l’ouest de Washington et de l’ouest de l’Oregon ont ouvert des abris chauffants dans le but de protéger les résidents sans abri de l’humidité et du froid.

Les pannes d’électricité dans la région de Portland pourraient s’étendre tout au long du week-end pour certains, a déclaré Elizabeth Lattanner, porte-parole de PGE, l’un des principaux fournisseurs d’électricité de la région.

«Dans des tempêtes comme celles-ci, la restauration prend du temps compte tenu de tous les défis auxquels nos équipes sont confrontées pour se rendre sur les sites de restauration et réparer ces pannes», a déclaré Lattanner. «Nous avons plus de 600 PGE et employés contractuels pour répondre à la tempête – tout est sur le pont.»

De nombreux arbres chargés de glace se sont brisés sous le poids, tombant sur les lignes électriques et faisant exploser les transformateurs dans des averses d’étincelles bleues et oranges. À midi samedi, plus de 1 200 lignes électriques PGE étaient en panne, a déclaré Lattanner.

Brian Zevenbergen a regardé samedi un équipage scier deux grands arbres couverts de glace qui s’étaient écrasés sur son allée pendant la nuit, manquant de peu deux voitures garées là-bas. Sa maison à Lake Owego avait également perdu de l’électricité pendant la nuit. Juste au coin de la rue, un autre arbre massif bloquait la rue dans la banlieue sud de Portland et avait éteint un réverbère de la ville.

«Hier soir, tout était debout et ce matin, les deux arbres m’ont bloqué dans l’allée et bloquaient au moins la moitié de la rue», a-t-il déclaré. «Les amis des niveaux inférieurs ont du pouvoir, alors j’ai des invitations à y aller.»

La glace et la perte de puissance n’ont pas empêché les enfants de se réjouir d’une deuxième journée consécutive de luge dans un endroit où les chutes de neige sont rarement soutenues. Les résidents ont bloqué les rues avec des cônes et chassé les chasse-neige pour que les enfants puissent dévaler des collines glacées.

La glace et les chutes de neige ont provoqué des conditions de conduite dangereuses, obligeant les responsables des transports de l’Oregon à fermer l’Interstate 84 dans la gorge du Columbia, et l’agence de transport régional TriMet a suspendu tous les services de bus et de train de la région.

La porte-parole de TriMet, Tia York, a demandé aux gens d’éviter tout voyage sauf en cas d’urgence. «C’est trop dangereux là-bas», a écrit York dans un communiqué.

La police de Salem, dans l’Oregon, a également averti les habitants des comtés de Marion et de Polk de surveiller les lignes électriques tombées et la chute de branches d’arbres, et la police de l’État de l’Oregon a déclaré que des arbres tombés bloquaient plusieurs routes dans la région.

Certains résidents de l’État de Washington ont également été frappés par la météo, avec de la neige tombant dans toute la région de Seattle samedi matin et une pluie verglaçante tombant le long de la côte dans le comté de Grays Harbor. La ville de Seattle a activé son centre des opérations d’urgence samedi matin pour coordonner la réponse à la tempête hivernale de la ville.

De fortes chutes de neige ont également conduit à des conditions de conduite dangereuses dans certaines parties de l’est de l’Oregon et du sud-ouest de l’Idaho, le comté de Malheur, dans l’Oregon et Boise, dans l’Idaho, devant recevoir jusqu’à 15 centimètres de neige d’ici samedi après-midi.

Le service météorologique national a déclaré que les trois États devraient se préparer à une nouvelle vague d’humidité hivernale qui frappera le nord-ouest dimanche soir, ce qui pourrait entraîner des chutes de neige plus abondantes jusqu’à lundi. Les «conditions hivernales instables» continueraient probablement tout au long de la semaine, a déclaré samedi matin le Service météorologique national.

On s’attendait à ce que l’ouest de Washington reçoive 3 à 6 pouces (8 à 15 cm) supplémentaires de neige samedi, avec un autre 2 pouces (5 cm) possible dimanche et lundi. La pluie tombant sur la neige accumulée a soulevé la possibilité d’inondations urbaines dimanche soir ou lundi dans certaines régions, selon le Service météorologique national.

La neige abondante a créé des conditions d’avalanche dangereuses dans les nombreuses régions des chaînes de montagnes des Jeux olympiques et des Cascades, avec de grandes avalanches possibles. Les responsables du Payette Avalanche Center dans le centre-ouest de l’Idaho ont également mis en garde contre l’augmentation du risque d’avalanche dans les jours à venir.

Les voisins de l’Idaho à l’est ont été frappés par un temps brutalement glacial, le National Weather Service avertissant de dangereux refroidissements éoliens dans le Montana et le Wyoming. On s’attendait à ce que le refroidissement éolien atteigne aussi bas que 50 degrés sous zéro à Billings et près de Missoula, dans le Montana, et presque aussi bas dans certaines parties du Wyoming.

Des refroidissements éoliens aussi faibles peuvent provoquer des engelures sur la peau exposée en quelques minutes seulement. Le froid glacial devait durer tout le week-end.

Le Service météorologique national a averti que le refroidissement éolien pourrait être dangereux pour les animaux de compagnie et le jeune bétail, à un moment où la saison de vêlage commence pour de nombreux éleveurs de bétail.

Le centre d’information sur les avalanches du Colorado a également mis en garde contre les conditions dangereuses d’avalanche dans les zones autour d’Apsen, Steamboat et Flat Tops, Grand Mesa et Gunnison. Selon le National Weather Service, des températures glaciales avec des creux inférieurs à zéro devraient durer jusqu’à lundi matin à Denver et dans les plaines du Colorado.

Boone a rapporté de Boise, Idaho.