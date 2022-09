Des centaines de milliers de personnes sans électricité alors que Fiona attaque les Maritimes

Des centaines de milliers de clients dans les provinces maritimes sont privés d’électricité alors que la tempête post-tropicale Fiona apporte des vents intenses de force ouragan et des pluies torrentielles sur de vastes étendues de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick.

Environnement Canada a déclaré dans une mise à jour juste avant minuit AT que Fiona, maintenant une tempête post-tropicale, devrait toucher terre “dans les prochaines heures”.

À 2 h 15 AT, plus de 315 000 clients de Nova Scotia Power étaient touchés par des pannes, tandis que Maritime Electric de l’Île-du-Prince-Édouard a déclaré que plus de 63 000 clients étaient sans électricité. Cela signifie que plus de la moitié des clients des deux services publics sont sans électricité. Énergie NB signalait près de 15 000 pannes, concentrées dans le sud-est de la province.

#Fiona est maintenant déclarée post-tropicale et touchera terre dans l'est de la Nouvelle-Écosse en les prochaines heures. Les vents s'intensifient avec les rafales de vent les plus élevées signalées jusqu'à présent depuis l'île Beaver à 152 km/h.

Des avertissements d’ouragan ou de tempête tropicale sont en place dans la majeure partie du Canada atlantique.

“Ça va mal tourner”, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, qui a décidé de retarder son voyage au Japon pour les funérailles du premier ministre assassiné Shinzo Abe.

“Nous espérons bien sûr qu’il n’y aura pas grand-chose à faire, mais nous pensons qu’il y en aura probablement…”, a déclaré Trudeau. “Écoutez les instructions des autorités locales et accrochez-vous pendant les prochaines 24 heures.”

Lors de sa mise à jour de minuit, Environnement Canada a indiqué que des rafales de 80 à 110 km/h avaient été enregistrées et que les quantités de pluie avaient atteint 60 à 90 millimètres sur la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton.

“Il existe également une forte probabilité d’onde de tempête pour certaines parties de la Nouvelle-Écosse, du golfe du Saint-Laurent et de l’ouest de Terre-Neuve”, a déclaré l’agence.

À minuit, la tempête était située à environ 215 kilomètres à l’est d’Halifax, se déplaçant vers le nord à 74 km/h.

Environnement Canada a déclaré vendredi que des tempêtes similaires avaient causé des dommages structurels aux bâtiments. “Les chantiers de construction peuvent être particulièrement vulnérables. Les impacts du vent seront renforcés par le feuillage des arbres, ce qui pourrait entraîner des pannes prolongées et généralisées des services publics”, a déclaré l’agence.

Environnement Canada a déclaré que les précipitations seront importantes, en particulier au nord et à l’ouest de la piste de Fiona, où elles pourraient entraîner des inondations. Certaines régions pourraient recevoir jusqu’à 200 mm de pluie.

Des vagues allant jusqu’à 12 mètres de haut sont attendues. (Jay Scotland/CBC)

Certaines vagues le long de la côte est de la Nouvelle-Écosse pourraient atteindre plus de 10 mètres de haut, avec des vagues le long du sud de Terre-Neuve samedi matin atteignant des hauteurs plus élevées.

“Les vagues sur les parties est du golfe du Saint-Laurent et du détroit de Cabot pourraient dépasser 12 mètres”, a déclaré Environnement Canada.

La tempête s’estompera d’ici samedi soir. (Jay Scotland/CBC)

Il a déclaré que l’ouest du golfe verrait des vagues du nord jusqu’à huit mètres à certains endroits, “ce qui entraînera probablement une érosion importante des plages orientées au nord de l’Île-du-Prince-Édouard”.

Le prévisionniste a déclaré que les Îles-de-la-Madeleine connaîtront également une certaine érosion côtière causée par les vagues.

Les inondations côtières sont une grande préoccupation pour la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, les Îles-de-la-Madeleine, l’est du Nouveau-Brunswick et le sud-ouest de Terre-Neuve.

« Le risque le plus élevé d’inondation côtière sera une combinaison d’ondes de tempête et de grosses vagues se déplaçant vers le rivage », a déclaré Environnement Canada.

Prévisions Fiona du météorologue de CBC Ryan Snoddon pour le vendredi 23 septembre Dans sa mise à jour de vendredi soir avant la tempête, Snoddon a déclaré que Fiona commençait à se diriger vers la Nouvelle-Écosse.

“Ce sera certainement l’un des cyclones tropicaux, sinon le plus puissant, à affecter notre partie du pays”, a déclaré Ian Hubbard, météorologue au Centre canadien des ouragans à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. “Ça va être définitivement aussi grave et aussi mauvais que tout ce que j’ai vu.”