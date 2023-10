Des centaines de milliers de personnes fuient vers le sud de Gaza après qu’Israël a ordonné l’évacuation

WADI GAZA — Les ordres d’évacuation de l’armée israélienne ont contraint des centaines de milliers de personnes à fuir fuir vers le sud depuis leurs maisons au nord de Gaza depuis vendredi, Il s’agit de la plus grande vague de déplacements de civils en une semaine de guerre avec le Hamas, selon les Nations Unies, alors même que d’autres ont refusé de partir, craignant que les voies de fuite soient trop dangereuses.

Les routes principales allant du nord au sud étaient bondées pour une deuxième journée samedi après que l’armée israélienne a annoncé une fenêtre de six heures permettant aux civils de se déplacer le long des rues désignées vers les parties de Gaza situées au sud des zones humides de Wadi Gaza. Dans certaines zones, la circulation s’est arrêtée avec des camions, des bus, des voitures surchargées et des piétons se pressant tous sur les mêmes routes étroites pour se diriger vers le sud.

« J’ai vraiment peur, très peur, mais je ne risquerai pas la vie de ma femme et de mes enfants en route vers le sud », a-t-il déclaré, faisant référence à des informations selon lesquelles certains des fuyards auraient été tués dans une frappe aérienne. «Laissons-nous mourir dans nos maisons», a-t-il déclaré. « La route est dangereuse. »

