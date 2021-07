Des centaines de milliers de personnes évacuées des zones dévastées par les inondations alors que le nombre de morts en Chine s’élève à 33 et plus selon les prévisions de pluie (VIDEO)

Jeudi, les autorités ont porté à 33 le nombre de morts des inondations dévastatrices, alors que les secouristes se battaient pour évacuer des centaines de milliers de personnes en danger. Douze des 33 personnes sont mortes lorsque le métro de la capitale provinciale de Zhengzhou a été inondé par les eaux de tempête.

Le temps mortel devrait se poursuivre, le bureau météorologique de la province augmentant l’alerte de tempête au rouge – le plus élevé des codes d’avertissement en quatre étapes – pour quatre villes du Henan : Xinxiang, Anyang, Hebi et Jiaozuo. Alors que le ciel s’est dégagé au-dessus de Zhengzhou, les eaux de crue restent élevées – à hauteur de taille à certains endroits.

Plus de 73.000 personnes ont été évacuées de la ville d’Anyang jeudi. Des images partagées en ligne montrent des équipes d’urgence transportant les habitants en lieu sûr dans toute la région.

#Chine🇨🇳: Selon les autorités locales, plus de 500 personnes ont été évacuées de 4 comtés inondés du nord #Henan à partir de jeudi matin.Pas plus de détails (🎥Weibo) pic.twitter.com/k8KB3xQeNb – Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) 22 juillet 2021

#RT@XHNouvelles: L’université médicale de Xinxiang, située dans la province du Henan (centre de la Chine), a envoyé un chariot élévateur pour transporter des fournitures gratuites pour plus de 400 étudiants diplômés pris au piège dans les inondations sur le campus.#GLOBALinkpic.twitter.com/xXkXZExZ9I – Tony De Vos (@milou1st) 22 juillet 2021

Anyang, qui se trouve à la frontière du Henan avec la province du Hebei, a enregistré des précipitations de plus de 600 mm (23 pouces) depuis lundi, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Les précédents records météorologiques ont été battus au Xinxiang, après que la ville a enregistré 812 mm (32 pouces) de précipitations entre mardi et jeudi, selon Xinhua. Le chiffre pour ces trois jours est supérieur à l’ensemble des précipitations annuelles de Pékin pour une année entière. En conséquence, sept réservoirs autour de la ville ont été inondés, affectant les villes et villages voisins.

Les dommages économiques ont été estimés par Xinhua à 1,22 milliard de yuans (189 millions de dollars), bien que ce chiffre soit susceptible d’augmenter à mesure que les conditions météorologiques extrêmes se propagent vers le nord. L’agence a déclaré que 470 000 personnes et plus de 55 000 hectares de cultures ont été touchés jusqu’à présent. L’ampleur des dégâts ressort clairement des vidéos et des photos partagées en ligne.

Le 20 juillet 2021, les précipitations les plus abondantes jamais observées en Chine sont tombées à Zhengzhou, dans la province du Henan. Une année entière de pluie est tombée en 24 heures. Huit pouces d’eau sont tombés en 1 heure. Selon les rapports officiels, presque toute la ville de plus de 10 millions d’habitants est sous l’eau. pic.twitter.com/ol26Hd78FB – Ce que la Chine ne veut pas que vous sachiez (@TruthAbtChina) 22 juillet 2021

Les inondations dans le métro #Zhengzhou Province du Henan en RPC pic.twitter.com/zvbAWxmxax – Vijaikumar Ramasamy (@Vijaikumar) 21 juillet 2021

Depuis le lever du jour, d’autres vidéos ont été publiées qui montrent à quel point la situation dans le nord du Henan est mauvaise en ce moment. A Weihui, l’eau monte jusqu’au cou. pic.twitter.com/eRsgJqm3D9 – Manya Koetse (@manyapan) 22 juillet 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!