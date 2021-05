Des centaines de milliers de personnes à Gaza font face à des pénuries d’eau potable et de médicaments.

Les systèmes d’égouts ont été détruits, envoyant des eaux usées fétides dans les rues de la ville de Gaza. Une usine de dessalement critique qui a permis de fournir de l’eau douce à 250 000 personnes est hors ligne, laissant au moins 800 000 personnes sans accès. Les décharges sont fermées, les ordures s’accumulent. Et des dizaines d’écoles ont été endommagées ou ont reçu l’ordre de fermer, obligeant quelque 600 000 élèves à manquer les cours lundi. La bataille de neuf jours entre les militants du Hamas et l’armée israélienne a créé une catastrophe humanitaire qui touche presque tous les civils vivant à Gaza, un territoire côtier d’environ deux millions de personnes. Le niveau de destruction et de pertes en vies humaines a souligné le défi dans la bande de Gaza, déjà surchargée de personnes et souffrant sous le poids d’un blocus illimité par Israël et l’Égypte avant même le dernier conflit. Le président Biden a ajouté sa voix au chœur croissant de dirigeants internationaux appelant à un cessez-le-feu lundi soir, mais rien n’indiquait que la fin des hostilités était proche mardi matin.

Des militants à Gaza ont visé un barrage d’environ 100 roquettes sur le sud d’Israël pendant la nuit, s’ajoutant aux plus de 3 300 tirés en un peu plus d’une semaine. Et le bombardement israélien n’a montré aucun signe de ralentissement, avec le bruit des explosions secouant à nouveau Gaza avant l’aube. Le général Hidai Zilberman, s’adressant à la radio israélienne de l’armée, a déclaré qu’il n’y avait pas de plan de suspension des opérations. «Nous avons une banque d’objectifs qui est pleine, et nous voulons continuer et créer une pression sur le Hamas», a-t-il déclaré. «Ce matin, le chef d’état-major nous a donné les plans pour les prochaines 24 heures, les objectifs. Nous frapperons tous ceux qui appartiennent au Hamas, du premier au dernier.

Le Hamas a déclaré qu’il n’arrêterait pas son assaut, accusant «l’ennemi sioniste criminel» de «bombarder des maisons et des appartements résidentiels».

« Nous avertissons l’ennemi que s’il n’arrêtait pas cela immédiatement, nous recommencerions à faire exploser Tel Aviv », a déclaré le porte-parole du groupe militant Abu Ubaida, selon Reuters. Alors que les combattants du Hamas traversent une vaste série de tunnels sous Gaza et que les avions de combat israéliens lâchent des bombes visant à détruire ce réseau, ce sont les gens pris entre eux qui subissent les pertes les plus calamiteuses. Les écoles du sud d’Israël à portée des tirs de roquettes ont été fermées et de nombreuses familles ont quitté les zones frontalières. Les gémissements constants des sirènes avertissant de l’arrivée de tirs de roquettes rythment la vie quotidienne, en particulier dans le sud, envoyant à plusieurs reprises les Israéliens se réfugier dans des abris. Au moins 10 personnes en Israël ont été tuées dans des attaques à la roquette, ont indiqué les autorités israéliennes. Le bilan des morts à Gaza lui-même a dépassé les 200, dont au moins 61 enfants, selon les autorités sanitaires du territoire. Et la crise humanitaire tentaculaire à Gaza – documentée à la fois par les agences des Nations Unies et les autorités locales – augmente de jour en jour, ajoutant à la pression exercée sur les dirigeants politiques pour qu’ils interrompent les hostilités afin que les secours puissent atteindre ceux qui en ont désespérément besoin. Les militants palestiniens prévoient une grève générale mardi pour protester contre la campagne aérienne israélienne à Gaza et contre d’autres mesures visant les Palestiniens. Même avant le conflit actuel, Gaza faisait face à une crise économique et politique. Le Hamas a remporté les élections dans le territoire en 2006 et en a pris le contrôle total en 2007, après quoi Israël a mis un blocus sur la région, invoquant la nécessité de freiner la contrebande d’armes. L’Égypte, qui partage une frontière avec Gaza, a également mis en place des restrictions qui contrôlent étroitement la circulation des personnes et des marchandises à l’intérieur et à l’extérieur du territoire.

Depuis 2007, le Hamas s’est engagé dans trois conflits majeurs avec Israël et plusieurs petites escarmouches. Après chaque éruption de violence, l’infrastructure de Gaza était en ruine. Le résultat, selon un rapport de l’année dernière des Nations Unies, est que Gaza a «le taux de chômage le plus élevé du monde et plus de la moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté». La dernière série de combats a paralysé cette infrastructure fragile. Six hôpitaux et huit cliniques ont subi des dommages causés par les bombes, selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, rendant fondamentalement impossible le traitement médical pour la plupart des habitants de la région. Lundi, les bombes israéliennes avaient détruit 132 bâtiments résidentiels et endommagé 316 unités de logement si gravement qu’elles étaient inhabitables, selon le ministère du Logement de Gaza. Plus de 40 000 personnes ont été contraintes de se réfugier dans des abris et des milliers d’autres ont cherché refuge chez des amis ou des parents, selon le bureau des affaires humanitaires de l’ONU. «Jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit atteint, toutes les parties doivent convenir d’une« pause humanitaire »», a déclaré le bureau dans un communiqué. «Ces mesures permettraient aux agences humanitaires de mener des opérations de secours et aux populations d’acheter de la nourriture et de l’eau et de se faire soigner.»