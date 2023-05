Des centaines de milliers de femmes enceintes et de nouvelles mamans au Soudan n’ont nulle part où aller

Comme ça arrive6h30Des centaines de milliers de femmes enceintes et de nouvelles mamans au Soudan n’ont nulle part où aller

Lorsque le Dr Duria Rayis vérifie son téléphone, elle voit des appels désespérés de ses collègues qui essaient de s’occuper de patientes enceintes et de nouveau-nés.

Rayis est obstétricien à Khartoum, au Soudan, où de violents affrontements entre l’armée et une milice rivale ont entraîné la fermeture de la plupart des hôpitaux de la capitale. Selon l’UNFPA, l’agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive, cela a laissé des centaines de milliers de femmes enceintes sans nulle part où aller.

Les quelques hôpitaux qui restent ouverts manquent de personnel, de ressources et, parfois, d’attaques. Les prestataires de soins de santé se sont donc tournés vers les médias sociaux pour essayer de se coordonner au mieux.

Alors qu’elle jette un coup d’œil sur ses groupes Facebook et WhatsApp, Rayis voit un message d’un collègue qui cherche de toute urgence du sang pour une patiente qui saigne et un autre qui essaie de trouver un chirurgien qui peut pratiquer une césarienne. Quelqu’un d’autre est prêt à effectuer une césarienne, mais n’a pas accès aux anesthésiques.

« Tout empire pour tout le monde – en particulier pour les femmes enceintes », a déclaré le Dr Rayis Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. « C’est un cauchemar. »

Des centaines de morts, des centaines de milliers de déplacés

Cela fait un peu plus d’un mois que les combats au Soudan ont éclaté entre l’armée et les Forces de soutien rapide paramilitaires, bouleversant un plan soutenu par la communauté internationale pour passer à une démocratie dirigée par des civils après une série de coups d’État militaires.

Malgré de multiples cessez-le-feu négociés par les pays voisins, aucune des parties ne semble disposée à déposer les armes.

La violence soudaine a bouleversé la vie des gens. Environ 200 000 ont fui le pays, y compris des prestataires de soins de santé, selon les derniers chiffres de Reuters. 700 000 autres ont été déplacées à l’intérieur du pays.

Les autorités ont enregistré 676 décès et plus de 5 500 blessés, mais le bilan réel devrait être bien plus élevé avec de nombreux rapports faisant état de corps laissés dans les rues et de personnes luttant pour enterrer les morts.

La crise humanitaire au Soudan s’aggrave avec l’échec du cessez-le-feu Un cessez-le-feu destiné à donner aux gens une fenêtre pour fuir la guerre au Soudan n’a jamais commencé, aggravant la situation humanitaire sur le terrain.

À Khartoum, plus de la moitié des établissements de santé ont été contraints de fermer, selon l’UNFPA. D’autres ne fonctionnent qu’à temps partiel.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que seulement 16 % des établissements de santé de la ville fonctionnent à pleine capacité.

Et bien que cette crise affecte tous les Soudanais, le Dr Rania Hassan, chef d’équipe de l’UNFPA au Soudan, affirme que les femmes enceintes et les nouveau-nés sont parmi les plus vulnérables. Et, comme dans toute crise, elle dit qu’ils sont les moins prioritaires.

« Ils sont toujours laissés à la fin des priorités d’attention politique [and] engagement politique », a déclaré le Dr Hassan à CBC. « La vulnérabilité est importante. »

Un médecin montre les dégâts à l’extérieur de l’hôpital East Nile à Khartoum, au Soudan, dans cette capture d’écran tirée d’une vidéo sur les réseaux sociaux publiée le 15 mai, qui n’a pas été vérifiée de manière indépendante. (Reuters)

L’UNFPA a estimé à la fin du mois dernier qu’il y avait 219 000 femmes enceintes rien qu’à Khartoum, dont 24 000 sont sur le point d’accoucher. Parce que la situation est si chaotique, Hassan dit qu’il est difficile de dire avec précision quels sont ces chiffres maintenant.

« L’heure de la naissance ne connaît pas la guerre », a déclaré Hassan. « Lorsque l’heure vient, lorsque la femme est en travail, elle doit être traitée avec le niveau requis de services vitaux. »

« Nous perdons des bébés »

Rayis travaille pour la maternité de Saad Abuale à Khartoum, qui, selon elle, a été forcée de fermer après avoir été attaquée par des missiles. Heureusement, dit-elle, personne n’a été blessé, mais l’hôpital a dû transférer ou renvoyer tous ses patients.

Plus tard, elle a offert ses services dans un hôpital voisin d’Omdurman. Mais cela aussi a depuis fermé ses portes.

En tant que médecin, elle dit qu’il est très difficile de savoir que tant de femmes et de bébés vivent sans soins.

« C’est comme un coup de poignard au cœur, dit-elle.

Cette capture d’image tirée d’une séquence vidéo de l’AFPTV tournée le 4 mai 2023 montre des nourrissons dans une maternité à Oumdourman, au Soudan. (AFP/Getty Images)

Le Soudan avait un taux de mortalité maternelle élevé avant que les combats n’éclatent, avec 295 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes selon l’ONU, souvent dues à une septicémie, une hypertension ou des saignements. Tous ces risques sont exacerbés par la guerre.

« Pour être très honnête, le [shortage] des ressources et des médicaments n’est pas nouveau dans le contexte du Soudan en général », a déclaré Hassan. « Cependant, ce qui se passe ces jours-ci est vraiment catastrophique. »

Et ce ne sont pas seulement les soins de santé maternelle qui font défaut. Il n’y a pas non plus de ressources pour les nouveau-nés, car très peu d’hôpitaux sont équipés pour prendre en charge les bébés prématurés.

« Nous perdons des bébés parce que les unités néonatales ont été complètement fermées », a déclaré Rayis.

Les hôpitaux ruraux débordés, les sages-femmes se mobilisent

Dans les zones rurales du Soudan, Hassan dit que la plupart des femmes ont toujours compté sur les sages-femmes pour l’accouchement, sauf dans les situations d’urgence. Maintenant, ces sages-femmes se multiplient dans les centres urbains du pays.

« Les sages-femmes, elles prenaient, et continuent de prendre, un énorme fardeau de soins obstétricaux », a déclaré Hassan.

Mais eux aussi sont confrontés à des approvisionnements limités, à un manque d’eau potable, à une électricité fluctuante et au danger constant des coups de feu et des bombardements.

L’agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive s’emploie à soutenir les sages-femmes au Soudan, qui sont en première ligne de la crise des soins de santé reproductive. (UNFPA Soudan/Twitter)

Rayis dit que les patientes font de longs trajets vers les hôpitaux ruraux, parcourant plus de 100 kilomètres pour accoucher.

« Ils ne savent pas ce qui va se passer dans les rues. Ils ne savent pas qu’ils vont être bombardés ou non, qu’ils ne seront arrêtés à aucune station », a-t-elle dit.

« Les hôpitaux extérieurs ne sont pas préparés à ce nombre. Nous savons que nos collègues à l’extérieur ont été débordés par l’afflux de patients venant de Khartoum.

De nombreux travailleurs de la santé ont fui ou ont complètement cessé de pratiquer, restant à la maison pour protéger leur famille, offrant les services qu’ils peuvent en ligne. D’autres risquent leur propre santé et leur propre vie pour continuer à travailler.

« Certaines personnes restent cinq, sept, six jours, toutes à l’hôpital, sans rentrer chez elles », a déclaré Rayis.

«Ce que les médecins ont fait… dépasse l’imagination. C’est surtout être merveilleux. C’est au-dessus d’être humain. C’est quelque chose, je pense, de Dieu à nos patients.