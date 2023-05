Des centaines de milliers de Canadiens subissent des commotions cérébrales chaque année – beaucoup ne s’en remettent pas

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par e-mail aux abonnés le samedi matin. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

Après que Michelle Tobin-Forgrave est tombée et s’est cognée la tête il y a plus de cinq ans, elle a développé une constellation de symptômes qui ont commencé à faire dérailler sa vie quotidienne.

La résidente de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, savait qu’elle avait une commotion cérébrale – sa deuxième – et s’attendait à se rétablir rapidement, tout comme sa première expérience des années plus tôt. Mais ce tour était différent.

Tobin-Forgrave a repris son travail dans le secteur de l’éducation après avoir pris deux mois d’arrêt de travail, puis s’est rendu compte qu’elle devait prendre des pauses horaires devant son ordinateur. Parfois, elle s’allongeait simplement sur un tapis de yoga dans son bureau, accablée par la fatigue. La mère occupée de deux enfants a également commencé à souffrir d’insomnie, ne pouvait pas se souvenir de mots de base comme les noms des appareils électroménagers et a développé des problèmes avec sa vision et sa perception de la profondeur.

« Les symptômes n’ont jamais, jamais disparu », a-t-elle déclaré, « et se sont aggravés – bien pires – avec le temps. »

Michelle Tobin-Forgrave n’est plus en mesure de travailler et n’a pas de feuille de route claire pour un rétablissement complet, des années après une commotion cérébrale. De nouvelles recherches suggèrent que près de la moitié des personnes souffrant de commotions cérébrales présentent encore des symptômes six mois plus tard. (Philip Boudreau/CBC)

Les dernières données disponibles suggèrent que des centaines de milliers de Canadiens subissent des commotions cérébrales chaque année, et les directives fédérales ont été mises à jour pour la dernière fois en 2021 suggère que bien que les temps de récupération puissent varier, la plupart des gens s’améliorent en « 10 jours à 4 semaines ».

Pourtant, un nombre croissant de recherches indique que beaucoup mettent beaucoup plus de temps à se rétablir qu’on ne le pensait auparavant – ou ne se rétablissent jamais complètement du tout.

Beaucoup de personnes souffrant de commotions cérébrales ne se rétablissent pas rapidement, voire pas du tout

Une étude publiée dans la revue Cerveau en février a révélé que près de la moitié des personnes souffrant de commotions cérébrales présentaient encore des symptômes de lésions cérébrales six mois plus tard, probablement en raison de lésions dans une zone du cerveau appelée thalamus, qui relaie les informations des sens.

Les chercheurs ont analysé les scanners cérébraux de 108 patients en Europe qui avaient récemment subi une commotion cérébrale pour rechercher des changements structurels dans le cerveau et ont constaté une augmentation marquée de l’activité entre le thalamus et le reste du cerveau peu de temps après une commotion cérébrale.

« C’est presque comme s’ils faisaient plus de travail que ces zones ne le font normalement. Ils essayaient de communiquer plus fort », a déclaré Emmanuel Stamatakis, auteur principal de l’étude et chef du groupe d’imagerie cognitive et de la conscience à l’Université de Cambridge en Angleterre.

« Nous avons constaté que plus ces zones étaient hyper-connectées, plus il est probable que vous présentiez l’un des symptômes associés à une commotion cérébrale, tels que des maux de tête, de la fatigue et des troubles du sommeil. »

Les chercheurs ont utilisé un type d’examen moins courant appelé IRM fonctionnelle à l’état de repos – qui n’est pas largement disponible pour les patients – pour analyser les changements structurels dans le cerveau. Stamatakis a déclaré qu’il espérait que les résultats éclaireraient mieux les soins aux patients à l’avenir et conduiraient potentiellement à de nouveaux traitements contre les commotions cérébrales.

« Ce que j’espère que cette étude permettra d’accomplir, c’est que les cliniciens réfléchissent à deux ou trois fois avant d’envoyer quelqu’un avec une commotion cérébrale chez lui et de lui dire : ‘Vous êtes en bonne santé' », a-t-il déclaré.

Le Dr Charles Tator, neurochirurgien de renommée internationale et chef du Centre canadien des commotions cérébrales du Krembil Brain Institute du Toronto Western Hospital, a déclaré que l’étude indique pour la première fois que le thalamus est un domaine important pour la recherche sur les commotions cérébrales.

« Nous avons toujours su qu’il s’agissait plus ou moins d’une station de transit – c’est la gare Union pour la douleur », a-t-il déclaré, faisant référence au centre de transport en commun animé du centre-ville de Toronto. « Mais ce que cet article a identifié, c’est que dans les commotions cérébrales, c’est aussi une structure importante et nous ne le savions pas vraiment auparavant. »

Le Dr Charles Tator affirme que les quelque 400 000 Canadiens qui subissent des commotions cérébrales chaque année constituent un chiffre «phénoménal» et que beaucoup «ne s’améliorent pas». (Alex Lupul/CBC)

Les symptômes persistants d’une commotion cérébrale peuvent changer la vie

Les impacts à long terme des lésions cérébrales – des commotions cérébrales dans la population générale aux rapports d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE) chez les athlètes professionnels qui ont subi des coups répétés à la tête – ont été un domaine d’étude croissant et préoccupant, dans Ces dernières décennies.

La taille de l’échantillon de la dernière étude européenne était assez petite, a noté le neurologue de Toronto, le Dr Matthew Burke, directeur médical du programme de traumatisme crânien du Sunnybrook Hospital Health Science Centre, et le nombre de patients présentant des symptômes persistants était plus élevé que la plupart des estimations précédentes. , qui varient d’environ 15 à 30 pour cent.

Mais il a convenu que l’article montre un « signal fort » que les commotions cérébrales peuvent directement causer un éventail de problèmes cognitifs et émotionnels qui « pourraient persister plus longtemps que prévu ».

Ces impacts persistants peuvent également être plus larges et plus bouleversants que la blessure aiguë elle-même.

La recherche sur les lésions cérébrales liées au sport a trouvé des liens avec les maladies cérébrales dégénératives qui peuvent se manifester dans changements majeurs de personnalité ou même démence précoce .

Une nouvelle étude de l’Université de Columbia évaluée par des pairs sur d’anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey a même montré qu’il était un exécuteur, un rôle connu pour bagarres violentes impliquant des coups à la tête était associé à mort environ 10 ans plus tôt – et plus fréquemment de suicide et de surdose de drogue – que les groupes témoins d’autres joueurs qui ont évité de se battre.

Des chercheurs de l'Université Columbia à New York ont ​​mené une étude comparant d'anciens responsables de l'exécution de la LNH à leurs pairs et ont découvert que les responsables de l'exécution mouraient une décennie plus tôt et étaient plus susceptibles de mourir d'un suicide ou d'une surdose de drogue.

Même les enfants ne sont pas à l’abri des effets d’entraînement potentiels sur le cerveau, suggèrent récemment d’autres recherches canadiennes. Une étude de cohorte rétrospective basée sur la population dirigée par l’Institut de recherche du CHEO d’Ottawa, publié en 2022 par JAMA Network Open ont découvert que les jeunes qui subissent une commotion cérébrale courent un risque 40 % plus élevé de problèmes de santé mentale, d’hospitalisation psychiatrique et d’automutilation que ceux qui subissent une blessure orthopédique comme un os cassé.

Des recherches en cours sont encore nécessaires, a ajouté Burke, pour comprendre ce qui entraîne des symptômes durables et ce qui met certaines personnes plus à risque que d’autres – une pièce clé du puzzle pour que les équipes médicales puissent garantir aux patients un soutien à long terme.

« Comment quelqu’un peut-il avoir tous ces symptômes après cette blessure à la tête quelque peu banale? Eh bien, dans un cerveau vulnérable, cela peut absolument arriver », a déclaré Burke.

« S’ils sont déjà prédisposés ou à risque de problèmes de santé mentale, ou s’ils souffrent déjà d’anxiété, de dépression, de maux de tête chroniques ou de douleurs chroniques, ce sont des facteurs de risque connus pour avoir des périodes de récupération plus longues après une commotion cérébrale. »

Le Dr Matthew Burke affirme que des recherches en cours sont encore nécessaires pour comprendre ce qui entraîne des symptômes de commotion cérébrale durables et ce qui expose certaines personnes plus à risque que d’autres. (Craig Chivers/CBC)

Plus de 400 000 Canadiens ont des commotions cérébrales chaque année

Alors que les scientifiques s’efforcent de comprendre tous les mécanismes derrière les problèmes de santé post-traumatique, les données de base sur le nombre réel de Canadiens réellement touchés par les commotions cérébrales restent difficiles à trouver.

Un 2020 étude dans le Journal of Head Trauma Rehabilitation a analysé les dossiers de facturation médicale de l’Ontario et en a trouvé près de 150 000 par an de 2008 à 2016, soit 1,2 % de la population.

Keith Yeates, chef du département de psychologie et président du département des lésions cérébrales pédiatriques à l’Université de Calgary, a déclaré que le nombre est probablement sous-estimé car l’étude est basée sur des visites chez le médecin et de nombreuses commotions cérébrales ne nécessitent pas de soins médicaux.

« Le nombre » réel « est sans aucun doute plus élevé », a-t-il déclaré. « Mais nous ne savons pas de combien car nous manquons de certains des systèmes de surveillance qui sont en place aux États-Unis »

Même ainsi, l’estimation s’élève à plus de 400 000 Canadiens avec des commotions cérébrales à travers le pays chaque année.

« Ce qui est tout simplement phénoménal quand on y pense », a déclaré Tator du Centre canadien des commotions cérébrales. « Et ils ne s’améliorent pas tous. »

Le Dr Charles Tator est photographié dans son bureau du Toronto Western Hospital à Toronto le 10 mai. (Alex Lupul/CBC)

Plusieurs cliniciens et défenseurs qui ont parlé à CBC News ont souligné que les équipes médicales de première ligne ne sont peut-être toujours pas conscientes de ces risques à long terme, laissant de nombreux patients lutter pour obtenir un traitement et un soutien continus après leur blessure initiale.

« Je pense que les lésions cérébrales surviennent beaucoup plus souvent que personne ne le pense, et je pense que les conséquences à long terme des lésions cérébrales sont bien plus graves que quiconque ne le pense », a déclaré Tim Fleiszer, un ancien joueur de football professionnel canadien qui est maintenant le directeur exécutif de Concussion Legacy Foundation Canada.

« Et le système n’est tout simplement pas encore rattrapé par cela. »

Les lignes directrices de Santé Canada sur les commotions cérébrales sont obsolètes

Les dernières lignes directrices de Santé Canada qui indiquent que la plupart des gens se rétablissent d’une commotion cérébrale en un mois, notent également que les Canadiens qui subissent une commotion cérébrale devraient parler à leur médecin ou à leur fournisseur de soins de santé pour savoir quand retourner au travail, à l’école et aux sports.

Mais Tator a déclaré que les conseils sont terriblement obsolètes et que le pourcentage de personnes qui se rétablissent en un mois peut aller d’aussi peu que 5% à 35% – avec une estimation généralement acceptée d’environ 25% avec persistance symptômes.

« Je suis surpris qu’il n’ait pas été mis à jour », a-t-il déclaré à propos des directives de Santé Canada. « Cela ne lui donne pas du tout la crédibilité qu’il s’agit d’un problème important. »

Dans une déclaration à CBC News, le porte-parole de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Mark Johnson, a déclaré que l’ASPC suit régulièrement les découvertes scientifiques sur les lésions cérébrales traumatiques, y compris les commotions cérébrales.

« De nouvelles recommandations sur l’évaluation et la gestion des commotions cérébrales liées au sport devraient être publiées d’ici l’été 2023, sur la base des conclusions de la 6e Conférence internationale de consensus sur les commotions cérébrales dans le sport », a-t-il déclaré. « Ces recommandations seront prises en considération lors de la mise à jour des directives du Canada sur les commotions cérébrales. »

Tator a déclaré que les lignes directrices actuelles de Santé Canada ne tiennent pas non plus compte du fait que de nombreux médecins de famille ne sont pas au courant de l’évolution de la recherche sur les traitements et les protocoles des commotions cérébrales et ne savent pas comment aider leurs patients.

« Et cela se traduit par le fait que lorsque le patient se rend chez son médecin de famille, il n’est souvent pas dirigé de manière appropriée », a-t-il ajouté.

Les ressources communautaires font également défaut, d’autant plus que les patients souffrent souvent d’un large éventail de symptômes qui ne correspondent pas parfaitement à une seule forme de traitement. « Si vous avez une commotion cérébrale non sportive et que cela fait plus de, disons, 12 mois… il n’y a vraiment aucune ressource là-bas », a déclaré Fleiszer.

« Je ne pouvais pas retrouver mon ancien moi »

C’est une expérience que Tobin-Forgrave comprend bien. Au fil des années qui ont suivi sa commotion cérébrale, elle a rebondi entre plus d’une douzaine de spécialistes. Personne ne savait comment gérer son spectre complet de symptômes. Certains ne savaient pas du tout comment traiter une commotion cérébrale.

Certains traitements ont aidé plus que d’autres, a-t-elle dit, comme des lunettes spécialisées pour aider à atténuer une rupture de communication entre ses yeux et son cerveau blessé, lui permettant de se promener en toute sécurité.

Michelle Tobin-Forgrave écrit sur un miroir pour garder une trace de sa vie quotidienne après avoir subi une grave commotion cérébrale. (Philip Boudreau/CBC)

Mais compte tenu de ses nombreux problèmes cognitifs, Tobin-Forgrave – qui a maintenant 51 ans – n’est plus en mesure de travailler et n’a pas de feuille de route claire pour un rétablissement complet. Jusqu’à ce que le système médical rattrape la façon de traiter les impacts à long terme des commotions cérébrales, elle a dû se réconcilier avec sa nouvelle réalité difficile. Ce processus, comme tout le reste maintenant dans sa vie quotidienne, n’a pas été facile.

« Il y avait du chagrin », a-t-elle dit, « parce que je ne pouvais pas retrouver mon ancien moi. »