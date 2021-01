Des centaines de milliers d’Australiens perdront 100 $ par semaine en raison des modifications apportées au paiement JobKeeper qui sont entrées en vigueur lundi.

Le gouvernement avait versé 1 200 $ par quinzaine aux membres du personnel éligibles travaillant au moins 20 heures par semaine, mais ce montant est maintenant passé à 1 000 $.

Les travailleurs sous le seuil de 20 heures qui avaient droit à 750 $ par quinzaine recevront désormais 650 $.

Il s’agit de la deuxième diminution du paiement de JobKeeper alors que le gouvernement cherche à maîtriser le coût du programme, la première étant entrée en vigueur le 28 septembre.

Les modifications apportées au paiement JobKeeper en vigueur à partir de lundi signifient que les travailleurs éligibles recevront désormais 200 $ moins une quinzaine de jours (image en stock)

Les entreprises doivent prouver que leur chiffre d’affaires de la TPS a diminué au cours du trimestre de décembre 2020 pour être admissibles aux subventions salariales, les paiements étant ensuite répercutés sur les employés.

Les données de l’Office australien des impôts montrent que 520 373 entreprises comptaient sur JobKeeper en décembre, contre 1,036 million à la fin d’octobre.

Le trésorier Josh Frydenberg a déclaré que les entreprises employaient environ 1,6 million de travailleurs.

«Avec 734 000 emplois créés au cours des six derniers mois, notre reprise économique est bien engagée avec moins d’entreprises et leurs employés ayant besoin de JobKeeper et d’autres soutiens économiques temporaires», a-t-il déclaré.

« Cela dit, JobKeeper continue d’être une bouée de sauvetage économique pour plus d’un demi-million d’entreprises employant environ 1,6 million d’Australiens au cours du trimestre de décembre. »

Le programme devrait prendre fin le 28 mars, six mois plus tard que prévu initialement.

Le programme JobKeeper a été introduit par le gouvernement pour maintenir les gens dans l’emploi afin d’éviter que le chômage ne devienne incontrôlable. Sur la photo, des gens sont vus dans de longues files d’attente devant le bureau de Centrelink à Southport, Gold Coast en mars

CHANGEMENTS D’EMPLOI Du 4 janvier au 28 mars: – 1000 $ la quinzaine pour les employés admissibles travaillant au moins 20 heures par semaine, contre 1200 $ – 650 $ la quinzaine pour les employés admissibles travaillant moins de 20 heures par semaine, contre 750 $ – Le programme doit se terminer le 28 mars

La porte-parole des finances du travail, Katy Gallagher, a déclaré que la diminution de JobKeeper aurait un impact sur les Australiens vulnérables.

« Ces réductions réduiront le soutien essentiel de l’économie, y compris des petites entreprises, des communautés régionales et des Australiens vulnérables à une époque d’incertitude accrue et de nouvelles épidémies de COVID-19 », a-t-elle déclaré.

JobKeeper, qui a été fourni comme une bouée de sauvetage aux entreprises touchées par les restrictions relatives aux coronavirus, coûterait au gouvernement 90 milliards de dollars.

Les changements apportés à JobKeeper pourraient inciter le premier ministre Scott Morrison à déclencher des élections anticipées.

L’ancien chef libéral John Hewson a déclaré qu’il s’attendait à des élections cette année.

« Morrison est dans la loge, mais s’il quitte les élections jusqu’en 2022, il pourrait être davantage blâmé pour la baisse économique du coronavirus », a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

« JobKeeper va s’épuiser, JobSeeker va diminuer et les entreprises vont frapper le mur donc il pourrait y avoir une vraie douleur électorale. »

Le gouvernement Morrison a injecté des milliards dans l’économie, accumulant un déficit budgétaire d’environ 198 milliards de dollars cette année – mais la plupart des dépenses sont consacrées à des secours temporaires à court terme.

Pendant ce temps, les modifications apportées à JobSeeker sont entrées en vigueur le 1er janvier.

Les bénéficiaires de JobSeeker recevaient un supplément de 250 $ pour coronavirus en plus de leurs prestations d’aide sociale toutes les deux semaines depuis le 25 septembre.

Le gouvernement fédéral a ramené le supplément à 150 $ vendredi, le programme devant se terminer le 31 mars.

Les bénéficiaires de JobSeeker recevaient un supplément de 550 $ par quinzaine de coronavirus du 27 avril au 24 septembre avant qu’il ne soit réduit à 250 $.