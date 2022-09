«Des centaines de milliers» attendent une imagerie médicale en Colombie-Britannique, selon des radiologues – Kelowna Capital News

Les radiologues de la Colombie-Britannique avertissent qu’un arriéré extrême en imagerie médicale pourrait entraîner une soudaine augmentation des cas de cancer.

La British Columbia Radiological Society a envoyé une lettre au ministre de la Santé Adrian Dix lundi 26 septembre, déclarant que « des centaines de milliers de patients » attendent une imagerie médicale et appelant la province à prendre des « mesures urgentes ».

“Les retards dans l’imagerie médicale entraînent des retards dans les diagnostics, les références de spécialistes, les chirurgies, les traitements médicaux, les soins contre le cancer, etc.”, indique la lettre.

La société de radiologie affirme que pour éviter que les choses ne s’aggravent, elle a besoin immédiatement de plus de technologues, de fonds supplémentaires pour les cliniques d’imagerie communautaire, d’équipements plus modernes et d’un accès plus rapide à l’imagerie mammaire.

Comme pour les médecins de famille, les technologues sont en nombre insuffisant et sont donc surchargés de travail, selon la société de radiologie. Il demande à la province de trouver des moyens de recruter et de retenir plus de technologues maintenant et d’augmenter la formation pour stimuler l’offre future.

Un autre parallèle que la société établit entre la pénurie de médecins de famille et l’arriéré d’imagerie médicale est la façon dont les travailleurs sont rémunérés. Comme pour les cabinets médicaux, les cliniques d’imagerie communautaire appartiennent à des intérêts privés et les techniciens sont rémunérés selon un modèle de rémunération à l’acte. La société de radiologie affirme qu’environ 70 % de ces frais finissent par servir de frais généraux.

« Plusieurs de ces cliniques risquent de fermer ou de réduire leurs services… », lit-on dans la lettre à Dix.

La société demande également une augmentation de l’équipement et une mise à niveau des pièces déjà en place. Il s’est dit reconnaissant des investissements récents du gouvernement – ​​deux nouvelles suites de scanners PET / CT en 2019 et 17 nouvelles unités d’IRM depuis 2017 – mais il en faut plus.

“L’approche actuelle consistant à s’appuyer sur des fondations pour le financement des équipements d’imagerie médicale ne fonctionne pas”, indique la lettre.

Enfin, la société de radiologie affirme que les temps d’attente pour l’imagerie mammaire, en particulier, doivent être réduits. Il note qu’il attend depuis deux ans une réponse du gouvernement concernant une demande de code de frais pour une technologie de mammographie connue sous le nom de tomosynthèse.

Dans une déclaration du ministère de la Santé en réponse à la lettre, un porte-parole a déclaré qu’ils reconnaissaient les préoccupations de la société radiologique et qu’ils travaillaient à l’élaboration de solutions.

Le porte-parole a souligné l’investissement dans les salles de scanners TEP/TDM et les unités d’IRM, ainsi que le financement ponctuel de 2,5 millions de dollars que le ministère a annoncé en juillet pour aider les étudiants actuels en technologie en IRM qui sont des employés des régies de la santé à terminer leur formation.

Le porte-parole a ajouté que le ministère travaille sur une stratégie provinciale des ressources humaines, dont il espère partager bientôt les détails.

