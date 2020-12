Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Manchester cet après-midi pour une manifestation pacifique contre le verrouillage, alors qu’un homme était arrêté par la police pour avoir piloté un drone.

La dernière marche est l’une des nombreuses qui ont eu lieu à travers l’Angleterre ces dernières semaines alors que les gens continuent de protester contre les dernières mesures de verrouillage à plusieurs niveaux du gouvernement qui ont soumis de grandes parties du pays à des restrictions draconiennes.

Une grande foule s’est réunie à Piccadilly Gardens, Manchester, cet après-midi brandissant des pancartes faisant écho aux sentiments anti-lockdown lors de la manifestation qui a été baptisée « Rise Up Manchester ».

La manifestation intervient alors que de violents affrontements entre la police et les manifestants anti-lockdown ont éclaté ailleurs dans le pays depuis que le nouveau système à plusieurs niveaux a été imposé et mis en œuvre, y compris une perturbation dans le centre de Londres la semaine dernière.

Plus de 150 arrestations ont été effectuées alors que des milliers de manifestants anti-lockdown sont descendus dans les rues et ont hué des officiers en scandant «Honte à vous» lors de la manifestation organisée par Piers Corbyn.

À Piccadilly Gardens, Manchester, cet après-midi, des centaines de personnes de tous âges se sont rassemblées pour protester contre le nouveau système de verrouillage à plusieurs niveaux du gouvernement.

Les manifestants passionnés se sont entassés dans l’espace extérieur, tenant des pancartes et des banderoles avec des sentiments anti-lockdown

La manifestation a été organisée par Paul Boys, un entraîneur personnel et propriétaire d’un gymnase à Altrincham, qui s’est tenu sur une plate-forme de fortune pour parler à la foule.

Un homme, qui aurait piloté un drone autour de la zone, a été vu éloigné de la manifestation par trois policiers.

Entouré par les décorations de Noël à Manchester, des centaines de personnes se sont rassemblées dans la rue pour la manifestation « Rise Up Manchester »

La grande manifestation aurait été organisée par l’entraîneur personnel Paul Boys, qui a été photographié en train de prononcer un discours devant une foule passionnée à l’aide d’un microphone.

Les manifestations ont semblé pacifiques cet après-midi alors que les manifestants se sont rassemblés près les uns des autres sur le lieu de rencontre extérieur, incapables de se distancer socialement et beaucoup ne portant pas de masques.

Un homme a été vu escorté loin de la manifestation par trois policiers après avoir fait voler un drone autour de la zone.

La police du Grand Manchester (GMP) a confirmé qu’aucune arrestation n’avait encore été effectuée.

Les manifestants se sont rencontrés à Piccadilly Gardens puis ont pris leur manifestation dans les rues, sifflant et portant des masques comiques.

Un grand groupe de manifestants se tenait étroitement ensemble dans le centre-ville, incapables de s’éloigner socialement et dont beaucoup ne portaient pas de masque facial

Les orateurs ont prononcé des discours devant la foule et les spectateurs alors que les gens aidaient à monter des pancartes, avec des messages tels que « La liberté, pas le fascisme » et « Je ne respecterai jamais »

L’organisateur Paul Boys s’est adressé à la foule qui se tenait en train de prendre des photos de lui, agitant des drapeaux et tenant des banderoles, dont l’une dit: « Je ne serai pas masqué, testé, suivi ou empoisonné »

Un homme avec un drone a été escorté loin des lieux, mais la police du Grand Manchester a confirmé qu’aucune arrestation n’avait été faite

Les énormes foules se sont répandues dans les rues du centre-ville et ont bloqué les routes

Un porte-parole de GMP a déclaré que la force était au courant d’un grand rassemblement dans le centre-ville et que des officiers confirmés étaient présents.

Avant ce rassemblement, les officiers se sont engagés avec l’organisateur et les ont encouragés à se conformer aux restrictions actuelles du gouvernement », ont-ils ajouté.

L’organisateur de la manifestation, Paul Boys, s’est rendu sur Instagram hier pour encourager les gens à assister à la marche d’aujourd’hui et assurer aux gens que les manifestations sont pacifiques.

Dans le message, l’entraîneur personnel et le club de gym Next Level à Altrincham ont écrit: « Alors demain, nous nous unissons, nous défendons la liberté de choisir, nous défendons la démocratie, nous défendons ceux qui ont beaucoup de moyens de subsistance et des êtres chers.

Les manifestants ont été entrecoupés de personnes qui faisaient du shopping dans le centre-ville cet après-midi

Les rues étaient remplies de monde cet après-midi alors que la dernière manifestation anti-lockdown a eu lieu à Manchester

La police s’est levée pendant que l’homme pilotait son drone à Manchester avant d’être appréhendé et escorté par trois agents

«Plus important encore, nous sommes unis pour l’avenir de nos enfants.

« On m’a dit que la police du GMP du Grand Manchester nous souhaite bonne chance et souhaite travailler avec nous pour que notre rassemblement pacifique se déroule sans heurts. »

Les manifestants ont pris leur manifestation dans les rues en marchant autour du centre-ville et en scandant.

La manifestation intervient alors que de violents affrontements entre la police et les manifestants anti-lockdown ont éclaté ailleurs ces dernières semaines, y compris dans le centre de Londres la semaine dernière.

En plus de porter des pancartes, des banderoles et des chants, certains manifestants portaient même des vêtements qui faisaient la promotion de leur message

Les manifestants se sont rassemblés autour d’une grande statue de la reine Victoria, scandant et parlant à travers des mégaphones

Se promenant dans les rues, des gens portant des masques comiques et tenant des pancartes scandaient alors qu’ils diffusaient leur message anti-verrouillage

Plus de 150 arrestations ont été effectuées alors que des milliers de manifestants anti-lockdown sont descendus dans les rues et hué des officiers en scandant « honte à vous » le 28 novembre.

Les agents ont arrêté des manifestants dirigés par Piers Corbyn qui scandaient « liberté » et portaient des pancartes indiquant « arrêtez de nous contrôler » et « plus de verrouillage » à Marble Arch pour avoir bafoué les restrictions relatives aux coronavirus.

Les tweets postés par le frère de Jeremy Corbyn indiquent que le groupe de base Save Our Rights UK a marché de la gare de King’s Cross en passant par Angel jusqu’à Hyde Park et le long d’une route parallèle à Oxford Street.

Alors que la manifestation de cet après-midi semble être restée pacifique, Manchester Evening News a rapporté que des policiers avaient été blessés lors d’un rassemblement précédent qui avait eu lieu au même endroit début novembre.