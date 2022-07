Des centaines de migrants laissés pour morts au Mexique – médias

Plus de 90 personnes ont été secourues par les autorités de l’État de Veracruz, échappant de peu à l’étouffement

Une centaine de migrants ont été secourus mercredi d’une remorque étouffante abandonnée par un passeur dans l’État côtier mexicain de Veracruz, ont rapporté les médias mexicains.

La remorque aurait été utilisée pour transporter illégalement environ 400 migrants, dont des hommes, des femmes et des enfants. Il a été abandonné à côté d’une station-service sur une autoroute près de la petite ville d’Acayucan, à quelques mètres d’un poste de contrôle de sécurité où les remorques sont inspectées.

À un moment donné, les migrants piégés à l’intérieur ont commencé à suffoquer et ont percé le toit de la remorque. Ils ont été aidés par les employés de la station-service, ont déclaré des responsables locaux aux journalistes.

La plupart des migrants se sont ensuite enfuis dans les montagnes voisines, mais au total 93 d’entre eux ont été secourus par les autorités, rapporte El Dictamen. Certains des migrants ont été retrouvés inconscients.

Les ambulanciers paramédicaux disent qu’ils sont maintenant traités pour la déshydratation et d’autres problèmes de santé causés par leur situation. Certains d’entre eux ont été hospitalisés pour des fractures à la jambe après avoir sauté du toit de la remorque.

Selon le ministère des Affaires étrangères du Guatemala, 89 des migrants étaient des ressortissants guatémaltèques. Ils sont désormais assistés par le consulat du pays à Acayucan.

Les autorités de Veracruz disent qu’il y avait aussi des personnes du Honduras, d’El Salvador, du Venezuela, de l’Inde et d’Haïti parmi les personnes piégées dans la caravane. Les migrants secourus sont actuellement traités par des agents d’immigration pour déterminer leur statut juridique.

Le mois dernier, les autorités de San Antonio, au Texas, ont trouvé une caravane abandonnée pleine de migrants étouffés. Au moins 53 d’entre eux ont été déclarés morts. Un homme du Texas soupçonné d’être le conducteur qui a abandonné la remorque a été arrêté plus tard.

Une étude récente de l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU a qualifié la frontière de 2 000 milles (3 200 km) entre les États-Unis et le Mexique de “la route de migration terrestre la plus meurtrière au monde.” Quelque 728 migrants y sont morts ou ont disparu en 2021, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à 2020.