Des centaines de migrants dans le sud du Mexique forment un groupe pour se diriger vers les États-Unis

SUCHAITE, Mexique (AP) – Près d’un millier de migrants récemment passés du Guatemala au Mexique ont formé un groupe samedi pour se diriger ensemble vers le nord dans l’espoir d’atteindre la frontière avec les États-Unis.

Le groupe, composé en grande partie de migrants vénézuéliens, a marché le long d’une autoroute dans le sud du Mexique, mené par un drapeau vénézuélien avec la phrase « Paix, liberté. SOS. » Les hommes, les femmes, les enfants et les adolescents ont été suivis par des patrouilles de la Garde nationale mexicaine.

Des migrants ont déclaré à l’Associated Press qu’ils étaient entrés illégalement au Mexique par une rivière séparant les deux pays. Ils ont dit qu’ils avaient décidé d’organiser le groupe et de commencer parce que beaucoup dormaient dans la rue et n’avaient plus d’argent pour acheter de la nourriture.

« Nous voulons juste aller de l’avant, réaliser notre rêve américain et travailler, car nous sommes tous des travailleurs ici », a déclaré une Vénézuélienne, Roseli Gloria, en prenant une brève pause le long de l’autoroute.

Elle portait un sac à dos et un morceau de mousse enroulée pour dormir. Elle a dit qu’elle était au Mexique depuis une semaine avant de rejoindre le groupe.

Les participants au groupe ont déclaré qu’ils avaient reçu peu d’aide des autorités mexicaines de l’immigration et qu’ils avaient reçu des instructions mitigées et confuses sur la façon d’avancer ou de demander l’asile aux États-Unis.

La formation du dernier groupe de migrants dans le sud du Mexique intervient au milieu d’un flux migratoire record vers les États-Unis en provenance de pays d’Amérique latine. Au cours des 12 mois jusqu’en mai 2023, les autorités américaines ont signalé près de 2,5 millions de rencontres avec des migrants à sa frontière sud, une légère augmentation par rapport à l’année précédente.

Le voyage n’est pas facile, les migrants étant souvent la cible d’enlèvements, d’extorsion et d’autres violences de la part des groupes armés de la région. En conséquence, les migrants voyagent souvent en groupes de centaines pour rester en sécurité.

Les migrants du Venezuela cherchaient auparavant refuge dans d’autres pays d’Amérique du Sud comme la Colombie et le Pérou, mais ils font de plus en plus le périlleux voyage à travers les jungles du Darien Gap entre la Colombie et le Panama pour tenter d’atteindre les États-Unis.

