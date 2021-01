Des centaines de migrants bloqués dans un camp abandonné en Bosnie-Herzégovine passaient le réveillon du Nouvel An dans des températures glaciales, selon des groupes humanitaires, alors que les autorités du pays luttaient pour équilibrer leur sécurité avec l’hostilité croissante des populations locales. Mercredi, environ 700 personnes dormaient dans des conteneurs d’expédition abandonnés et à l’air libre dans et autour de l’ancien camp de Lipa, dans le nord-ouest de la Bosnie. Ils vivaient dans des conditions sordides, manquant d’électricité, d’eau, de vêtements d’hiver et de tentes, ont déclaré les organisations humanitaires. Le camp de Lipa a été abandonné la semaine dernière après avoir été jugé dangereux par les travailleurs humanitaires. Lorsque les migrants sont partis, un incendie a détruit la plupart des tentes abandonnées. Les migrants, principalement d’Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, devaient être transférés cette semaine sur un ancien site militaire dans la ville voisine de Bihac, mais le maire de Bihac a refusé de les accueillir. Les bus venus transporter les migrants à Bihac ont permis à certains de s’abriter dans les véhicules mardi soir, mais ont laissé Lipa vide le lendemain.

Le sort incertain des migrants était le dernier exemple de la lutte de la Bosnie pour fournir une aide de base à ceux qui espéraient rejoindre l’Union européenne. Les migrants ont été confrontés à une animosité accrue de la part des résidents du côté bosniaque de la frontière et aux abus de la police croate de l’autre. Jeudi, le gouvernement bosniaque a accepté de relocaliser les migrants de Lipa à Bihac, à 15 miles au nord « très rapidement », a-t-il indiqué, mais n’a pas fourni de date exacte. « Nous soulignons qu’il s’agit d’une prise en charge urgente et temporaire des migrants pendant les mois d’hiver, jusqu’à ce que le centre d’accueil de Lipa soit construit et équipé pour un séjour plus long », a déclaré le ministère de l’Intérieur dans un communiqué, ajoutant que le camp de Lipa serait reconstruit, avec eau et électricité, et être prêt à héberger définitivement les migrants d’ici avril. Le ministère a appelé les autorités locales à faciliter le transfert et à aider à accueillir les migrants dans le camp de Bihac dans l’intervalle. «Obstruer et rejeter les solutions proposées pour l’hébergement des migrants qui sont maintenant à découvert ne peut qu’aggraver la situation humanitaire, causer des souffrances supplémentaires et même des pertes humaines», a-t-il ajouté.

Mais Peter Van der Auweraert, le chef de mission en Bosnie de l’Organisation internationale pour les migrations, a déclaré qu’il n’était pas optimiste quant au fait que la décision serait appliquée de sitôt en raison de l’opposition locale.