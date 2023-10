Au moins 400 membres du Congrès ont signé anonymement une lettre exhortant les membres du Congrès à faire pression en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas.

Le Hamas a mené une attaque terroriste meurtrière dans plusieurs endroits du sud d’Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes, dont au moins 30 Américains, tout en prenant plus de 200 otages. La lettre, dont une copie a été posté sur X par Ryan Grim, correspondant au Congrès d’Intercept, affirme que plus de 4 000 civils palestiniens ont été tués depuis qu’Israël a lancé ses opérations militaires. (EN RELATION : Un invité de Fox News suggère d’utiliser les « camps de déprogrammation d’Hillary » pour les manifestants pro-Hamas)

Politique signalé pour la première fois sur le lettre, qui n’indiquait pas le nombre total de signataires. La lettre est dirigée par des membres du personnel musulmans et juifs et inclut également du personnel « allié », qui a choisi de rester anonyme, invoquant des problèmes de sécurité d’emploi.

411 membres du Congrès font circuler une lettre appelant leurs patrons à appeler à un cessez-le-feu pic.twitter.com/bz1ox5QKuz – Ryan Grim (@ryangrim) 20 octobre 2023

« Dans tout le pays et au Congrès, les voix appelant à la désescalade et à la paix ont été étouffées par ceux qui battent les tambours de la guerre. En tant que musulmans et juifs, nous sommes fatigués de revivre les peurs générationnelles du génocide et du nettoyage ethnique », indique la lettre.

« L’horrible génocide en Palestine m’a aidé à dire oui à mon courageux collègue musulman qui a ressenti un profond appel à s’exprimer alors que trop de nos patrons n’ont pas encore appelé à la paix », a déclaré un membre du personnel qui a signé la lettre au journal. Huffington Post.

Israël a exhorté les habitants de Gaza à évacuer vendredi, invoquant la possibilité d’opérations terrestres contre le Hamas par les Forces de défense israéliennes (FDI). Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis que la réponse d’Israël à l’attaque « résonnerait pendant des générations » alors que le pays commençait ses opérations militaires contre le groupe terroriste islamique radical.

Des centaines de manifestants de Jewish Voice for Peace ont investi mercredi la rotonde inférieure du bâtiment de bureaux de Cannon House, criant « Pas un sou de plus. Pas un autre centime. Plus d’argent pour les crimes d’Israël.»

