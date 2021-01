Des militants aborigènes ont déclaré qu’ils «ne célébreraient jamais la Journée de l’Australie» et veulent être «libérés de ce pays» dans des discours prononcés devant plus de 1 000 manifestants de la «Journée de l’invasion» à Sydney.

Les manifestants se sont également rassemblés dans des villes du reste de l’Australie pour protester contre la fête nationale.

Les manifestants ont envahi le domaine près du CBD à partir de 9 heures du matin malgré les restrictions de coronavirus empêchant les énormes marches de l’année dernière et celles d’avant.

Un orateur à l’événement, Gwenda Stanley a déclaré qu’il était temps pour les Australiens autochtones de recevoir des réparations appropriées.

«Un million de dollars pour chaque Noir», dit-elle.

«Ne vous laissez pas berner par la déclaration d’Uluru du cul. Faisons des réparations avant le traité. Un million de dollars pour chaque noir et que nous pouvons parler de traité.

Un manifestant brandit une pancarte indiquant « Pas de fierté du génocide » lors du rassemblement de la journée de l’invasion dans le domaine de Sydney le 26 janvier

Une énorme présence policière était sur place lors du rassemblement alors que les agents surveillaient l’application des mesures de distanciation sociale lors du rassemblement.

Invasion DAy Des manifestants portant des masques se préparent à marcher le 26 janvier 2021 à Sydney, en Australie

Un manifestant brandit une pancarte indiquant « Nous marchons sur une terre volée » lors du rassemblement de la journée de l’invasion dans le domaine de Sydney le 26 janvier 2021

Un manifestant est photographié en train d’escalader une statue de la reine Victoria au Queen Victoria Building à Sydney le 26 janvier

Jusqu’à 100 policiers ont séparé les participants en deux groupes de 500, la taille maximale autorisée pour la manifestation, avec des menaces d’interrompre l’événement, d’émettre des amendes et de procéder à des arrestations en cas de violation des règles.

Les commissaires de Covid ont demandé à tout le monde de se connecter à l’événement avec un code QR et de porter des masques à l’arrivée, et ont offert un désinfectant pour les mains alors que la foule continuait à arriver avant le début des discours.

«Nous plaidons pour que la Journée de l’Australie soit abolie. Nous ne célébrerons jamais ce jour », a déclaré la militante autochtone Vanessa Roberts à la foule grandissante dans un discours puissant.

«Nous obtiendrons la libération dans ce pays, et si ce n’est pas moi, ce seront mes petits-enfants».

Paul Silver, dont le neveu autochtone David Dungay Jr est décédé alors qu’il était en garde à vue, a déclaré à la foule que le gouvernement « n’en a rien à foutre de nous! »

« Ces cinq dernières années, notre famille réclame justice et nous avons tout f ** k »

«L’injustice et la discrimination raciale se produisent encore aujourd’hui et cela s’est produit depuis l’arrivée de la première flotte. Ça arrive sur notre terre ‘

«Le gouvernement n’en a rien à foutre de nous, ni l’endroit non plus. Tout nous a été arraché lorsque ces 11 bateaux sont arrivés ici ».

« Le gouvernement australien célèbre toujours ce jour comme si c’était un anniversaire ou Noël lorsque nos ancêtres ont été tués – en quoi cela a-t-il un sens? »

Après son discours, le groupe a gardé une minute de silence pour se souvenir de tous les Australiens autochtones décédés en détention.

Un autre orateur a déclaré: «Aujourd’hui est déclencheur, aujourd’hui est traumatisant, aujourd’hui est triste. Rentrez chez vous aujourd’hui et aimez-vous

« Vous vivez dans une bulle de coronavirus où on vous dit quoi faire. C’est notre monde ‘

« Je veux que tout le monde ici aille sur les réseaux sociaux, parle à tout le monde, votre chauffeur de bus, votre chauffeur Uber, un employé de la poste, les éduque. Dites-leur que la décolonisation approche.

Un manifestant est photographié en train de parler avec un policier lors du rassemblement du jour de l’invasion dans le domaine de Sydney le 26 janvier

Des manifestants portant des masques faciaux se préparent à marcher le 26 janvier 2021 à Sydney, en Australie. Jour de l’Australie

Des manifestants brandissent un grand drapeau aborigène lors du rassemblement du jour de l’invasion dans le domaine de Sydney le 26 janvier 2021

Un manifestant est photographié portant un masque facial décoré de la tradition de l’art aborigène lors du rassemblement du jour de l’invasion à Sydney

Les organisateurs de la manifestation dans le domaine ont fait un dernier effort pour faire pression sur le gouvernement de l’État et faire passer la limite des rassemblements publics de 500 sous la restriction Covid à 3000.

Le Service juridique autochtone a demandé à la Cour suprême de relever le plafond, mais la demande n’a pas été acceptée.

Le groupe manifeste contre les célébrations de la fête de l’Australie et contre le sort des communautés autochtones aux mains des colons.

On pouvait voir des agents discuter et planifier comment séparer la foule afin de rester en ligne avec les restrictions de Covid.

Les organisateurs du rallye exigent que tous les manifestants se connectent avec un code QR et fournissent également des masques faciaux, un désinfectant pour les mains et renforcent la distanciation sociale.

Covid Marshalls garde les points d’entrée où les manifestants entonnent.

Mais avec deux fois la capacité légalement autorisée déjà sur les lieux, les organisateurs, les marshalls de Covid et la police ont divisé les manifestants en deux groupes de 500 personnes.

Les manifestants pourraient être entendus scandant «Arrêtez la mort des Noirs en détention» et «La vie des Noirs compte». Sur la photo: un manifestant brandit un signe de la vie noire

«Veuillez vous disperser, nous ne voulons pas que la police gâche notre journée», ont crié les organisateurs de l’événement au groupe. Sur la photo: la police patrouille dans la zone

Un manifestant tenant un drapeau se tient devant des policiers de la Nouvelle-Galles du Sud alors qu’il se prépare à marcher le 26 janvier 2021 à Sydney, en Australie

Des artistes autochtones jouent le didgeridoo lors d’une cérémonie de fumage dans le cadre de la cérémonie du matin WugulOra à la réserve de Barangaroo lors de la journée de l’Australie à Sydney, le mardi 26 janvier 2021

«Veuillez vous disperser, nous ne voulons pas que la police gâche notre journée», ont crié les organisateurs de l’événement au groupe.

Les manifestants ont pu être entendus scandant «Il a toujours été, sera toujours une terre aborigène» et «Pas de justice, pas de paix, pas de police raciste».

Scott Morrison s’est entretenu à la radio de Sydney plus tôt ce matin où il a discuté de la contribution des Australiens autochtones à la nation.

« L’un des plus grands vainqueurs de tous nos peuples a été nos membres des Premières Nations qui ont dû surmonter cette position et ils ont dû surmonter la colonisation, ils sont une communauté survivante prospère », a déclaré le Premier ministre à 2GB.

«La plus ancienne culture vivante du monde. Maintenant, je pense que cette histoire de surmonter est l’une des plus grandes histoires australiennes, sinon la plus grande.

« C’est une question que nous pouvons tous combiner ensemble et reconnaître que ce sont nos Premières Nations, ou les condamnés, ou les colons qui sont venus ou plusieurs qui sont venus depuis et ont fait de nous le pays d’immigration le plus prospère au monde. »

Les manifestants ont pu être entendus scandant: « Il a toujours été, sera toujours une terre autochtone » et « Pas de justice, pas de paix, pas de police raciste »

Plus de 1000 manifestants sont arrivés dans le domaine pour les manifestations du jour de l’invasion. En raison des règles Covid, les groupes ont été divisés en deux groupes de 500

Le 26 janvier, le jour de l’Australie, en 1938, l’activiste autochtone Jack Patten a organisé la « Journée de deuil ».

Son arrière-arrière-petite-fille est Kyah Patten, a déclaré à la foule qu’elle poursuivait le combat qu’il avait commencé.

«Qu’est-ce que la Journée de l’Australie? Qu’est-ce que l’Australie f ** k? … L’Australie est bâtie sur le sang », dit-elle.

«Je me tiens ici avec ma première tenue haute.

« Il est temps de changer, ouvrez vos yeux de f ** king et vos oreilles de putain de roi »

Le nombre de manifestants lors des manifestations de la journée de l’invasion dans le domaine de Sydney continue d’augmenter tout au long de la matinée

Un activiste autochtone est photographié en train de parler à la foule lors de la manifestation du jour de l’invasion à Sydney le 26 janvier

Un groupe brandit une pancarte indiquant « Palestiniens pour la libération des peuples autochtones » lors du rassemblement du jour de l’invasion dans le domaine de Sydney