Des centaines de maisons mobiles au bord de la rivière à Cache Creek, frappées par les inondations

Le maire de Cache Creek, John Ranta, a déclaré que les inondations dans la ville de l’intérieur de la Colombie-Britannique étaient déjà les pires qu’il ait vues en 50 ans, et il s’attend à encore plus de problèmes alors que les températures fulgurantes prévues ce week-end frappent le manteau neigeux.

Il a dit que plus de 100 maisons mobiles perchées sur les rives de la rivière Bonaparte sont à risque dans la communauté.

Ranta a déclaré que le parc mobile Sage and Sands avait été évacué d’environ 200 personnes, qui avaient été envoyées à Kamloops, à proximité.

« La rivière Bonaparte coulait au niveau de 100 ans hier, et il y a encore énormément de neige dans les collines et nous nous attendons à des températures de 34 degrés au cours des deux prochains jours », a déclaré Ranta dans une interview mercredi.

D’autres ordres d’évacuation seront émis dans les jours à venir, a-t-il déclaré.

La ville est actuellement sous alerte aux inondations, avec un état d’urgence local prolongé jusqu’au 13 mai.

Le district régional de Thompson-Nicola a également ajouté une alerte pour au moins une propriété à cinq kilomètres au sud du village mercredi, demandant aux résidents d’être prêts à évacuer à court préavis.

La semaine dernière, la montée des eaux a traversé la caserne de pompiers de Cache Creek, inondé plusieurs maisons et entreprises et fermé temporairement les autoroutes 1 et 97.

Le village dit que huit propriétés restent sous le coup d’un ordre d’évacuation suite à ce déluge.

Les responsables provinciaux des urgences ont déclaré que moins de pluie que prévu dans le sud de l’Intérieur le week-end dernier avait stabilisé le risque d’inondation pendant un certain temps, mais les prévisionnistes préviennent que le temps chaud déclenchera probablement la fonte des neiges et d’autres menaces.

Le BC River Forecast Center a émis un avertissement d’inondation pour la région de la basse Thompson, qui comprend la rivière Bonaparte et la région de Cache Creek.

Le centre indique que la vague de chaleur à venir vendredi devrait durer tout le week-end, augmentant le niveau de congélation, faisant fondre les manteaux de neige des montagnes et gonflant les voies navigables.

« Les gens sont bouleversés naturellement, c’est compréhensible », a déclaré Ranta à propos des inondations.

Cependant, il a ajouté que la plupart des résidents de Cache Creek étaient résilients.

« Ils reconnaissent que ce n’est pas quelque chose que le village a fait ou n’a pas fait. C’est un acte de Dieu qui fait couler toute cette eau dans le ruisseau Cache et la rivière Bonaparte, et nous devons simplement gérer du mieux que nous pouvons », a déclaré Ranta.

L’inondation a détruit le parking de la salle communautaire et les trottoirs emportés, a déclaré Ranta.

Le pont du chemin Todd sur la rivière ne peut pas être utilisé car les deux extrémités ont été érodées, ce qui rend les déplacements difficiles.

Ranta a déclaré que le trajet de cinq minutes de son bureau au bureau de poste prenait désormais une heure de route.

« Il aurait probablement été plus rapide de marcher », a déclaré Ranta.

Il y a eu des moments édifiants, comme lorsqu’une voyageuse a accouché dans sa voiture alors qu’elle attendait dans une file d’attente pour Kamloops il y a quelques jours.

« C’était une petite fille et l’ambulance est arrivée juste à temps et la fille et la mère se portent bien, apparemment », a déclaré Ranta.

La communauté de Grand Forks, à 500 km à l’est de Vancouver, a également décrété l’état d’urgence local la semaine dernière en raison d’inondations, mais a commencé à retirer certaines protections.

Les responsables ont déclaré dans un communiqué en ligne que d’autres mesures resteraient pendant qu’ils surveillaient les prévisions.

Dans le district régional de Kootenay Boundary, qui comprend Grand Forks, certains ordres d’évacuation ont été déclassés en raison de la décrue des eaux, et seules neuf propriétés de la région restent sous le coup d’ordres d’évacuation.

Kevin Skrepnek, directeur des services communautaires et d’urgence du district régional de Thompson-Nicola, a déclaré dans un communiqué qu’il n’a jamais été aussi important que les résidents soient préparés, compte tenu des inondations dans la région.

Le communiqué indique que le centre local des opérations d’urgence a été activé en réponse aux incendies de forêt et aux inondations dans la région.

Inondations en Colombie-Britannique 2021