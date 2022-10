Des centaines de maisons inondées, des habitants déplacés par des rivières gonflées en Australie

Vendredi, des maisons ont été inondées à Melbourne et dans d’autres villes du sud-est de l’Australie, les rivières devant rester dangereusement hautes pendant des jours.

Environ 70 habitants ont été invités à quitter la banlieue de Maribyrnong, dans le nord-ouest de Melbourne, ainsi que des centaines dans les villes de l’État de Victoria, Benalla et Wedderburn, ont indiqué les autorités. Melbourne est la deuxième ville la plus peuplée d’Australie avec cinq millions d’habitants.

Environ 500 maisons à Victoria ont été inondées et 500 autres ont été isolées par les eaux de crue, a déclaré le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews. Ces chiffres augmenteraient, a-t-il dit.

La majeure partie de l’État connaissait “un événement pluvieux très, très important et cela vient, bien sûr, avec un sol complètement détrempé”, a déclaré Andrews.

Un habitant de Maribyrnong descend en canoë une rue inondée vendredi. Un avertissement d’urgence a été émis pour la banlieue vendredi matin et les résidents près de la rivière ont été invités à évacuer les maisons. (Asanka Ratnayake/Getty Images)

“Le vrai défi maintenant est que nous avons un autre événement de pluie la semaine prochaine et le Bureau (de météorologie) prévoit plus de pluie au cours de la prochaine période de six à huit semaines, et il ne faudra pas beaucoup d’eau supplémentaire pour là-bas. être d’autres événements d’inondation », a poursuivi Andrews. “Donc, cela ne fait que commencer et ça va être avec nous pendant un moment.”

Andrews a déclaré que 4 700 foyers étaient sans électricité, plus que les 3 500 que le service d’urgence de l’État de Victoria avait signalés plus tôt vendredi.

Le Bureau de météorologie a déclaré que des inondations majeures se produisaient ou devaient se produire sur de nombreuses rivières de Victoria et de l’État insulaire de Tasmanie au sud.

108 sauvetages en cas d’inondation à Victoria

Au nord de Victoria, des inondations modérées à majeures se produisaient le long de plusieurs rivières de l’État intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud, a indiqué le bureau.

Un homme de 63 ans a été porté disparu mardi dans les eaux de crue de la Nouvelle-Galles du Sud et une personne a été portée disparue vendredi dans le centre de Victoria, ont indiqué des responsables. Aucun détail sur la personne disparue de la ville victorienne de Newbridge n’a été publié.

Vendredi, les gens regardent une zone inondée dans la banlieue de Melbourne, Maribyrnong. (William West/AFP/Getty Images)

La police a retrouvé mardi le corps d’un homme de 46 ans dans sa voiture immergée dans les eaux de crue près de la ville de Bathurst, en Nouvelle-Galles du Sud, à l’ouest de Sydney, un jour après sa mort.

Le service d’urgence de l’État a déclaré avoir effectué 108 sauvetages en cas d’inondation à Victoria au cours des dernières 48 heures.

Le commandant des services d’urgence de l’État, Josh Gamble, a déclaré que la complaisance était la principale raison pour laquelle les gens avaient des ennuis.

“C’est assez important et nous n’avons pas eu autant de sauvetages en cas d’inondation depuis un certain temps, depuis quelques années en fait”, a déclaré Gamble.

“Beaucoup de ces personnes mettent leur propre vie en danger, leurs propres enfants dans certaines circonstances, mais plus important encore, d’autres membres de la communauté et des intervenants et c’est dans toutes les régions de l’État, pas seulement dans les zones métropolitaines.”

Vendredi, des secouristes regardent une voiture submergée dans une rue inondée de Maribyrnong. (William West/AFP/Getty Images)

Les résidents s’installent sur les hauteurs

Des ordres d’évacuation étaient également en place pour la ville de Rochester sur la rivière Campaspe, au nord de Melbourne, et les villes du centre de l’époque victorienne de Carisbrook et Seymour sur la rivière Goulburn.

En Nouvelle-Galles du Sud, 550 personnes ont été isolées ou évacuées de la ville de Forbes lors de l’inondation de la rivière Lachlan, ont annoncé les autorités.

Au sud de Forbes, des parties de la ville de Wagga Wagga ont été évacuées en raison du débordement de la rivière Murrumbidgee.

“Heureusement, la rivière Murrumbidgee a culminé jeudi et nous commençons à voir les eaux de crue diminuer dans ces régions”, a déclaré Andrew Edmunds, responsable des services d’urgence de l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

Un homme patauge dans les eaux de crue au milieu des ordres d’évacuation à Maribyrnong vendredi. (Erik Anderson/AAP Image/Reuters)

En Tasmanie, les habitants de la côte nord se déplaçaient vers des terrains plus élevés avec des prévisions d’augmentation du niveau des rivières, et le principal port de Devonport a été fermé vendredi en raison des inondations de la rivière Mersey.

Le bureau a déclaré que les pics d’inondation sur les rivières Meander et Macquarie en Tasmanie étaient probablement les plus élevés jamais enregistrés.

Les rivières North Esk et Mersey pourraient culminer aux mêmes niveaux que lors des inondations majeures de 2016, lorsque trois personnes se sont noyées, a indiqué le bureau.

Événement météorologique de La Nina

Le bureau a déclaré le mois dernier qu’un modèle météorologique La Nina, associé à des précipitations supérieures à la moyenne dans l’est de l’Australie, était en cours dans le Pacifique.

Le bureau prévoit que l’événement La Nina pourrait culminer au cours du printemps actuel de l’hémisphère sud et revenir à des conditions neutres au début de l’année prochaine.

La Nina est le revers plus frais du motif de séchage El Nino plus connu. La Nina se produit lorsque les alizés équatoriaux deviennent plus forts, modifiant les courants de surface de l’océan et attirant des eaux profondes plus froides.

Jeudi, des voitures roulent sur une route inondée à Heathcote, dans l’État australien de Victoria. (James Ross/AAP Image/Associated Press)

C’est la troisième La Nina depuis que 2019 est devenue l’année la plus chaude et la plus sèche d’Australie jamais enregistrée.

Cette année-là a connu une conclusion catastrophique avec des incendies de forêt alimentés par la sécheresse qui ont tué directement ou indirectement plus de 400 personnes, détruit plus de 3 000 maisons et rasé 19 millions d’hectares de bois, de terres agricoles et de périphéries urbaines.

Sydney, la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud et la plus grande ville d’Australie, a battu la semaine dernière son record de 1950 pour faire de 2022 l’année la plus humide de son histoire.